Lancia показала новый хэтчбек Ypsilon с запасом хода до 403 км на одной зарядке

Пока что компания показала «электрохэтч» лимитированной серии Cassina, позже появятся массовые версии с полностью электрической и мягкогибридной «начинкой».

Актуальный хэтчбек, который сейчас продаётся только в Италии, вышел на рынок ещё в 2011 году. Теперь компания готовится к полноценной презентации Ypsilon четвёртого поколения: новинка призвана ознаменовать «ренессанс» (так это обозначили в компании) бренда для большого европейского рынка. Далее марка, принадлежащая концерну Stellantis, намерена выпустить ещё пару электрокаров, для которых будут возрождены названия Aurelia и Delta.



Напомним, внешность хэтчбека Lancia Ypsilon следующей генерации была рассекречена заранее в ходе угона и «утопления» прототипа новинки, однако производитель, как ни в чём ни бывало, продолжал сыпать тизерами. Теперь модель показалась на порции новых снимках и видео, причём на этот раз даже целиком.



На фото: Lancia Ypsilon нового поколения

Пока что компания показала Lancia Ypsilon EV лимитированной серии Cassina. Известно, что партия будет насчитывать всего 1906 экземпляров, каждый будет «пронумерован». Количество выбрано не случайно: это отсылка к году основания немолодого бренда.



В экстерьере Lancia Ypsilon нового поколения можно увидеть отражение черт, продемонстрированных концептом Pu+Ra HPE, который был представлен в апреле прошлого года. Супермини снабдили небольшими фарами, а также необычными ходовыми огнями из трёх тонких линий, которые образуют «Y» на передней части. Этот элемент поддерживают и круглые фонари, внутри которых заключены горизонтально повёрнутые «игреки» (они, кстати, представляют собой отсылку к Lancia Stratos).



На чёрной вставке на кромке капота, а также на похожем элементе на багажной двери можно увидеть написанное крупным шрифтом название бренда, также именно его, а не привычный логотип разместили в салоне на рулевом колесе.



На передней панели разместили пару дисплеев, один из них представляет собой виртуальную приборку, второй – тачскрин новой мультимедийной системы S.A.L.A, то есть Sound Air Light Augmentation (кроме того, sala в переводе с итальянского означает «гостиная»). Отметим, у спецверсии Ypsilon Cassina сидения отделаны бархатом, а напоминающая журнальный столик круглая центральная консоль – кожей в тон. Над ней можно увидеть ряд физических кнопок для управления «климатом».



На фото: салон Lancia Ypsilon нового поколения 1 / 2 На фото: салон Lancia Ypsilon нового поколения 2 / 2

Известно, что в основе следующего хэтчбека Ypsilon лежит французская модульная платформа CMP, которая роднит маленькую пятидверку в том числе с актуальными компактами Opel Corsa и Peugeot 208. Ожидается, что технику новинка разделит с ними, при этом официальных данных о «начинке» пока практически нет. Показанный сегодня Ypsilon Cassina – это электрокар, его запас хода на одной зарядке, по информации Lancia, составляет 403 км (при расчёте по циклу WLTP).



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В компании отметили, что позже будут представлены массовые версии Lancia Ypsilon нового поколения с полностью электрической «начинкой», а также с гибридными установками. Официальная презентация модели пройдёт 14 февраля в Милане. В этот же день дилеры начнут принимать заказы на спецверсию Cassina.

