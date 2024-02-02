Lancia показала новый хэтчбек Ypsilon с запасом хода до 403 км на одной зарядке

Актуальный хэтчбек, который сейчас продаётся только в Италии, вышел на рынок ещё в 2011 году. Теперь компания готовится к полноценной презентации Ypsilon четвёртого поколения: новинка призвана ознаменовать «ренессанс» (так это обозначили в компании) бренда для большого европейского рынка. Далее марка, принадлежащая концерну Stellantis, намерена выпустить ещё пару электрокаров, для которых будут возрождены названия Aurelia и Delta.
Напомним, внешность хэтчбека Lancia Ypsilon следующей генерации была рассекречена заранее в ходе угона и «утопления» прототипа новинки, однако производитель, как ни в чём ни бывало, продолжал сыпать тизерами. Теперь модель показалась на порции новых снимках и видео, причём на этот раз даже целиком.
Пока что компания показала Lancia Ypsilon EV лимитированной серии Cassina. Известно, что партия будет насчитывать всего 1906 экземпляров, каждый будет «пронумерован». Количество выбрано не случайно: это отсылка к году основания немолодого бренда.
В экстерьере Lancia Ypsilon нового поколения можно увидеть отражение черт, продемонстрированных концептом Pu+Ra HPE, который был представлен в апреле прошлого года. Супермини снабдили небольшими фарами, а также необычными ходовыми огнями из трёх тонких линий, которые образуют «Y» на передней части. Этот элемент поддерживают и круглые фонари, внутри которых заключены горизонтально повёрнутые «игреки» (они, кстати, представляют собой отсылку к Lancia Stratos).
На чёрной вставке на кромке капота, а также на похожем элементе на багажной двери можно увидеть написанное крупным шрифтом название бренда, также именно его, а не привычный логотип разместили в салоне на рулевом колесе.
На передней панели разместили пару дисплеев, один из них представляет собой виртуальную приборку, второй – тачскрин новой мультимедийной системы S.A.L.A, то есть Sound Air Light Augmentation (кроме того, sala в переводе с итальянского означает «гостиная»). Отметим, у спецверсии Ypsilon Cassina сидения отделаны бархатом, а напоминающая журнальный столик круглая центральная консоль – кожей в тон. Над ней можно увидеть ряд физических кнопок для управления «климатом».
Известно, что в основе следующего хэтчбека Ypsilon лежит французская модульная платформа CMP, которая роднит маленькую пятидверку в том числе с актуальными компактами Opel Corsa и Peugeot 208. Ожидается, что технику новинка разделит с ними, при этом официальных данных о «начинке» пока практически нет. Показанный сегодня Ypsilon Cassina – это электрокар, его запас хода на одной зарядке, по информации Lancia, составляет 403 км (при расчёте по циклу WLTP).
В компании отметили, что позже будут представлены массовые версии Lancia Ypsilon нового поколения с полностью электрической «начинкой», а также с гибридными установками. Официальная презентация модели пройдёт 14 февраля в Милане. В этот же день дилеры начнут принимать заказы на спецверсию Cassina.
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