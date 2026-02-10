Новинки ×

Люксовое кросс-купе Century от Toyota может получить двигатель V12

Ожидается, что производство анонсированной новинки японского бренда может начаться в 2027 году: его, вероятно, приурочат к 60-летию Century.

О том, что японская корпорация Toyota готовится создать отдельный люксовый бренд под названием Century, стало известно ещё в 2024 году. Он разместится на одну ступень выше Lexus, а в его линейке будут числиться актуальный представительский седан Century, который компания выпускает с 1967 года (актуальное третье поколение дебютировало в 2018-м), одноимённый большой кроссовер, появившийся в 2023-м, а также ещё один SUV – Century Coupe, который пока что представлен только в статусе концепта.

Модельный ряд Century

Шоу-кар японской марки был представлен осенью 2025 года в рамках выставки Japan Mobility Show, причём производитель сразу заявил, что у этого концептуального кросс-купе есть серийные перспективы. По предварительным данным, производство Century Coupe может начаться в 2027 году: не исключено, что старт выпуска новинки приурочат к 60-летнему юбилею Century.

Концепт Century Coupe

Официальной информации о «начинке» концепта, а также будущего товарного люксового кросс-купе пока нет. Ранее в СМИ появились предположения о том, что новинка получит ту же технику, что и суперкар GR GT от Toyota, который был рассекречен в декабре прошлого года. Речь идёт о новом 4,0-литровом бензиновом битурбомоторе V8, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом с мокрым сцеплением.

Однако теперь японский журнал Mag-X сообщает о том, что серийный кроссовер Century Coupe могут оснастить 6,0-литровым бензиновым битурбомотором V12. Предполагается, что он будет работать в составе подключаемой гибридной установки, её мощность, по данным издания, может превысить 800 л.с. Ожидается, что в комплекте будет предложен либо восьми-, либо десятиступенчатый автомат. Вероятно, модель получит систему полного привода E-Four.

Серийный Century Coupe в плане дизайна экстерьера, вероятно, многое позаимствует у прошлогоднего концепта, речь, в частности, идёт о покатой крыше, длинном капоте, коротких свесах, двухэтажной головной оптике и фонарях со схожим оформлением, безрамочной решётке радиатора, а также о глянцевом чёрном обвесе по периметру кузова.

Салон, скорее всего, будет серьёзно переработан. Как минимум, стоит ожидать, что вместо двухместной версии мы получим четырёхместную – с отдельными капитанскими креслами во втором ряду. Ещё можно ожидать вариант более привычного рулевого колеса (хотя в качестве альтернативы кросс-купе могут оставить и штурвал), а также иное «наполнение» передней панели – как минимум, с тачскрином информационно-развлекательной системы.

По предварительным данным, стоимость стандартного исполнения люксового кроссовера Century Coupe на домашнем рынке, в Японии, составит от 30 до 40 млн иен, что эквивалентно примерно 14,9 – 19,9 млн рублей по текущему курсу. При этом за особенные версии грядущей модели здесь, вероятно, попросят около 50 – 70 млн иен (около 24,9 – 34,8 млн рублей).

