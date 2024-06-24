Mercedes-Benz расширил линейку за счёт длиннобазных версий Citan и EQT

У «каблучков» немецкой марки появились «растянутые»модификации: расстояние между осями у них увеличилось на 384 мм.

Небольшой грузопассажирский вэн Mercedes-Benz Citan второго поколения, являющийся ближайшим родственником Renault Kangoo третьей генерации, дебютировал в 2021 году. Позже линейка пополнилась за счёт пассажирской версии T-Class, а также полностью «зелёной» модификации EQT. Производство всех исполнений (и донора) налажено на заводе во Франции. Теперь семейство пополнилось за счёт «растянутых» версий.

Стоит отметить, что Mercedes-Benz T-Class с удлинённой колёсной базой пополнил гамму ещё осенью прошлого года. Теперь «растянутые» модификации есть и у Citan с EQT, которые по габаритам совпадают с «близнецом» Grand Kangoo. Так, у новинок расстояние между осями составляет 3100 мм, что на 384 мм больше, чем у стандартных версий. Длина равна 4910 мм (на 424 мм больше), а проёмы сдвижных дверей составляют 830 мм (на 180 мм больше, по сравнению с обычными актуальными Citan и EQT).



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Удлинённая колёсная база позволила свободно разместить в салоне до семи посадочных мест. Отметим, в базе модели рассчитаны на пятерых седоков, а установка третьего ряда предлагается в качестве опции. У вэнов T-Class и EQT можно убрать из салона все пассажирские сидения, что позволит увеличить объём грузового отсека до 3660 литров. «Растянутая» грузопассажирская версия Mercedes-Benz Citan Mixto имеет пассажирский диван в качестве второго ряда и грузовой отсек за перегородкой. При поднятых вертикально сиденьях объём составляет 3200 литров.



В Mercedes-Benz к пополнению семейства приурочили ещё и плановое обновление ранее представленных вэнов. Теперь все исполнения линейки оснащаются информационно-развлекательной системой MBUX последнего поколения с функцией обновления «по воздуху», тачскрином, диагональ которого подросла с 7 до 9,5 дюйма, изменённым меню и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.



Ещё в список изменений интерьера, которые автомобили получили в ходе обновления, вошло новое рулевое колесо с сенсорными кнопками. Кроме того, вэнам расширили состав электронных водительских ассистентов.



Посвежевшим машинам оставили прежнюю технику, аналогичная «начинка» и у Renault Kangoo. В гамму входят 1,5-литровый турбодизель CDI с отдачей в 75, 95 и 116 л.с., а также бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,3 литра мощностью либо 102, либо 131 л.с. Базовым версиям положена шестискоростная механическая коробка передач, остальным вариантам за доплату предлагается ещё семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

«Электрички» Mercedes-Benz eCitan и EQT оснащаются единственным 122-сильным электромотором, расположенным на передней оси, а также тяговой батареей ёмкостью 45 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке составляет 285 км, при зарядке постоянным током мощностью до 80 кВт на пополнение от 10 до 80% требуется 38 минут.



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В Европе цена фургона Mercedes-Benz Citan с ДВС стартует с 25 030 евро, а Citan Mixto – с 33 789 евро. За eCitan обычной длины просят не менее 34 893 евро, за длиннобазный вариант «электровэна» – не менее 40 658 евро. Стоимость eCitan Tourer с удлинённой колёсной базой составляет 40 062 евро, а за «растянутвый» EQT придётся заплатить как минимум 41 612 евро.

