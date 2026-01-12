Гибридные авто ×

Nissan готовит новый хот-хэтч: представлен концепт Aura Nismo RS

12.01.2026 193 0 0
Nissan готовит новый хот-хэтч: представлен концепт Aura Nismo RS

Шоу-кар японской марки, который ляжет в основу серийной версии, получил гибридную установку от X-Trail Nismo.

Nissan собирается вдвое увеличить линейку «заряженных» автомобилей с прибавкой Nismo, об этом стало известно в конце 2025 года. Согласно плану, количество таких машин вырастет с нынешних пяти до десяти в период до 2028 года. Теперь стало известно о том, какая модель обзаведётся новым «горячим» исполнением.

На фото: концепт Nissan Aura Nismo RS

Первый тизер грядущей новинки марка опубликовала чуть менее месяца назад, а теперь рассекретила её полностью: в рамках стартовавшего в конце прошлой недели автосалона в Токио в статусе концепта дебютировал «заряженный» хэтчбек Nissan Aura Nismo RS. В компании подчеркнули, что намерены в дальнейшем выпустить на основе этого шоу-кара серийный хот-хэтч.

Отметим, в «домашней» линейке бренда есть хэтчбек Nissan Note Aura, который представляет собой премиальную версию обычного Note, его обновлённая версия дебютировала в июне 2024-го, а посвежевший вариант с прибавкой Nismo к названию присоединился к семейству в июле того же года. Именно этот вариант лёг в основу нового концептуального хэтчбека Aura Nismo RS.

Шоу-кар разработан при участии подразделения NMC (Nissan Motorsport and Customizing). Nissan Aura Nismo RS получил заниженную подвеску, расширенные крылья, а также иной аэродинамический обвес, включающий в себя другие передний и задний бамперы. Это частично повлияло на габариты автомобиля: длина концепта равна 4262 мм (на 142 мм больше, чем у «просто» Aura Nismo), ширина – 1880 мм (на 145 мм больше), высота – 1485 мм (на 20 мм меньше), расстояние между осями, конечно же, осталось прежним – 2580 мм. Вес подрос на 100 кг до 1490 кг.

Новинка получила оформление в стиле Nismo: большой передний сплиттер, боковые юбки и диффузор с ярко красными вставками, такого же цвета полоски ещё украсили корпуса обычных наружных зеркал. На нижней части бамперов можно увидеть надпись Nismo, а на капоте и большом антикрыле на корме – наклейки с литерами RS. Производитель отметил, что новый обвес позволил увеличить прижимную силу и снизить лобовое сопротивление.

Концепт снабдили чёрными пятиспицевыми легкосплавными колёсными дисками, которые обуты в комплект 18-дюймовых шин Michelin Pilot Sport 4. Ещё шоу-кар получил ярко красные тормозные суппорты, а его кузов окрашен в матово-серый цвет Stealth Grey.

Полноприводный Nissan Aura Nismo RS позаимствовал «начинку» у X-Trail Nismo. Речь идёт о последовательной гибридной установке e-Power, которая включает в себя 1,5-литровую турботройку VC-Turbo, отдача которой составляет 144 л.с. (максимальный крутящий момент – 250 Нм). ДВС исполняет роль генератора и механически не связан с колёсами. Отдача переднего электромотора равна 204 л.с. (330 Нм), заднего – 136 л.с. (195 Нм).

Информация о том, когда японская компания покажет серийную версию Nissan Aura Nismo RS, появится позже.

хэтчбек спортивные авто Токио концепты автосалон новинки гибридные авто Nissan Nissan Note

 

