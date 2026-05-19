Модель RS5 дебютировала в 2010 году на базе купе первого поколения. В этой генерации спорткар предлагался исключительно в двухдверных версиях (купе и кабриолет). Во втором же поколении, премьера которого состоялась в 2017 году, гамму пополнила также версия в пятидверном кузове Sportback. Что же касается нынешнего семейства RS5, официально представленного в феврале этого года, то оно включает в себя лифтбек и универсал.
Мы попробовали вернуться к истокам и показать спорткар в его изначальном виде с двумя дверьми. Изображённое на рендерах купе получило такую же переднюю часть с большой решёткой радиатора и контрастной отделкой бампера, как и другие модели RS5 третьего поколения. Арки передних и задних колёс существенно расширены, а в передних крыльях появились вертикальные воздуховоды. У двухдверной версии оригинальная форма бокового остекления, перекликающаяся с предыдущими двумя поколениями RS5 Coupe. Фонари позаимствованы у лифтбека A5L Sportback, предназначенного для китайского рынка. Ниша номерного знака при этом расположилась на крышке багажника, освободив место для массивного диффузора заднего бампера с встроенными в него овальными патрубками выхлопной системы.
RS5 первого поколения оснащалась мотором V8 объёмом 4,2 литра мощностью 450 л.с., обеспечивающим разгон до 100 км/ч на 4.5 секунды в рестайлинговой версии. Вторая генерация лишилась восьми цилиндров и перешла на двигатель V6 2.9 от Porsche Panamera. Мощность у него точно такая же, как у прежнего мотора — 450 л.с., крутящий момент при этом вырос в 430 Нм до 600 Нм, а время разгона сократилось до 3.9 с. Третье поколение получило гибридную силовую установку с 510-сильным битурбомотором V6 объёмом 2,9 литра, работающим в тандеме со 177-сильным электромотором (460 Нм), интегрированным в восьмиступенчатый автомат. Совокупная отдача PHEV-системы равна 639 л.с. и 825 Нм, заявленный разгон до «сотни» составляет 3,6 секунды.
Между тем, несколько дней назад был рассекречен салон нового флагманского кроссовера Audi Q9.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Ну это ТОП уровень.