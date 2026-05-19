Недавно мы представляли, как могло бы выглядеть обычное купе А5 нового поколения , теперь же изобразим его топовую версию RS5.

Модель RS5 дебютировала в 2010 году на базе купе первого поколения. В этой генерации спорткар предлагался исключительно в двухдверных версиях (купе и кабриолет). Во втором же поколении, премьера которого состоялась в 2017 году, гамму пополнила также версия в пятидверном кузове Sportback. Что же касается нынешнего семейства RS5, официально представленного в феврале этого года, то оно включает в себя лифтбек и универсал.

Мы попробовали вернуться к истокам и показать спорткар в его изначальном виде с двумя дверьми. Изображённое на рендерах купе получило такую же переднюю часть с большой решёткой радиатора и контрастной отделкой бампера, как и другие модели RS5 третьего поколения. Арки передних и задних колёс существенно расширены, а в передних крыльях появились вертикальные воздуховоды. У двухдверной версии оригинальная форма бокового остекления, перекликающаяся с предыдущими двумя поколениями RS5 Coupe. Фонари позаимствованы у лифтбека A5L Sportback, предназначенного для китайского рынка. Ниша номерного знака при этом расположилась на крышке багажника, освободив место для массивного диффузора заднего бампера с встроенными в него овальными патрубками выхлопной системы.

Рендер нового Audi RS5 Coupe

RS5 первого поколения оснащалась мотором V8 объёмом 4,2 литра мощностью 450 л.с., обеспечивающим разгон до 100 км/ч на 4.5 секунды в рестайлинговой версии. Вторая генерация лишилась восьми цилиндров и перешла на двигатель V6 2.9 от Porsche Panamera. Мощность у него точно такая же, как у прежнего мотора — 450 л.с., крутящий момент при этом вырос в 430 Нм до 600 Нм, а время разгона сократилось до 3.9 с. Третье поколение получило гибридную силовую установку с 510-сильным битурбомотором V6 объёмом 2,9 литра, работающим в тандеме со 177-сильным электромотором (460 Нм), интегрированным в восьмиступенчатый автомат. Совокупная отдача PHEV-системы равна 639 л.с. и 825 Нм, заявленный разгон до «сотни» составляет 3,6 секунды.

