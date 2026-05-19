Новое купе Audi RS5 (B10): каким оно может быть

19.05.2026 1044 1 0
Недавно мы представляли, как могло бы выглядеть обычное купе А5 нового поколения, теперь же изобразим его топовую версию RS5.

Модель RS5 дебютировала в 2010 году на базе купе первого поколения. В этой генерации спорткар предлагался исключительно в двухдверных версиях (купе и кабриолет). Во втором же поколении, премьера которого состоялась в 2017 году, гамму пополнила также версия в пятидверном кузове Sportback. Что же касается нынешнего семейства RS5, официально представленного в феврале этого года, то оно включает в себя лифтбек и универсал.

Audi RS5 Coupe первого поколения
Audi RS5 Coupe первого поколения
Audi RS5 Coupe первого поколения
Audi RS5 Coupe второго поколения
Audi RS5 Coupe второго поколения
Audi RS5 Coupe второго поколения
Мы попробовали вернуться к истокам и показать спорткар в его изначальном виде с двумя дверьми. Изображённое на рендерах купе получило такую же переднюю часть с большой решёткой радиатора и контрастной отделкой бампера, как и другие модели RS5 третьего поколения. Арки передних и задних колёс существенно расширены, а в передних крыльях появились вертикальные воздуховоды. У двухдверной версии оригинальная форма бокового остекления, перекликающаяся с предыдущими двумя поколениями RS5 Coupe. Фонари позаимствованы у лифтбека A5L Sportback, предназначенного для китайского рынка. Ниша номерного знака при этом расположилась на крышке багажника, освободив место для массивного диффузора заднего бампера с встроенными в него овальными патрубками выхлопной системы.

Рендер нового Audi RS5 Coupe

RS5 первого поколения оснащалась мотором V8 объёмом 4,2 литра мощностью 450 л.с., обеспечивающим разгон до 100 км/ч на 4.5 секунды в рестайлинговой версии. Вторая генерация лишилась восьми цилиндров и перешла на двигатель V6 2.9 от Porsche Panamera. Мощность у него точно такая же, как у прежнего мотора — 450 л.с., крутящий момент при этом вырос в 430 Нм до 600 Нм, а время разгона сократилось до 3.9 с. Третье поколение получило гибридную силовую установку с 510-сильным битурбомотором V6 объёмом 2,9 литра, работающим в тандеме со 177-сильным электромотором (460 Нм), интегрированным в восьмиступенчатый автомат. Совокупная отдача PHEV-системы равна 639 л.с. и 825 Нм, заявленный разгон до «сотни» составляет 3,6 секунды.

Рендер нового Audi RS5 Coupe

Между тем, несколько дней назад был рассекречен салон нового флагманского кроссовера Audi Q9.

1 комментарий
19.05.2026 08:43
nazarov66-r@mail.ru

Ну это ТОП уровень.

