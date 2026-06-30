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Новое купе BMW iM4: первые изображения

30.06.2026 289 0 0
Новое купе BMW iM4: первые изображения

Не так давно состоялась премьера концептуального седана BMW M Concept Neue Klasse, который является предвестником топовой версии электрического i3. Мы же решили представить, как может выглядеть двухдверная версия спорткара с индексом iM4, которая составит компанию традиционному купе М4.

В марте этого года дебютировал полностью новый седан i3, который заменил электрическую версию 3 серии в кузове G20 и по сути стал самостоятельной моделью. Две недели назад показали предвестника самой мощной его версии с предполагаемым индексом iM3, также ожидаются и двухдверные версии этих электромобилей. Топовая модификация iM4 будет производиться параллельно с традиционным купе М4, актуальная версия которого была представлена осенью 2020 года, а в начале 2024 года она получила рестайлинг.

Нынешнее купе BMW M4 (G82)
Нынешнее купе BMW M4 (G82)
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Нынешнее купе BMW M4 (G82)
Нынешнее купе BMW M4 (G82)
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Нынешнее купе BMW M4 (G82)
Нынешнее купе BMW M4 (G82)
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Пока не было замечено даже прототипов купе Neue Klasse, однако можем предположить, что их дизайн будет в значительной степени повторять четырёхдверные версии. Изображённое на рендерах купе получило немного изменённые пропорции за счёт перемещения передней оси вперёд и увеличения колёсной базы, что позволяет сделать спорткар чуть солиднее и основательнее внешне, как и подобает модели с более высоким индексом. Форма бокового остекления аналогична классическим BMW с их фирменным «изгибом Хофмайстера». Кроме того, купе изображено в фирменном цвете подразделения BMW M под названием Laguna Seca Blue и с новыми колёсными дисками с массивной центральной частью, которые можно считать отсылкой к некоторым старым М-моделям.

Рендер нового купе BMW iM4

Новое купе iM4, равно как и седан iM3, будет построено на платформе Neue Klasse. Ожидается, что силовая установка будет состоять из четырёх электромоторов совокупной мощностью до 1000 л.с. Для сравнения, нынешнее купе М4 в версии Competition оснащается 3,0-литровым рядным 6-цилиндровом битурбированным мотором мощностью 510 л.с. (650 Нм).

Рендер нового купе BMW iM4

Премьера серийного седана BMW iM3 ожидается ближе к 2028 году, версию купе могут представить одновременно с ним или чуть позже. Между тем, ранее в этом месяце BMW объявила о снижении прибыли и мерах экономии.

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