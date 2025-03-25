Китайская компания вывела на тесты прототипы своей третьей модели, и мы решили представить, как она будет выглядеть.

Xiaomi — один из крупнейших китайских производителей смартфонов и другой бытовой электроники, основанный в 2010 году. В 2021 году компания заявила о намерении стать автопроизводителем, и в конце 2023 года были опубликованы первые фотографии разработанного с нуля электроседана SU7. Спустя год показали вторую модель, ей стал выполненный в том же стиле кроссовер YU7. А сейчас Сяоми готовит очередное пополнение для своей гаммы, и им станет большой кроссовер, который будет заметно отличаться от первых двух моделей компании.

Седан Xiaomi SU7 1 / 3 Седан Xiaomi SU7 2 / 3 Седан Xiaomi SU7 3 / 3

Пока у нас в распоряжении только несколько шпионских фотографий невысокого качества, на которых изображён практически полностью замаскированный кроссовер. По пропорциям он похож на другие модели этого класса, такие как AITO M9, Li L9, Denza N9 и Deepal S09. У паркетника большая колёсная база, длинный задний свес, высокий уровень крыши и почти вертикальная дверь багажника. Стилистика кузова станет более угловатой и строгой по сравнению с другими Xiaomi. Спереди пока проглядывается лишь фрагмент горизонтальной светодиодной полоски габаритов, при этом есть вероятность, что блоки фар будут оформлены в фирменном стиле компании. Прототипы снабжены точно такими же боковыми зеркалами на ножках, что и младшие модели. Сзади также можно ожидать появление светодиодной полосы во всю ширину кормы.

Рендер большого кроссовера Xiaomi

Самый большой кроссовер Xiaomi получил кодовое название Kunlun (Куньлунь) в честь одной из крупнейших горных систем Китая. Официальным же именем, если ориентироваться на систему наименований китайских моделей, может стать YU9. Как и у других Xiaomi, силовые установки здесь будут полностью электрическими, однако технических подробностей пока нет. Премьера новинки ожидается в следующем году.

Рендер большого кроссовера Xiaomi

Между тем месяц назад на рынок вышел 1548-сильный седан Xiaomi SU7 Ultra.