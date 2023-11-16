Первый автомобиль Xiaomi: большой премиальный седан SU7, который будет собирать BAIC

В электронной базе Минпрома КНР всплыла дебютная модель автомобильного подразделения китайской компании Xiaomi, её выход на рынок ожидается в следующем году.

Основанная в 2010 году компания Xiaomi — один из крупнейших китайских производителей смартфонов и другой бытовой электроники, продукция Xiaomi хорошо известна и широко распространена в России. В начале 2021 года в деловых СМИ появились слухи о том, что Xiaomi хочет диверсифицировать бизнес и заняться производством электромобилей, инсайдеры тогда сообщали, что ключевым партнёром Xiaomi в этом деле будет компания Great Wall, но вчера выяснилось, что контрактной сборкой электромобилей Xiaomi займётся пекинский завод автоконцерна BAIC.

В марте 2021 года основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь официально объявил о создании автомобильного подразделения и намерении инвестировать в него 10 млрд долларов США, при этом на уровне инвестиций и программного обеспечения Xiaomi сотрудничает и с другими автопроизводителями — например, с Polestones Automobile.

Под собственным брендом Xiaomi будет выпускать высокотехнологичные премиальные электромобили, первенцем будет большой седан с незамысловатым индексом SU7 — в последнее время почему-то всем китайским новинкам такого типа присваивается цифра 7 в названии, как будто на сей счёт есть какая-то спущенная КПК директива, свежайшие примеры — Zeekr 007, eπ 007 и Luxeed S7, с ними Xiaomi SU7, собственно, и будет конкурировать.

Габаритная длина Xiaomi SU7 — 4997 мм, ширина — 1963 мм, высота — 1440-1455 мм, колёсная база — 3000 мм. Штатные колёса — 19- либо 20-дюймовые. Дизайн у дебютной модели Xiaomi совершено ничем не примечательный, но аккуратный, его автор — Ли Тяньюань, прежде работавший в BMW и курировавший разработку электрического кроссовера iX. Крышка багажника Xiaomi SU7 оснащена выдвижным спойлером. Топ-версии будут иметь лидар над лобовым стеклом, явно указывающим на наличие автопилота уровня 2 или выше.



О платформе Xiaomi SU7 информации пока мало: известно, что у неё будет 400- либо 800-вольтовая архитектура в зависимости от версии модели. Базовая версия будет иметь один электромотор на задней оси мощностью 220 кВт (299 л.с.), её максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. У полноприводной версии мощность переднего электромотора составит 220 кВт (299 л.с.), заднего — 275 кВт (374 л.с.), максимальная скорость — 265 км/ч. Батареи будут поставлять BYD и CATL, максимальная ёмкость — 101 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — около 800 км. Снаряженная масса седана — 1980-2205 кг в зависимости от модификации.



Официальных фотографий интерьера пока нет, но есть шпионский снимки, опубликованный китайским журналом Autohome, на них видим большой мультимедийный планшет по центру передней панели, узенький приборный щиток и трёхспицевый руль с спортивном стиле. Вся электроника у Xiaomi, разумеется, будет своя, операционная система — адаптированная под автомобильные нужды Xiaomi HyperOS.



Премьера Xiaomi SU7 состоится в ближайшие месяцы или даже недели, выход на рынок ожидается в первом квартале следующего года.

Добавим, что один из главных конкурентов Xiaomi на рынке смартфонов, компания Huawei, уже стала активным игроком на китайском авторынке, у неё есть полностью подконтрольный бренд AITO, запущенная недавно с Chery марка Luxeed и ещё десяток более мелких коллабораций, в том числе Avatr.

