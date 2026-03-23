Новинки ×
23.03.2026 291 0 0
Новый Chevrolet Corvette Grand Sport с новым V8 показался на первых фотографиях

Корпорация General Motors продолжает расширять семейство суперкаров Corvette актуального восьмого поколения (C8): к выходу на рынок готовится версия Grand Sport с бензиновым двигателем V8 нового поколения, премьера намечена на 26 марта.

О том, что Corvette C8 скоро получит новый V8 и что, скорее всего, им оснастят версию Grand Sport, мы сообщали ещё в конце прошлого года, а в минувшую субботу эта информация получила официальное подтверждение: в рамках гоночного уикэнда чемпионата IMSA на трассе Себринг (США, штат Флорида) состоялся первый публичный показ нового Corvette Grand Sport и объявлена дата полноценной премьеры — 26 марта. Новый Corvette Grand Sport проехался по трассе в компании своих предшественников.

На переднем плане самый первый, гоночный Corvette Grand Sport и легендарный Роджер Пенске

Исторически имя Grand Sport уходит к облегчённой гоночной версии Corvette второго поколения (C2), разработанной легендарным конструктором Зорой Аркус-Дунтовым. В 1964 году эта машина под управлением Роджера Пенске и Джима Холла пришла первой в своём классе в 12-часовой гонке на трассе Себринг и в целом оказалась весьма успешной, поэтому отдел маркетинга взял имя Grand Sport на вооружение.

Впоследствии имя Grand Sport получили дорожные версии Corvette, они предлагали оптимальный баланс между трековой закалкой и удобством в повседневной эксплуатации, такие версии были в четвёртом, шестом и седьмом поколениях спорткара. Среднемоторный Corvette Grand Sport восьмого поколения впервые появился на публике в фирменном для этой версии сине-белом окрасе с красными вставками, но при заказе, разумеется, можно будет выбрать и другие цвета.

О технике нового Corvette Grand Sport пока нет никакой официальной информации. Прежние слухи и утечки сообщали о том, что Grand Sport поколения C8 получит абсолютно новый 6,7-литровый атмосферный V8 LS6 мощностью порядка 550 л.с. — таким образом Grand Sport займёт в семействе Corvette место между базовой версией Stingray (502 л.с.) и топовой атмосферной версией Z06 (679 л.с.).

Есть и другая версия, основанная на более поздних слухах: новый Grand Sport будет полноприводным и гибридным, он заменит версию E-Ray, появившуюся в 2023 году. Если эта версия подтвердится, то, скорее всего, новый суперкар будет называться Grand Sport X. Всю правду мы узнаем уже в четверг.

Добавим, что регулярные упражнения General Motors на тему новых версий Corvette C8, к сожалению, пока не привели к росту продаж последнего: в прошлом году Corvette во всех своих разновидностях разошёлся в США тиражом 24 533 шт., что на 26,4% меньше продаж в 2024 году. Топовой на данный момент версией Corvette является ZR1X с гибридной силовой установкой мощностью 1267 л.с. и полным приводом.

спортивные авто суперкары новинки Chevrolet Chevrolet Corvette

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Популярные тест-драйвы

Change privacy settings