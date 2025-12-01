Новинки ×

Новый Dodge Durango: первые изображения

01.12.2025
Новый Dodge Durango: первые изображения

Американский кроссовер уже очень давно нуждается в смене поколений, и мы решили представить, как мог бы выглядеть новый Durango в современном стиле компании.

Модель Durango ведёт свою историю с 1997 года, именно тогда появилось первое поколение рамного внедорожника, построенное на базе пикапа Dodge Dakota. В третьем поколении, представленном в 2010 году, он стал кроссовером с несущим кузовом, технически породнившись с моделью Jeep Grand Cherokee. Эта генерация является настоящим долгожителем, так как паркетник на конвейере уже более 15 лет. За это время он получил множество обновлений и различных версий, а последний существенный рестайлинг произошёл в 2020 году.

Нынешний Dodge Durango
Нынешний Dodge Durango
Нынешний Dodge Durango
Нынешний Dodge Durango
Нынешний Dodge Durango
Нынешний Dodge Durango
Полтора месяца назад было объявлено, что Durango следующего поколения увидит свет в 2029 году. Пока нет никакой информации о его внешнем виде, да и до предполагаемой даты премьеры ещё очень далеко. Однако можно пофантазировать на эту тему, взяв за основу самый свежий продукт бренда — модель Charger нового поколения. Durango мог бы получить сделанную в его стилистике переднюю часть с утопленными фарами головного света, при этом сохраняется фирменная трапециевидная решётка радиатора. Кроссовер получил новые наружные зеркала на ножках, а боковое остекление сделано единым для более современного вида (кроме того, двери лишились оконных рамок по аналогии с тем же Charger). Наиболее характерной деталью кормы нынешнего Durango являются растянутые во всю ширину массивные фонари. Представленный на рендерах кроссовер получил схожую заднюю оптику, выполненную в более современном стиле.

Рендер нового Dodge Durango

Любопытно, что несмотря на очень солидный возраст нынешней модели, её продажи в США за первые три квартала выросли на 16,1% до 54 417 шт., однако это всё же заметно меньше, чем у основных конкурентов в виде Ford Explorer (160 929 шт.) и Jeep Grand Cherokee (154 221 шт.). Вследствие увеличившегося спроса кроссоверу даже вернули убранный несколько месяцев назад из гаммы базовый мотор V6 Pentastar (299 л.с., 353 Нм). Основу же линейки составляют двигатели HEMI, которых у Дюранго аж три на выбор — атмосферный 5,7-литровый (365 л.с., 529 Нм), атмосферный 6,4-литровый (482 л.с., 637 Нм) и компрессорный 6,2-литровый (720 л.с., 875 Нм).   

Рендер нового Dodge Durango

Между тем, недавно было официально заявлено, что новый Dodge Charger всё-таки получит топ-версию с бензиновым V8.

