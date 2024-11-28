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Новый кроссовер DS 8: первые изображения

28.11.2024 294 0 0

На прошлой неделе французский бренд анонсировал очередную новинку, на этот раз ею станет купеобразный электрический кроссовер. Благодаря тизерам у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Премиальный бренд DS, принадлежащий компании PSA Peugeot Citroen, был основан в 2009 году. Его название является аббревиатурой от английских словосочетаний «Different Spirit» (иной дух) и «Distinctive Series» (отличительная серия). Также здесь наверняка есть отсылка к культовому седану Citroen DS, который производился с 1955 по 1975 годы. В настоящее время модельный ряд компании состоит из четырёх моделей, каждой из которой присвоен цифровой индекс - 3, 4, 7 и 9. Название грядущей новинки пока официально не подтверждено, однако ожидается, что она получит имя DS 8.

Флагманский седан DS 9
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Флагманский седан DS 9
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Флагманский седан DS 9
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У нас в распоряжении есть несколько официальных фотографий замаскированных прототипов, на которых уже можно разглядеть все основные особенности внешности паркетника. Спереди появятся размашистые Т-образные фары, и стоит отметить, что они не будут «двухэтажными», несмотря на всеобщий тренд последнего времени. Между фарами расположена узкая горизонтальная вставка чёрного цвета, а на месте решётки радиатора — глухая чёрная панель с логотипом марки. Фонари имеют почти такую же форму, как и фары, номерной знак будет расположен на бампере, который выполнен в контрастном чёрном цвете. По пропорциям и форме крыши новинка от DS очень напоминает родственные модели Citroen C5 X и Peugeot 408. При этом пластика боковин здесь оригинальная за счёт нескольких горизонтальных выштамповок. Интересной деталью являются дверные ручки: передние сделаны выдвижными и по форме аналогичны таковым на флагманском седане DS 9, а задние «спрятаны» в стойках дверей. Кроме того, кроссовер получит оригинальные колёсные диски.

Рендер нового DS 8

Как уже упоминалось, новый паркетник является электромобилем, причём таковыми теперь будут все новые модели бренда DS. Он будет построен на платформе STLA Medium, которая дебютировала осенью прошлого года вместе с Peugeot 3008 третьего поколения. Параметры силовых установок пока неизвестны, однако уже заявлен запас хода, который будет составлять до 750 км по циклу WLTP. Также в официальном пресс-релизе рассказали о коэффициенте лобового сопротивления Сх, который будет равен 0,24.

Рендер нового DS 8

Премьера нового кроссовера DS состоится до конца нынешнего года. Напомним, в начале этой осени французская компания продемонстрировала концептуальное купе SM Tribute, которое хотят превратить в серийную модель с мотором V6 от Мазерати.     

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