Премиальный бренд DS, принадлежащий компании PSA Peugeot Citroen, был основан в 2009 году. Его название является аббревиатурой от английских словосочетаний «Different Spirit» (иной дух) и «Distinctive Series» (отличительная серия). Также здесь наверняка есть отсылка к культовому седану Citroen DS, который производился с 1955 по 1975 годы. В настоящее время модельный ряд компании состоит из четырёх моделей, каждой из которой присвоен цифровой индекс - 3, 4, 7 и 9. Название грядущей новинки пока официально не подтверждено, однако ожидается, что она получит имя DS 8.
У нас в распоряжении есть несколько официальных фотографий замаскированных прототипов, на которых уже можно разглядеть все основные особенности внешности паркетника. Спереди появятся размашистые Т-образные фары, и стоит отметить, что они не будут «двухэтажными», несмотря на всеобщий тренд последнего времени. Между фарами расположена узкая горизонтальная вставка чёрного цвета, а на месте решётки радиатора — глухая чёрная панель с логотипом марки. Фонари имеют почти такую же форму, как и фары, номерной знак будет расположен на бампере, который выполнен в контрастном чёрном цвете. По пропорциям и форме крыши новинка от DS очень напоминает родственные модели Citroen C5 X и Peugeot 408. При этом пластика боковин здесь оригинальная за счёт нескольких горизонтальных выштамповок. Интересной деталью являются дверные ручки: передние сделаны выдвижными и по форме аналогичны таковым на флагманском седане DS 9, а задние «спрятаны» в стойках дверей. Кроме того, кроссовер получит оригинальные колёсные диски.
Как уже упоминалось, новый паркетник является электромобилем, причём таковыми теперь будут все новые модели бренда DS. Он будет построен на платформе STLA Medium, которая дебютировала осенью прошлого года вместе с Peugeot 3008 третьего поколения. Параметры силовых установок пока неизвестны, однако уже заявлен запас хода, который будет составлять до 750 км по циклу WLTP. Также в официальном пресс-релизе рассказали о коэффициенте лобового сопротивления Сх, который будет равен 0,24.
Премьера нового кроссовера DS состоится до конца нынешнего года. Напомним, в начале этой осени французская компания продемонстрировала концептуальное купе SM Tribute, которое хотят превратить в серийную модель с мотором V6 от Мазерати.
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