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Новый кроссовер Mitsubishi на базе Nissan Leaf: первые изображения

29.07.2025 476 0 0

Mitsubishi планирует увеличить продажи в Европе за счёт целого ряда бэдж-инжиниринговых моделей, и одной из них станет клон нового Nissan Leaf. Как он будет выглядеть?

Ещё не так давно японская компания из-за спада продаж хотела покинуть европейский рынок, однако в дальнейшем стратегия изменилась: было решено ширить гамму за счёт моделей других автопроизводителей. В основном базой для новинок послужат новые Renault, и уже дебютировали Mitsubishi Colt (переделанный Clio) и Mitsubishi ASX (клон модели Captur). А в начале этого месяца состоялась премьера нового Mitsubishi Grandis, представляющего из себя перелицованный Renault Symbioz. Однако за основу будут браться и автомобили других брендов, среди них - Nissan и его недавно представленный электрокроссовер Leaf.

Nissan Leaf третьего поколения
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Nissan Leaf третьего поколения
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Nissan Leaf третьего поколения
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Пока нет никакой информации о внешнем виде будущего кроссовера Mitsubishi и степени его переделок относительно Leaf, поэтому мы представили новинку в актуальном стиле компании. Спереди модель получила новые фары гранёной формы и большую контрастную вставку, имитирующую решётку радиатора. Боковины в таких случаях обычно остаются без изменений, а сзади появились новые горизонтальные фонари, встроенные в чёрный сегмент крышки багажника. При этом капот, передние и задние крылья остались неизменными в целях экономии, как это обычно и бывает при создании бэдж-инжиниринговых продуктов.

Рендер нового электрокроссовера Mitsubishi

Скорее всего, технику новый кроссовер Mitsubishi полностью разделит с Nissan Leaf третьего поколения. Последний построен на платформе CMF-EV, которая лежит в основе старшего паркетника Nissan Ariya  и электромобилей Renault. Паркетник предлагается исключительно с передним приводом, в базовой версии он имеет электромотор мощностью 177 л.с. (345 Нм) и батарею емкостью 52 кВт*ч. Более мощное исполнение располагает электродвигателем мощностью 218 л.с. (355 Нм) и аккумулятором на 75 кВт*ч. Заявленный запас хода для европейских версий — 436 км и 604 км по циклу WLTP соответственно.

Рендер нового электрокроссовера Mitsubishi

Новый электрокроссовер Mitsubishi будет предлагаться на рынке США. Между тем, пару недель назад состоялась премьера нового кроссовера Mitsubishi Destinator для небогатых рынков.      

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