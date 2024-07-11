Полноразмерный внедорожник Navigator был впервые представлен в 1997 году. Как и все последующие поколения, он был построен на базе родственного по концерну Ford внедорожника Expedition. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация модели, премьера которой состоялась в апреле 2017 года. Летом 2021 года внедорожник получил рестайлинг, а сейчас, судя по опубликованным недавно фотографиям прототипов, готовится более радикальное обновление.

Нынешний Lincoln Navigator L 1 / 3 Нынешний Lincoln Navigator L 2 / 3 Нынешний Lincoln Navigator L 3 / 3

Тестовые образцы, пойманные фотошпионами, имеют полностью новую переднюю часть, выполненную в стилистике младшего кроссовера Nautilus, представленного в прошлом году. Здесь схожая по форме вертикальная решётка радиатора и объединённые с ней светодиодными ходовыми огнями горизонтальные фары чуть более простой формы. Под решёткой расположится хромированный молдинг, а под ним — строгий по форме широкий воздухозаборник. Сбоку из отличий пока можно разглядеть разве что расширяющийся в задней части подоконный молдинг и немного изменённые боковые зеркала. Задняя же часть будет решена в стиле того же Naulitus: здесь появятся растянутые во всю ширину задней части фонари с дугообразной светодиодной полосой. Отметим, что на фотографиях и рендерах изображён внедорожник в удлинённой версии с приставкой L.

Рендер нового Lincoln Navigator L

Существенных изменений в техническом плане пока не ожидается. Нынешний Navigator четвёртого поколения построен на платформе Ford T3, которую также используют вышеупомянутый Expedition и пикапы F-150 последнего поколения. Под капотом у внедорожника бензиновый битурбированный 3.5L Ecoboost V6 мощностью 446 л.с. (691 Нм крутящего момента), аналогичный мотор устанавливается на пикап F-150 Raptor. В качестве трансмиссии используется 10-ступенчатый «автомат», привод может быть задним либо полным.

Рендер нового Lincoln Navigator L

Премьера новинки ожидается в течение этого года. Кстати, вместе с ним заметно обновится и родственный Ford Expedition, рендеры которого мы сделали не так давно.

Напомним, в начале этого года дебютировал обновлённый кроссовер Lincoln Aviator.