Новинки ×

Новый среднеразмерный пикап Ram для США не получит мотор V8

05.02.2026 48 0 0
Новый среднеразмерный пикап Ram для США не получит мотор V8

Ожидается, что новый рамный грузовик американской марки будет оснащён гибридной силовой установкой.

О том, что в портфеле Stellantis появится новый среднеразмерный пикап, предназначенный для североамериканского рынка, стало известно в начале 2025 года, немногим позже было официально подтверждено, что грядущий грузовик войдёт в линейку Ram. Ранее сообщалось, что производство новинки начнётся в 2027 году, но по последним данным, модель встанет на конвейер не раньше 2028-го.

Выпуск грядущего среднеразмерного пикапа для Северной Америки по плану будет налажен на ныне простаивающем заводе в Белвидире (штат Иллинойс). Ранее здесь было налажено производство Jeep Cherokee пятой генерации, но в начале 2023 года модель отправили в отставку. Кроссовер шестой генерации дебютировал в конце августа 2025-го, но он сходит с конвейера завода Stellantis в Толуке (Мексика).

Нынешний глава марки Ram Тим Кунискис рассказал Drive.com о том, что новый грузовик призван заполнить пустоту, которая образовалась после ухода более крупной модели Ram 1500 Classic. Также он отметил, что пикапу придётся показать себя в растущем сегменте рынка, который сейчас возглавляет востребованная Toyota Tacoma. Так, по данным сайта goodcarbadcar, за прошлый год пикап Тойоты разошёлся по США тиражом в 274 638 экземпляров, что на 42,4% больше, чем в 2024-м.

На фото: Ram 1500 Classic

«Это должен быть настоящий грузовик, с реальными возможностями [речь о буксировке и грузоподъёмности, – прим. ред.], просто немного меньше и немного доступнее», – так описал грядущую новинку Ram Тим Кунискис. Известно, что это будет рамный пикап, как и Jeep Gladiator (обе марки принадлежат Стеллантису), официальные подробности о технике появятся позже.

Однако и сейчас немного информации есть. Судя по словам генерального директора Ram, новый среднеразмерный пикап не получит двигатели V8, которые сейчас возвращаются под капоты моделей Ram и обещаны Dodge. Тим Кунискис намекнул, что грядущий грузовик может получить гибридную силовую установку, и добавил, что присматривается к системе, которой оснащается актуальный Jeep Cherokee.

Напомним, в основе гибридной установки «шестого» SUV лежит турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, работающая в тандеме с парой электродвигателей, вариатором и небольшой литий-ионной батареей ёмкостью 1,08 кВт*ч. Совокупная отдача этой системы составляет 213 л.с., а максимальный крутящий момент – 312 Нм. Известно, что этот кроссовер способен буксировать прицеп массой до 1587 кг.

В компании пока официально не подтвердили, что новинка, предназначенная для североамериканского рынка, получит имя Dakota. Напомним, модель с этим именем выпускалась в период с 1986 по 2011 годы в трёх поколениях под брендами Dodge и Ram. Если это подтвердится, важным будет не путать этот пикап с одноимённым грузовиком, адресованный Южной Америке. У той модели есть близнецы, выпускаемые под марками Changan, Fiat и Peugeot.

пикап США авторынок слухи новинки Ram
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Качать насосом или нажать на кнопку? Как работал эфирный «пускач» из СССР Многие считают красивые баллончики с броскими этикетками «быстрый старт» порождением постсоветской эпохи, однако нечто подобное было отлично известно автолюбителям и во времена СССР. Правда,... 334 2 3 05.02.2026
Статьи / Авто с пробегом Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузову не повезло Кроссоверы размера Nissan Murano обычно пользуются завидным успехом, причём в том числе – и на вторичном рынке. Но подержанный Murano в полтора раза дешевле не только близкого по размерам To... 984 2 0 04.02.2026
Статьи / Колёсная база Что делать, если примёрзли дворники, и как этого избежать Зима не даёт водителям скучать: один из типичных сюрпризов морозного утра – примёрзшие к ветровому стеклу дворники. Чтобы не начинать день с покупки новых щёток, разберёмся, как действовать... 740 1 0 02.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76420 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46586 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19070 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти е...
12 Слишком большой, чтобы быть скучным: тест-драйв Huanghai N7
7 5 причин покупать и не покупать Tank 300
Новые комментарии
Change privacy settings