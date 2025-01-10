Вслед за пикапами Tundra и Tacoma японская компания планирует обновить и младший пикап Hilux. Первые прототипы уже выехали на дороги общего пользования, и благодаря имеющимся шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

Модель Hilux является одной из самых старых в гамме японского автопроизводителя, ведь первое поколение появилось ещё в 1968 году. Сегодня на конвейере уже восьмая генерация, премьера которой состоялась почти 10 лет назад. За свою долгую жизнь на конвейере пикап получил несколько обновлений, последнее из которых произошло в начале прошлого года. На этот год было запланировано появление девятого поколения Hilux, однако в объектив фотошпионов попался знакомый по пропорциям и многим деталям пикап.

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Есть вероятность, что его объявят новым поколением, как это было с новой Toyota Camry, например. Пока же совершенно очевидно, что кузов и кабина конструктивно практически идентичны пикапу нынешнему поколения – как минимум это хорошо заметно по точно таким же дверям и боковым окнам. При этом передняя часть полностью новая, и она не сильно похожа на какую-либо другую модель Тойоты. На первый взгляд может показаться, что пикап получит модную ныне «двухэтажную» переднюю оптику, но при ближайшем рассмотрении видно, что верхние фары всё же имеют достаточный размер для размещения блоков основного света, а чуть ниже в бампер будут встроены дополнительные элементы светотехники. Фары визуально объединены контрастной вставкой, на которой скорее всего расположится буквенное обозначение бренда. Решётка радиатора получит прямоугольную форму и будет расположена чуть ниже. Задняя часть пока скрыта под толстым слоем камуфляжа, а шпионские фотографии невысокого качества пока не позволяют разглядеть детали обновлённой модели. Однако можем предположить, что здесь появятся полностью новые фонари, которые могут быть сделаны в стиле вышеупомянутых Tundra и Tacoma.

Рендер нового Toyota Hilux

Hilux является одной из самых популярных моделей в своём классе. Например, на австралийском рынке (одном из основных для модели) он в течение семи лет удерживал первую строчку по продажам, лишь в 2023 году уступив новому Ford Ranger. Пикап оснащается 4-цилиндровыми двигателями, среди которых есть как бензиновый (2,7-литровый «атмосферник» мощностью 166 л.с. и с 245 Нм крутящего момента), так и турбодизели — 2,4-литровый (150 л.с., 400 Нм) и 2,8-литровый (224 л.с., 550 Нм).

Рендер нового Toyota Hilux

Дебют новинки ожидается в течение этого года. Между тем в прошлом месяце состоялась премьера дешёвого рамного трёхрядного внедорожника Toyota Hilux Rangga SUV.