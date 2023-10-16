Новый Hongqi L5 готовится к выходу на рынок: ретро-стиль и цена на уровне Rolls-Royce

Премьера Hongqi L5 второго поколения состоялась в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, но тогда, по сути, был рассекречен только дизайн, информации о технической начинке не было.

Напомним, что L5 — это флагманская модель люксовой марки Hongqi, принадлежащей китайскому государственному автоконцерну FAW. Седан первого поколения с индексом L5 дебютировал в 2013 году как сугубо номенклатурная модель, сделанная по мотивам седанов и лимузинов Hongqi серии СА из 60-х годов прошлого века. «Первый» Hongqi L5 имел габаритную длину 5555 мм, изначально он оснащался 6,0-литровым атмосферным двигателем V12 в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

В 2016 году FAW решил вывесит марку Hongqi в народ и запустил седан L5 в розничную продажу, тогда же для него был подготовлен более современный силовой агрегат — 4,0-литровый битурбомотор V8 и 8-ступенчатая АКП.

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Рыночная карьера марки Hongqi оказалась вполне успешной: по мере расширения модельного ряда растут и продажи, с января по сентябрь этого года Hongqi, по данным CAAM, реализовала в Китае 249 170 автомобилей (+17,6% по сравнению с АППГ), но Hongqi L5 продолжает оставаться штучным товаром для очень состоятельных и патриотично настроенных клиентов. Именно для них было разработано второе поколение седана в духе ранних чиновничьих Hongqi, то есть ретро-стиль сохранён, но кузов полностью новый.



Габаритная длина «второго» Hongqi L5 — 5980 мм, ширина — 2090 мм, высота — 1710 мм, колёсная база — 3730 мм. 4,0-литровый наддувный двигатель V8, как мы и предполагали, позаимствован у большого кроссовера Hongqi LS7, на седане он выдаёт 380 л.с., что, прямо скажем, немного по современным меркам. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Снаряженная масса — 3150 кг, штатные колёса — 21-дюймовые. Начальная цена нового Hongqi L5 составит около 5 000 000 юаней (66,5 млн рублей в переводе по текущему курсу) — примерно столько в Китае стоит новый Rolls-Royce Ghost.



Весной этого года марка Hongqi официально вышла на российский рынок, недавно у нас на тесте побывал бизнес-седан Hongqi H5. Появление в нашей стране флагманского Hongqi L5 возможно, но маловероятно — стиль у этой модели, скажем так, специфический, а цена со всеми таможенными, логистическими, налоговыми и дилерскими накрутками окажется совсем уж заоблачной.

