Новинки ×
  • Новый Hongqi L5 готовится к выходу на рынок: ретро-стиль и цена на уровне Rolls-Royce

Новый Hongqi L5 готовится к выходу на рынок: ретро-стиль и цена на уровне Rolls-Royce

16.10.2023 315 0 0

В электронной базе китайского Минпрома появился представительский седан Hongqi L5 второго поколения, стали известные его основные технические характеристики перед скорым стартом продаж.

Премьера Hongqi L5 второго поколения состоялась в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, но тогда, по сути, был рассекречен только дизайн, информации о технической начинке не было.

Напомним, что L5 — это флагманская модель люксовой марки Hongqi, принадлежащей китайскому государственному автоконцерну FAW. Седан первого поколения с индексом L5 дебютировал в 2013 году как сугубо номенклатурная модель, сделанная по мотивам седанов и лимузинов Hongqi серии СА из 60-х годов прошлого века. «Первый» Hongqi L5 имел габаритную длину 5555 мм, изначально он оснащался 6,0-литровым атмосферным двигателем V12 в паре с 6-ступенчатым «автоматом».

В 2016 году FAW решил вывесит марку Hongqi в народ и запустил седан L5 в розничную продажу, тогда же для него был подготовлен более современный силовой агрегат — 4,0-литровый битурбомотор V8 и 8-ступенчатая АКП.

1 / 2
2 / 2

Рыночная карьера марки Hongqi оказалась вполне успешной: по мере расширения модельного ряда растут и продажи, с января по сентябрь этого года Hongqi, по данным CAAM, реализовала в Китае 249 170 автомобилей (+17,6% по сравнению с АППГ), но Hongqi L5 продолжает оставаться штучным товаром для очень состоятельных и патриотично настроенных клиентов. Именно для них было разработано второе поколение седана в духе ранних чиновничьих Hongqi, то есть ретро-стиль сохранён, но кузов полностью новый.

Габаритная длина «второго» Hongqi L5 — 5980 мм, ширина — 2090 мм, высота — 1710 мм, колёсная база — 3730 мм. 4,0-литровый наддувный двигатель V8, как мы и предполагали, позаимствован у большого кроссовера Hongqi LS7, на седане он выдаёт 380 л.с., что, прямо скажем, немного по современным меркам. Максимальная скорость ограничена на отметке 220 км/ч. Снаряженная масса — 3150 кг, штатные колёса — 21-дюймовые. Начальная цена нового Hongqi L5 составит около 5 000 000 юаней (66,5 млн рублей в переводе по текущему курсу) — примерно столько в Китае стоит новый Rolls-Royce Ghost.

Весной этого года марка Hongqi официально вышла на российский рынок, недавно у нас на тесте побывал бизнес-седан Hongqi H5. Появление в нашей стране флагманского Hongqi L5 возможно, но маловероятно — стиль у этой модели, скажем так, специфический, а цена со всеми таможенными, логистическими, налоговыми и дилерскими накрутками окажется совсем уж заоблачной.

седан Китай новинки Hongqi Hongqi L5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Кто должен платить транспортный налог на проданную машину, если ее не переоформили в срок Мы уже рассказывали о важности переоформления автомобиля при купле-продаже. Так, если после покупки автомобиля новый владелец не перерегистрировал его на себя в установленный законом десятид... 208 1 0 16.10.2023
Статьи / Выбор авто Dongfeng Aeolus Shine Max и компания: выбираем седан D-класса до 3,5 миллиона После ухода крупных мировых брендов в российском сегменте D наступила заметная пустота. Но поскольку рынок, как и природа, пустоты не любит, после непродолжительного периода задумчивости кит... 554 3 1 15.10.2023
Статьи / История Трагический старт, громкий титул и мириада имен: вспоминаем историю и причины успеха FIAT 127 Как известно, британский Austin Mini стал родоначальником целого класса городских субкомпактов, среди которых были Renault 5 и Opel Corsa А, о которых мы недавно рассказывали. Однако не ме... 827 2 3 14.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 24981 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20390 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19017 10 0 08.08.2023
Change privacy settings