Позавчера в Сети были опубликованы фотографии прототипов обновлённого кроссовера практически без камуфляжа, благодаря чему у нас есть возможность составить полное представление о его внешнем виде.

Модель Trax была впервые продемонстрирована в виде концепта в 2007 году. Серийный кроссовер с существенно переработанной внешностью появился в 2013 году, по сути это слегка видоизменённый Opel Mokka первого поколения, который был достаточно популярным на российском рынке. Паркетник нынешнего поколения был представлен осенью 2022 года, став копией появившегося несколькими месяцами ранее китайского Chevrolet Seeker. Модель Trax производится в Южной Корее, а её основным рынком можно считать США, где она является самым компактным кроссовером компании.

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Кроссовер готовится к плановому рестайлингу, и пару дней назад прототипы были замечены практически без какой-либо маскировки. Судя по имеющимся фотографиям, Trax получит полностью новую переднюю часть с «двухэтажными» фарами: в верхней части сохранятся горизонтальные габаритные огни (несмотря на внешнюю схожесть с нынешней моделью, детали имеют новую форму), решётка радиатора станет чуть более узкой, а по её краям разместятся горизонтальные блоки основного света. Сбоку существенных изменений не будет, задняя же часть существенно переработана. Вместо отдельных блоков здесь разместятся новые горизонтальные фонари, объединённые чёрной декоративной вставкой с логотипом бренда по центру. Бампер также новый с более массивной накладкой из неокрашенного пластика.

Рендер обновлённого Chevrolet Trax

В техническом плане, как ожидается, рестайлинговый кроссовер будет аналогичен нынешней модели. Trax построен на модульной платформе VSS с полузависимой задней подвеской. Под капотом у паркетника трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,2 литра мощностью 139 л.с. (максимальный крутящий момент – 219 Нм), работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний (модель предыдущего поколения могла быть также полноприводной).

Рендер обновлённого Chevrolet Trax

Премьера новинки, судя по визуальной готовности прототипов, может состояться уже в ближайшие недели. Между тем, кроссовер Chevrolet Equinox четвёртого поколения добрался до рынка Узбекистана.