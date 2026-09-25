Новинки ×

Обновлённый кроссовер Chevrolet Trax: первые изображения

25.09.2026 1552 0 3
Обновлённый кроссовер Chevrolet Trax: первые изображения

Позавчера в Сети были опубликованы фотографии прототипов обновлённого кроссовера практически без камуфляжа, благодаря чему у нас есть возможность составить полное представление о его внешнем виде.

Модель Trax была впервые продемонстрирована в виде концепта в 2007 году. Серийный кроссовер с существенно переработанной внешностью появился в 2013 году, по сути это слегка видоизменённый Opel Mokka первого поколения, который был достаточно популярным на российском рынке. Паркетник нынешнего поколения был представлен осенью 2022 года, став копией появившегося несколькими месяцами ранее китайского Chevrolet Seeker. Модель Trax производится в Южной Корее, а её основным рынком можно считать США, где она является самым компактным кроссовером компании.

Нынешний Chevrolet Trax
Нынешний Chevrolet Trax
1 / 3
Нынешний Chevrolet Trax
Нынешний Chevrolet Trax
2 / 3
Нынешний Chevrolet Trax
Нынешний Chevrolet Trax
3 / 3

Кроссовер готовится к плановому рестайлингу, и пару дней назад прототипы были замечены практически без какой-либо маскировки. Судя по имеющимся фотографиям, Trax получит полностью новую переднюю часть с «двухэтажными» фарами: в верхней части сохранятся горизонтальные габаритные огни (несмотря на внешнюю схожесть с нынешней моделью, детали имеют новую форму), решётка радиатора станет чуть более узкой, а по её краям разместятся горизонтальные блоки основного света. Сбоку существенных изменений не будет, задняя же часть существенно переработана. Вместо отдельных блоков здесь разместятся новые горизонтальные фонари, объединённые чёрной декоративной вставкой с логотипом бренда по центру. Бампер также новый с более массивной накладкой из неокрашенного пластика.

Рендер обновлённого Chevrolet Trax

В техническом плане, как ожидается, рестайлинговый кроссовер будет аналогичен нынешней модели. Trax построен на модульной платформе VSS с полузависимой задней подвеской. Под капотом у паркетника трёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,2 литра мощностью 139 л.с. (максимальный крутящий момент – 219 Нм), работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод исключительно передний (модель предыдущего поколения могла быть также полноприводной).

Рендер обновлённого Chevrolet Trax

Премьера новинки, судя по визуальной готовности прототипов, может состояться уже в ближайшие недели. Между тем, кроссовер Chevrolet Equinox четвёртого поколения добрался до рынка Узбекистана.       

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Chevrolet Chevrolet Trax

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Шины и диски Без «усиков» и цифр, но с бар-кодами на боковине: тест новых шин Ikon Tyres Новинки сезона в зимней линейке Ikon Autograph Ice 10 и Ikon Autograph Snow 5 стали первыми зимними шинами производителя, которые были созданы собственным недавно сформированным отделом иссл... 2452 1 0 25.09.2026
Статьи / Производство Вместо S-Class и прочих «авосек»: в России запущена линия потоковой сборки автомобилей Senat Вчера, 23 сентября 2026 года, в Санкт-Петербурге на заводе Senat запустили первую в нашей стране линию потоковой сборки автомобилей представительского класса. Пока - только одной модели, Sen... 21024 8 8 24.09.2026
Статьи / Практика Рамный – не значит вечный: как защитить от коррозии раму автомобиля В нашей стране рамные машины имеют большое число поклонников, которые приписывают им множественные достоинства и порой думают о них, как о чём-то неповторимо надежном, комфортном и удобном в... 1495 1 0 23.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 51480 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 14828 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 11147 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
20 Назад в гаражи: почему мы снова полезли под капот
8 Вместо S-Class и прочих «авосек»: в России запущена линия потоковой сб...
5 Концерн Volkswagen тонет в бюрократии и опять откладывает запуск новой...
Новые комментарии
Change privacy settings