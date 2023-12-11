Обновлённый кроссовер Renault Captur раскрылся до премьеры

Внешне паркетник подтянется к старшим моделям марки. Не исключено, что официальную презентацию проведут уже в этом году.

Компактный еврокросс Renault Captur (не путать с российским почившим Kaptur) в строю с 2013 года, в актуальном втором поколении он пребывает с 2019-го. В Старом Свете паркетник занимает вторую строчку в личном зачете марки, лучше продается только родственный хэтчбек Clio. Так, по данным JATO Dynamics, за десять месяцев 2023-го реализовано свыше 120 000 кроссоверов Captur (+8%; результат Clio – более 164 000 единиц и +48%). Впрочем, главные конкуренты впереди: Peugeot 2008 с января по октябрь разошелся по Европе тиражом 135 693 экземпляра (+14%), Toyota Yaris Cross обрел почти 148 000 владельцев (+34%), а лидирует в сегменте SUV компакт Volkswagen T-Roc – 175 169 шт. (+16%). Подстегнуть спрос к Captur призван рестайлинг: шпионам уже попадались замаскированные тестовые прототипы, теперь же в Сеть выложили патентные изображения обновленной модели.

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Итак, Каптюру полностью перекроят «личико». Следом за хэтчбеком Renault Clio (его обновили весной) кроссовер лишится фар с С-образными ходовыми огнями – Captur получит головную оптику в стиле недавно представленного электрического паркетника Renault Scenic. Кроме того, у младшего SUV будет новая радиаторная решетка – вогнутая, как у кросс-купе Renault Rafale или как заглушка у того же Scenic. Также заменят бампер, плюс появятся диски нового дизайна. А вот корму реформы не затронут, разве что другой станет накладка на заднем бампере.



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Изображений интерьера пока нет. Скорее всего, как и Clio, паркетник сохранит возвышающийся над передней панелью планшет мультимедийной системы. При этом, вероятно, еще освежат материалы отделки.



Информации об изменениях в моторной гамме тоже еще нет. Дореформенный паркетник в Европе доступен исключительно с бензиновыми двигателями (дизеля Captur лишился пару лет назад): базовая модель имеет турботройку 1.0 TCe (90 л.с.), далее идут «мягкогибридная» версия с турбочетверкой 1.3 TCe (140 или 160 л.с.) и гибрид HEV с атмосферником 1.6 (совокупная отдача – 145 л.с.). Вдобавок можно выбрать кроссовер с газовым вариантом 1.0. Кое-где еще осталась подзаряжаемая гибридная модификация PHEV с установкой на основе 1.6, хотя в некоторых странах, включая родную Францию, от такой версии отказались из-за низкого спроса. Привод в любом случае только передний.

Дореформенный Renault Captur 1 / 3 Дореформенный Renault Captur 2 / 3 Дореформенный Renault Captur 3 / 3

Европейские профильные СМИ полагают, что Renault успеет представить рестайлинговый Captur до конца текущего года. Ну а следом должен обновиться и «старосветский» Mitsubishi ASX.

