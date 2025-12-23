Рестайлинг ×

Обновлённый Mercedes-Benz CLE: первые изображения

В начале этого месяца в Сети были опубликованы первые фотографии прототипов рестайлингового купе CLE, благодаря которым у нас есть возможность оценить характер изменений в его внешнем виде.

Модель CLE первого и единственного поколения дебютировала летом 2023 года, придя на смену сразу двум двухдверкам — C-Class и E-Class. В декабре того же года состоялась премьера топовой версии купе CLE 53 AMG, а спустя ещё пять месяцев гамму пополнил и самый мощный кабриолет. Теперь же немецкий автопроизводитель готовит обновлённую версию модели, свидетельством чего являются замеченные на дорогах общего пользования замаскированные образцы.

У прототипов практически полностью закамуфлированная передняя часть кузова, однако уже видно, что автомобиль получит новую переднюю оптику с фирменными светодиодными габаритами в виде трёхлучевой звезды, форма фар при этом, скорее всего, также изменится. Решётка радиатора станет немного крупнее по высоте, а вокруг неё может появиться чёрная окантовка, подобная новому E-классу и грядущему обновлённому S-классу, рендеры которого мы опубликовали в прошлом месяце. Задняя часть тестовых образцов пока ничем не отличается от нынешней модели, однако можем предположить, что CLE получит фонари с новой графикой, выполненной в виде тех же трёхлучевых звёзд.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz CLE

Mercedes-Benz CLE построен на модульной платформе MRA2 (Modular Rear Architecture), которую используют всё новые заднеприводные модели компании, появившиеся в этом десятилетии. Ожидается, что автомобиль сохранит широкую гамму моторов нынешней модели (возможно, с небольшим повышением мощности в отдельных случаях), базовыми из которых являются 2,0-литровые двигатели — дизельный мощностью 200 л.с. (CLE 220 d) и бензиновый мощностью 204 л.с. (CLE 200). Есть также рядный 3,0-литровый шестицилиндровый мотор, который в самом мощном на данный момент исполнении 53 AMG выдаёт 449 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Кроме того, Mercedes-Benz продолжает тестировать ещё более производительную версию — 63 AMG, которая получит новый мотор V8.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz CLE

Премьера обновлённого CLE ожидается в течение следующего года. Между тем, ранее в этом месяце Mercedes-Benz раскрыл дату премьеры полностью нового минивэна VLE.  

