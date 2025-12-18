ДВС ×

Пикапу Volkswagen Amarok могут урезать моторную гамму

Грузовик 2026 модельного года на австралийском рынке, вероятно, будет представлен без 2,0-литрового битурбодизеля мощностью 209 л.с.

У Volkswagen изначально не было планов по выпуску Amarok второй генерации, но позже руководство немецкой марки «переобулось». Разработку нового грузовика VW поручил партнёру, в роли которого выступил Ford, а точнее – австралийское подразделение этой компании. Мировая премьера Volkswagen Amarok второго поколения прошла в июле 2022 года, его близнецом является «третий» Ford Ranger.

На фото: актуальный пикап Volkswagen Amarok (версия для рынка Австралии)

Австралийский офис Ford в конце прошлого месяца рассказал о том, какие изменения получил посвежевший Ranger. Теперь ожидается, что часть этих обновок затронут и местный Volkswagen Amarok. Так, австралийское издание Drive со ссылкой на дилеров продукции немецкой марки сообщает о том, что пикапу 2026 модельного года урежут моторную гамму.

Сообщается, что у Амарока в дальнейшем не будет версий с 2,0-литровым битурбодизелем мощностью 209 л.с. (максимальный крутящий момент – 500 Нм). Он работает в паре с десятиступенчатой автоматической коробкой передач. Напомним, этого же варианта «начинки» ранее лишился «родственный» пикап Ford Ranger.

Если информация об урезанной гамме Amarok будет официально подтверждена, то модели оставят только три варианта «начинки». Роль стартового по-прежнему будет занимать 2,0-литровый дизель с одним турбонаддувом (170 л.с. и 405 Нм), работающий в паре с шестиступенчатым «автоматом».

На фото: салон актуального пикапа Volkswagen Amarok (версии для Австралии)
Также в моторной линейке должны остаться «старший» двигатель, роль которого исполняет 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 250 л.с. (максимальный крутящий момент – 600 Нм), а также бензиновая турбочетвёрка TSI объёмом 2,3 литра, отдача которой составляет 302 л.с. (452 Нм). Эти двигатели идут в комплекте с 10АКП, привод – полный 4Motion.

По данным издания, Volkswagen Amarok 2026 модельного года обзаведётся версией Dark Label, которая в ноябре 2025 года вернулась ﻿в европейскую линейку пикапа﻿. Сообщается, что в Австралии «тёмное» исполнение будет продано лимитированным тиражом (количество экземпляров, вероятно, станет известно позже). Под капотом у этого варианта будет стандартная техника, роль которой исполнит 250-сильный турбодизель V6.

На фото: Volkswagen Amarok Dark Label (версия для Европы)
Напомним, в Европе Amarok Dark Label положены особые цвета кузова, светлая графика с названием версии, матово-чёрные легкосплавные колёсные диски размером 20 дюймов, оформленные в чёрном цвете решётка радиатора, нижняя часть переднего бампера и накладка, защищающая днище от механических повреждений. Ещё пикапу достались тонированные задние боковые стёкла, матово-чёрные боковые стойки, рейлинги на крыше, подножки, дверные ручки и корпуса наружных зеркал. В салоне предусмотрены затемнённый декор и вставки «под дерево».

На фото: салон Volkswagen Amarok Dark Label (версии для Европы)
Цены VW Amarok 2026 модельного года станут известны позже. Согласно официальному сайту бренда, стартовая стоимость нынешнего грузовика в Австралии составляет 69 990 местных долларов (эквивалентно примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу), а за топовый вариант просят не менее 84 990 долларов (около 4,5 млн рублей).

пикап Австралия авторынок ДВС Volkswagen Volkswagen Amarok Ford Ford Ranger

 

