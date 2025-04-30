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Подзабытый кроссовер Москвич 5 готовят к серийному производству

30.04.2025 63 0 0

Российский производитель рассказал о том, что на сегодняшний день уже выпущено несколько сотен тестовых экземпляров.

Марка Москвич была возрождена в 2022 году, тогда же стало известно о том, что бренд собирается выпускать автомобили на мощностях бывшего завода Renault, который находится в столице РФ. На сегодняшний день здесь налажена сборка трёх моделей – кроссовера Москвич 3, его полностью электрической версии 3e и лифтбека Москвич 6. В дальнейшем линейку пополнит флагманский семиместный SUV с индексом «8», а ещё линейка марки должна расшириться за счёт паркетника Москвич 5.

На фото: прототип кроссовера Москвич 5

«Пятёрка» была анонсирована ещё в середине 2023-го, а в конце того же года был опубликован совсем не информативный тизер этой новинки. Напомним, на нём едва ли можно было разглядеть силуэт передней части с головной оптикой. При этом внешность будущей новинки рассекретили раньше: кадры с прототипом Москвича 5 опубликовала пресс-служба главы Татарстана, они были сделаны в ходе заседания совета директоров КАМАЗа (это технологический партнёр Москвича).

Ранее предполагалось, что «пятёрка» дебютирует в 2024 году, однако этого не случилось: модели по-прежнему даже нет на сайте компании с плашкой «скоро в продаже» в отличие от уже упомянутого Москвича 8. Теперь в компании решили напомнить о кроссовере с индексом «5» и рассказали о том, что на сегодняшний день предприятие выпустило несколько сотен прототипов будущей новинки: эти машины были отправлены в корпоративный парк для тестов, которые проводят инженеры и испытатели.

В компании подчеркнули, что эти прототипы отправятся на тесты, которые пройдут «тысячи километров» по разным дорогам и при любой погоде. Ещё производитель добавил, что «решение о запуске [Москвича 5 – прим. ред.] в серию будет принято по итогам тестов». Никакой официальной информации о конкретных сроках начала выпуска или выхода на российский рынок пока нет.

На фото: JAC Sehol X6

Как мы сообщали ранее, по плану, производство этого автомобиля должно быть налажено на столичной площадке по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов. Напомним, основой для Москвича 5 стала модель, входящая в портфель китайской компании JAC. Речь идёт о паркетнике Sehol X6, созданном на базе JAC Refine S5. На домашнем рынке эта модель была представлена ещё в 2022-м. «Пятёрку» российской марки отличают от «донора» разве что логотипы и шильдики.

На фото: салон JAC Sehol X6

Габаритная длина китайского «исходника» равна 4505 мм (на 95 мм больше, чем у актуального паркетника Москвич 3), ширина – 1850 мм (на 50 мм больше), высота – 1698 мм (на 38 мм больше), а расстояние между осями составляет 2660 мм (на 40 мм превышает показатель «трёшки»).

Официальной информации о «начинке» Москвича 5 пока нет. Не исключено, что он разделит технику с имеющимися моделями в РФ – с индексами «3» и «6». Напомним, паркетник оснащается 1,5-литровым турбомотором с отдачей в 136 л.с. (максимальный крутящий момент – 200 Нм), а лифтбеку достался 174-сильный двигатель (280 Нм). Цены новинки станут известны позже.

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