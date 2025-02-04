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  • Выход Москвича 8 на российский рынок в очередной раз отложили

Выход Москвича 8 на российский рынок в очередной раз отложили

04.02.2025 284 0 0

Изначально предполагалось, что флагманский кроссовер возрождённой российской марки появится на рынке в октябре 2024 года.

Сборка автомобилей под вернувшимся в 2022 году брендом Москвич налажена на мощностях столичного предприятия, которое ранее принадлежало Renault. Сейчас на этом заводе выпускаются три модели: паркетник Москвич 3, его электрическая версия Москвич 3e, а также лифтбек Москвич 6. По плану, этот ряд должен возглавить флагманский кроссовер Москвич 8, правда, сроки его выхода на российский рынок пока не раскрываются.

На фото: Москвич 8

Изначально предполагалось, что Москвич 8 появится на рынке в минувшем октябре. Позже срок появления новинки в продаже был перенесён на конец 2024-го, а затем – на февраль 2025 года. Теперь стало известно, что «восьмёрка», вероятно, снова задерживается на старте своей рыночной карьеры: как сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова, точные сроки начала продаж флагмана Москвича пока не определены, по последним данным, он доберётся до дилеров грядущей весной.

О том, что столичный завод готов к производству нового кроссовера, сообщалось ещё в декабре прошлого года, однако выпуск «восьмёрки» пока так и не стартовал. При этом на официальном потребительском сайте бренда эта модель появилась ещё минувшим летом. Стоимость будущей новинки по-прежнему неизвестна: на месте ценника размещена плашка «скоро в продаже».

Стоит напомнить, что, как и в случае с другими моделями Москвича, донором для «восьмёрки» стал китайский автомобиль. На этот раз роль исполнила ещё одна модель из портфеля JAC – X8 Plus. Этот SUV на домашнем рынке дебютировал в 2022-м, при этом в Китае его продавали под суббрендом Sehol (позже JAC отказался от этой марки). X8 Plus представляет собой модернизированную версию «просто» X8 (имя для экспортных рынков – JS8).

На фото: салон кроссовера Москвич 8

Как Kolesa.ru сообщал ранее, по размерам Москвич 8 сопоставим с Kia Sorento. Его габаритная длина составляет 4825 мм, ширина – 1870 мм, высота – 1756 мм, а расстояние между осями равно 2830 мм. Под капотом у «восьмёрки» располагается 1,5-литровый бензиновый двигатель GDI, мощность которого равна 174 л.с., в пару ему предлагается безальтернативная семиступенчатая роботизированная коробка передач.

Согласно плану, в дальнейшем линейка должна пополниться в том числе за счёт ранее анонсированного паркетника, которому дали название Москвич 5. В его основу лёг ещё один «китаец» из того же портфеля – Sehol X6, который создан на базе JAC Refine S5. Официальный тизер «пятёрки» был опубликован ещё в конце 2023 года, правда, его внешность была рассекречена ещё раньше, в июле.

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