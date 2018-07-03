Новый «паркетник», третий в линейке марки, испанцы анонсировали еще в начале прошлого года, тогда был опубликован первый тизер SUV. В 2017-м же Seat провел конкурс на имя кроссовера, его результаты объявили в феврале этого года – модель назвали Tarraco (латинское название каталонского города Таррагона), в том же месяце появилось второе официальное изображение новинки. Весной марка распространила тизерное видео Tarraco, а теперь в блоге CocheSpias выложили «живые» снимки кроссовера. Фото неважного качества, зато «паркетник» на них запечатлен без камуфляжа. Ожидается, что публичная премьера Seat Tarraco состоится в октябре в рамках Парижского автосалона. Впрочем, не исключено, что в Испании первый показ SUV проведут раньше.

Новый кроссовер Seat – это аналог моделей Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace, в основе которых лежит платформа MQB. Tarraco предложат в пяти- и семиместном вариантах исполнения, в линейку моторов войдут бензиновые «турбочетверки» TSI и турбодизель TDI. Привод – передний или полный. По предварительным данным, производство Tarraco наладят на заводе в Вольфсбурге, который также выпускает Tiguan Allspace.

В линейке испанской марки новинка займет позицию флагмана. Напомним, на данный момент Seat продает два кроссовера: компактный «паркетник» Arona и более крупный SUV Ateca. Первая модель в Испании стоит от 14 420 евро, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 059 000 рублей по актуальному курсу. Кросс Seat Ateca на родине бренда обойдется минимум в 18 450 евро – это около 1 355 000 рублей.

Кстати, с появлением в модельном ряду кроссоверов («первенцем» стал Ateca, на рынок он вышел во второй половине 2016-го) европейские продажи Seat растут. Так, если в 2016-м бренд реализовал в Старом свете 348 138 автомобилей (всех моделей), то по итогам 2017-го – уже 397 299 машин. Причём на Ateca пришлось 74 692 единицы от общего прошлогоднего результата продаж марки.

1 / 2 Тизер Seat Tarraco 2 / 2 Тизер Seat Tarraco

На российском рынке Seat сегодня не представлен. Компания несколько раз пыталась закрепиться в нашей стране (впервые Seat появился в РФ еще в 90-х), но спрос на машины бренда ввиду отсутствия локального производства всегда был невысок. Окончательно рынок РФ Seat покинул в 2014-м, его возвращение не планируется.