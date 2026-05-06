Представлен хот-хэтч Opel Corsa GSE: по части техники – никаких сюрпризов

Марка Opel рассекретила спортивную электроверсию хэтчбека Corsa. Как и ожидалось, компакт разделил технику с уже доступными в продаже аналогичными «горячими» исполнениями соплатформенных моделей.

О том, что у хэтча Opel Corsa актуального поколения с индексом F будет спортивная версия GSE, официально было объявлено в начале года. Если точнее, то речь об электрическом исполнении Корсы (модель также бывает только с ДВС или в виде гибрида). В марте марка поделилась фотографиями замаскированного тестового прототипа. Ну а теперь пятидверка Opel Corsa GSE почти полностью рассекречена.

В плане техники – никаких сюрпризов. Она точно такая же, как у родственных Opel Mokka GSE, Peugeot E-208 GTi, Abarth 600e Competizione, Lancia Ypsilon HF и Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce. На передней оси Opel Corsa GSE установлен 280-сильный электромотор (345 Нм), компакт укомплектован батареей емкостью 54 кВт*ч. Хэтч также имеет самоблокирующийся дифференциал Torsen. Ну и конечно, перенастроили подвеску и рулевое управление. Запас хода пока не раскрыт. Зато в Opel похвастались динамикой: с 0 до 100 км/ч Corsa GSE разгоняется за 5,5 секунды. Максимальная скорость – 180 км/ч.

Opel Corsa GSE на фоне «горячей» версии GSi первого поколения

Среди внешних особенностей – дополнительные черные вставки в бамперах, аналогичного цвета расширители колесных арок, 18-дюймовые диски нового дизайна. В черном же выполнены крыша, корпуса зеркал и спойлер.

В салоне установлены спортивные кресла с ностальгической клетчатой обивкой и алюминиевые педали. В списке оборудования еще заявлены мультимедиа-система с 10-дюймовым планшетом, подогрев руля и сидений, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора. Есть и функция V2L, которая позволяет использовать энергию для питания внешних электроприборов.

Публичную премьеру Opel Corsa GSE справит на Парижском автосалоне в октябре. Тогда же, видимо, объявят цены.