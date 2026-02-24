Бизнес ×
Renault полностью поглотит фургонный проект Flexis, Volvo Group он больше не нужен

Renault Group вчера объявила о том, что выкупит доли Volvo Group и CMA CGM Group в созданном в 2024 году совместном предприятии Flexis SAS по выпуску лёгких электрических фургонов нового поколения. Дальше Renault Group будет тянуть этот проект в одиночку, но Volvo Group обещает помочь с дистрибуцией.

Совместное предприятие Flexis SAS было создано весной 2024 года, сейчас Renault Group и Volvo Group в нём принадлежат по 45% акций, оставшимися десятью процентами владеет французская логистическая компания CMA CGM Group. На момент запуска Flexis SAS предполагалось, что Renault Group и Volvo Group до конца 2026 года инвестируют в совместное предприятие по 300 млн евро, а CMA CGM Group вложит в него 120 млн евро.

Целью создания Flexis SAS были совместный выпуск и дистрибуция разработанных Renault Group высокотехнологичных лёгких электрических фургонов на платформе SDV (Software Defined Vehicle) c 800-вольтовой архитектурой. Премьера этих фургонов под маркой Flexis состоялась в январе 2025 года, весной были показаны их версии под маркой Renault, а вот версии под маркой Volvo так и не появились и, видимо, уже не появятся.

Уточним, что Volvo Group не следует путать с Volvo Cars. Volvo Cars — это компания, выпускающая легковые автомобили, она сегодня принадлежит китайскому холдингу Geely, а Volvo Group — это независимая компания со сложной структурой собственников, в числе которых, впрочем, тоже есть холдинг Geely. В состав Volvo Group входят десятки дочерних компаний разного профиля, в том числе грузовые Volvo Trucks, Renault Trucks и Mack Trucks.

Из вчерашнего заявления следует, что CMA CGM Group полностью выходит из проекта Flexis и продаст свою долю в нём Renault Group. Volvo Group тоже продаст Renault Group свою долю в предприятии Flexis SAS, но продолжит поддерживать этот проект как дистрибьютор, то есть поможет фургонам Flexis охватить максимально широкую аудиторию.

Сколько именно денег потратит Renault Group на полное поглощение проекта Flexis, в официальном заявлении не сказано, сделка должна получить одобрение регуляторов, закрыть её планируется в первой половине 2026 года. По данным западных деловых СМИ, Volvo Group и CMA CGM Group уже инвестировали во Flexis SAS крупные суммы в рамках взятых на себя в 2024 году обязательств, но точные цифры держатся в секрете, и неизвестно, какую часть этих средств Renault Group вернёт партнёрам в рамках сделки по выкупу их долей во Flexis SAS.

Причины, по которым Volvo Group и CMA CGM Group решили выйти из проекта Flexis, не разглашаются, но они в общем-то лежат на поверхности: сегмент LCV (лёгкие коммерческие автомобили) в Европе сейчас находится в депрессивном состоянии, доля электромобилей в нём остаётся невысокой, хотя и растёт. По данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), в 2025 году в Европе было реализовано 1 447 273 лёгких коммерческих фургонов, что на 8,8% меньше продаж в 2024 году. Доля дизельных фургонов в этом объёме составила 80,7% (в 2024 году было 84,4%), доля электромобилей — 11,2% (в 2024 году было 6,1%).

Renault Group сохраняет намерение начать до конца 2026 года выпуск созданных в рамках проекта Flexis электрических фургонов на своём заводе в Сандувиле (Франция), они получили имена Estafette E-Tech electric, Goelette E-Tech electric и Trafic E-Tech electric, при этом Goelette E-Tech electric и Trafic E-Tech electric — это по сути одна и та же модель, просто в разных форм-факторах: Goelette E-Tech electric — шасси с кабиной и разными надстройками, а Trafic E-Tech electric — цельнометаллический фургон. Подробные технические характеристики и цены этих моделей пока не раскрыты.

Добавим, что новый гендиректор Renault Group Франсуа Прово сейчас безжалостно уничтожает неэффективные структуры внутри компании: в конце прошлого года был ликвидирован бренд новой мобильности Mobilize, а в этом году будет расформировано электромобильное подразделение Ampere, при этом созданные им электромобили, разумеется, останутся. В свете перехода проекта Flexis под полный контроль Renault Group возникает вопрос, сохранится Flexis как отдельная структура внутри компании или будет ликвидирована вслед за Ampere. Ответа на этот вопрос пока нет.

фургон коммерческий транспорт электромобиль бизнес Volvo Renault Renault Estafette Renault Trafic Renault Goelette

 

Новые комментарии
