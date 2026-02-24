Renault полностью поглотит фургонный проект Flexis, Volvo Group он больше не нужен

Renault Group вчера объявила о том, что выкупит доли Volvo Group и CMA CGM Group в созданном в 2024 году совместном предприятии Flexis SAS по выпуску лёгких электрических фургонов нового поколения. Дальше Renault Group будет тянуть этот проект в одиночку, но Volvo Group обещает помочь с дистрибуцией.

Совместное предприятие Flexis SAS было создано весной 2024 года, сейчас Renault Group и Volvo Group в нём принадлежат по 45% акций, оставшимися десятью процентами владеет французская логистическая компания CMA CGM Group. На момент запуска Flexis SAS предполагалось, что Renault Group и Volvo Group до конца 2026 года инвестируют в совместное предприятие по 300 млн евро, а CMA CGM Group вложит в него 120 млн евро.

Целью создания Flexis SAS были совместный выпуск и дистрибуция разработанных Renault Group высокотехнологичных лёгких электрических фургонов на платформе SDV (Software Defined Vehicle) c 800-вольтовой архитектурой. Премьера этих фургонов под маркой Flexis состоялась в январе 2025 года, весной были показаны их версии под маркой Renault, а вот версии под маркой Volvo так и не появились и, видимо, уже не появятся.

Уточним, что Volvo Group не следует путать с Volvo Cars. Volvo Cars — это компания, выпускающая легковые автомобили, она сегодня принадлежит китайскому холдингу Geely, а Volvo Group — это независимая компания со сложной структурой собственников, в числе которых, впрочем, тоже есть холдинг Geely. В состав Volvo Group входят десятки дочерних компаний разного профиля, в том числе грузовые Volvo Trucks, Renault Trucks и Mack Trucks.

Из вчерашнего заявления следует, что CMA CGM Group полностью выходит из проекта Flexis и продаст свою долю в нём Renault Group. Volvo Group тоже продаст Renault Group свою долю в предприятии Flexis SAS, но продолжит поддерживать этот проект как дистрибьютор, то есть поможет фургонам Flexis охватить максимально широкую аудиторию.

Сколько именно денег потратит Renault Group на полное поглощение проекта Flexis, в официальном заявлении не сказано, сделка должна получить одобрение регуляторов, закрыть её планируется в первой половине 2026 года. По данным западных деловых СМИ, Volvo Group и CMA CGM Group уже инвестировали во Flexis SAS крупные суммы в рамках взятых на себя в 2024 году обязательств, но точные цифры держатся в секрете, и неизвестно, какую часть этих средств Renault Group вернёт партнёрам в рамках сделки по выкупу их долей во Flexis SAS.

Причины, по которым Volvo Group и CMA CGM Group решили выйти из проекта Flexis, не разглашаются, но они в общем-то лежат на поверхности: сегмент LCV (лёгкие коммерческие автомобили) в Европе сейчас находится в депрессивном состоянии, доля электромобилей в нём остаётся невысокой, хотя и растёт. По данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), в 2025 году в Европе было реализовано 1 447 273 лёгких коммерческих фургонов, что на 8,8% меньше продаж в 2024 году. Доля дизельных фургонов в этом объёме составила 80,7% (в 2024 году было 84,4%), доля электромобилей — 11,2% (в 2024 году было 6,1%).

Renault Group сохраняет намерение начать до конца 2026 года выпуск созданных в рамках проекта Flexis электрических фургонов на своём заводе в Сандувиле (Франция), они получили имена Estafette E-Tech electric, Goelette E-Tech electric и Trafic E-Tech electric, при этом Goelette E-Tech electric и Trafic E-Tech electric — это по сути одна и та же модель, просто в разных форм-факторах: Goelette E-Tech electric — шасси с кабиной и разными надстройками, а Trafic E-Tech electric — цельнометаллический фургон. Подробные технические характеристики и цены этих моделей пока не раскрыты.

Добавим, что новый гендиректор Renault Group Франсуа Прово сейчас безжалостно уничтожает неэффективные структуры внутри компании: в конце прошлого года был ликвидирован бренд новой мобильности Mobilize, а в этом году будет расформировано электромобильное подразделение Ampere, при этом созданные им электромобили, разумеется, останутся. В свете перехода проекта Flexis под полный контроль Renault Group возникает вопрос, сохранится Flexis как отдельная структура внутри компании или будет ликвидирована вслед за Ampere. Ответа на этот вопрос пока нет.

