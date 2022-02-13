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Рестайлинг BMW X6 (G06): новые изображения

13.02.2022 280 0 0

Вслед за обновлённым Х5 фотошпионами были замечены тестовые образцы рестайлингового кроссовера Х6, и благодаря получившимся фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

 

Купеобразный кроссовер Х6 ведёт свою историю с 2008 года, именно тогда было представлено первое поколение модели с индексом Е71, ставшее серийной версией дебютировавшего годом ранее на Франкфуртском автосалоне Concept X6. Сегодня на конвейере уже третья генерация паркетника, которая имеет заводской индекс G06.  Её премьера состоялась летом 2019 года, и уже подходит время для планового рестайлинга. В начале этой недели были опубликованы фотографии тестовых образцов обновлённого Х6, на которых сквозь камуфляж можно разглядеть некоторые особенности внешнего вида.

Рендер обновлённого Х6

Самая существенная деталь передней части – новые фары, которые станут заметно более узкими, а их форма более простой. Такие же получит и рестайлинговый BMW X5, рендеры которого мы опубликовали совсем недавно. Скорее всего, дизайн переднего бампера также будет выполнен в стиле «икспятого». Что же касается задней части, то она на тестовых кроссоверах пока даже не скрыта камуфляжем и не имеет никаких отличий от нынешней модели. Можем предположить, что фонари останутся теми же, а вот бампер должен обновиться – мы изобразили один из возможных вариантов.

Рендер обновлённого Х6

В интерьере ожидаются ровно такие же изменения, как и в Х5. Обновлённый купеобразный кроссовер получит новую мультимедийную систему iDrive 8 с двумя состыкованными экранами, один из которых отвечает за комбинацию приборов. Подобное решение уже применено на новых электрических моделях бренда – кроссовере iX и лифтбеке i4. Моторная гамма должна перейти к рестайлинговому паркетнику от нынешней модели, однако вполне могут появиться новые модификации, например, гибридные.

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Нынешний BMW X6
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Нынешний BMW X6
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Нынешний BMW X6
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Сегодня в России стоимость базового Х6 в версии 30d (249 л.с., 620 Нм) составляет 7 100 000 рублей (это на 770 тысяч дороже аналогичного Х5). Самая доступная бензиновая модификация 40i (340 л.с., 450 Нм) оценивается в 7 230 000 руб. На вершине гаммы – модель X6 M с 625-сильным бензиновым 4.4 V8, такой вариант обойдётся минимум в 12 140 000 руб.

Напомним, в прошлом месяце баварцы показали обновлённое семейство 8 серии. Также скоро ожидается премьера рестайлинговой «трёшки».      

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