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  • Рынок электромобилей в РФ в 2022 году: в лидерах – Tesla, Volkswagen и Audi

Рынок электромобилей в РФ в 2022 году: в лидерах – Tesla, Volkswagen и Audi

22.11.2022 81 1 0

Список самых продаваемых новых электромобилей в текущем году возглавил кроссовер Tesla Model Y. А среди «зелёных» моделей с пробегом лидирует Nissan Leaf.

 

О том, в каком состоянии сейчас находится российский рынок электромобилей, поговорили участники форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022», который был организован агентством «Автостат». Несмотря на общее падение продаж новых машин в РФ, показатели полностью «зелёных» моделей продолжают расти. Правда, доля электромобилей в структуре продаж по-прежнему весьма скромная.

На фото: BMW iX

Согласно статистике «Автостата» (основана на данных о регистрации ТС), за первые десять месяцев текущего года в РФ купили около 2,1 тыс. новых электромобилей. Этот результат на 34% больше по сравнению с показателем января-октября 2021-го. При этом на их долю пришлось всего около 0,4% от общего количества новых проданных машин в РФ за указанный период.

МестоМаркаПродажи новых EV в январе-октябре 2022 года, шт.Разница
1Tesla814+ 105%
2Volkswagen256в 128 раз
3Audi254- 19%
4Porsche172- 66%
5BMW74+ 90%
6Mazda72в 18 раз
7BYD67в 4,8 раза
8Mercedes-Benz50в 3,8 раза
9Nissan42- 57%
10Hyundai27+ 35%

В текущем году многие иностранные производители приостановили поставки автомобилей в РФ; кроме того, в рамках санкционных ограничений (в том числе в Евросоюзе) появился запрет на отправку в Россию дорогих машин. Это сказалось в том числе и на местном рынке новых электрокаров. Из-за пустых складов дилеры начали импортировать то, что могли: многие машины были ввезены не из Европы, а из Китая.

МестоМодельПродажи новых EV в январе-октябре 2022 года, шт.Разница, %
1Tesla Model Y365+ 421
2Tesla Model 3349+ 34
3Porsche Taycan172- 66
4Volkswagen ID.4141-
5Audi E-Tron137- 52
6Audi E-Tron Sportback110+ 255
7Mazda MX-3072+ 1700
8BMW iX61-
9Tesla Model S59+ 490
10Nissan Leaf42- 56

Если сравнить нынешний список с электромобилями, которые были в списке «самых востребованных» в прошлом году, то можно отметить, что лидер – Porsche Taycan – за год потерял пару позиций. Обладатель «серебра» – Audi E-Tron – теперь замыкает первую пятёрку. В свою очередь кроссовер Tesla Model Y поднялся с седьмого места на первое. Ещё в списке числятся новички: Volkswagen ID.4 и BMW iX, кроме того, по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 входят ещё Audi E-Tron Sportback, Mazda MX-30 и Tesla Model S. Из первой десятки за год ушли Tesla Model X, Jaguar I-Pace, JAC iEV7S, BMW i3 и Hyundai Kona Electric.

МестоМодельПродажи EV с пробегом в январе-октябре 2022 года, шт.Разница, %
1Nissan Leaf4210- 27
2Tesla Model 3801+ 209
3Tesla Model S388+ 77
4BMW i3233- 23
5Tesla Model Y218+ 2625
6Porsche Taycan214+ 275
7Tesla Model X196+ 83
8Audi E-Tron168+ 354
9Hyundai Kona143+ 472
10Mitsubishi i-MiEV134- 1

По данным «Автостата», рост (правда, всего на один символический процент) наблюдается и на рынке электромобилей с пробегом: за январь-октябрь 2022-го показатель составил 7,5 тыс. машин. Если посмотреть статистику продаж по субъектам РФ, то становится очевидно, что большим спросом «зелёные» автомобили пользуются в тех регионах, где имеется инфраструктура. Неудивительно, что лидирует здесь Центральный федеральный округ: на его долю приходится 56% новых купленных электрокаров и 29% – с пробегом.

Тем временем в РФ в этом году появились свои электромобили: о создании бренда Evolute стало известно ещё весной. Первым на конвейере Липецкого завода оказался седан Evolute i-Pro (это переделанный Dongfeng Aeolus E70). Второй моделью местного производства стал компактный паркетник i-Joy (он же Fengon E3 EV или Seres 3). В дальнейшем линейку пополнят купеобразный SUV и минивэн. Кроме того, компания привезёт в РФ полноразмерный кроссовер Voyah Free.

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1 комментарий
23.11.2022 00:28
plazollepe

Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe -~~~-> min.lc/vmotion

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