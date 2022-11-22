Рынок электромобилей в РФ в 2022 году: в лидерах – Tesla, Volkswagen и Audi

О том, в каком состоянии сейчас находится российский рынок электромобилей, поговорили участники форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022», который был организован агентством «Автостат». Несмотря на общее падение продаж новых машин в РФ, показатели полностью «зелёных» моделей продолжают расти. Правда, доля электромобилей в структуре продаж по-прежнему весьма скромная.

На фото: BMW iX

Согласно статистике «Автостата» (основана на данных о регистрации ТС), за первые десять месяцев текущего года в РФ купили около 2,1 тыс. новых электромобилей. Этот результат на 34% больше по сравнению с показателем января-октября 2021-го. При этом на их долю пришлось всего около 0,4% от общего количества новых проданных машин в РФ за указанный период.



Место Марка Продажи новых EV в январе-октябре 2022 года, шт. Разница 1 Tesla 814 + 105% 2 Volkswagen 256 в 128 раз 3 Audi 254 - 19% 4 Porsche 172 - 66% 5 BMW 74 + 90% 6 Mazda 72 в 18 раз 7 BYD 67 в 4,8 раза 8 Mercedes-Benz 50 в 3,8 раза 9 Nissan 42 - 57% 10 Hyundai 27 + 35%

В текущем году многие иностранные производители приостановили поставки автомобилей в РФ; кроме того, в рамках санкционных ограничений (в том числе в Евросоюзе) появился запрет на отправку в Россию дорогих машин. Это сказалось в том числе и на местном рынке новых электрокаров. Из-за пустых складов дилеры начали импортировать то, что могли: многие машины были ввезены не из Европы, а из Китая.



Место Модель Продажи новых EV в январе-октябре 2022 года, шт. Разница, % 1 Tesla Model Y 365 + 421 2 Tesla Model 3 349 + 34 3 Porsche Taycan 172 - 66 4 Volkswagen ID.4 141 - 5 Audi E-Tron 137 - 52 6 Audi E-Tron Sportback 110 + 255 7 Mazda MX-30 72 + 1700 8 BMW iX 61 - 9 Tesla Model S 59 + 490 10 Nissan Leaf 42 - 56

Если сравнить нынешний список с электромобилями, которые были в списке «самых востребованных» в прошлом году, то можно отметить, что лидер – Porsche Taycan – за год потерял пару позиций. Обладатель «серебра» – Audi E-Tron – теперь замыкает первую пятёрку. В свою очередь кроссовер Tesla Model Y поднялся с седьмого места на первое. Ещё в списке числятся новички: Volkswagen ID.4 и BMW iX, кроме того, по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 входят ещё Audi E-Tron Sportback, Mazda MX-30 и Tesla Model S. Из первой десятки за год ушли Tesla Model X, Jaguar I-Pace, JAC iEV7S, BMW i3 и Hyundai Kona Electric.



Место Модель Продажи EV с пробегом в январе-октябре 2022 года, шт. Разница, % 1 Nissan Leaf 4210 - 27 2 Tesla Model 3 801 + 209 3 Tesla Model S 388 + 77 4 BMW i3 233 - 23 5 Tesla Model Y 218 + 2625 6 Porsche Taycan 214 + 275 7 Tesla Model X 196 + 83 8 Audi E-Tron 168 + 354 9 Hyundai Kona 143 + 472 10 Mitsubishi i-MiEV 134 - 1

По данным «Автостата», рост (правда, всего на один символический процент) наблюдается и на рынке электромобилей с пробегом: за январь-октябрь 2022-го показатель составил 7,5 тыс. машин. Если посмотреть статистику продаж по субъектам РФ, то становится очевидно, что большим спросом «зелёные» автомобили пользуются в тех регионах, где имеется инфраструктура. Неудивительно, что лидирует здесь Центральный федеральный округ: на его долю приходится 56% новых купленных электрокаров и 29% – с пробегом.



Тем временем в РФ в этом году появились свои электромобили: о создании бренда Evolute стало известно ещё весной. Первым на конвейере Липецкого завода оказался седан Evolute i-Pro (это переделанный Dongfeng Aeolus E70). Второй моделью местного производства стал компактный паркетник i-Joy (он же Fengon E3 EV или Seres 3). В дальнейшем линейку пополнят купеобразный SUV и минивэн. Кроме того, компания привезёт в РФ полноразмерный кроссовер Voyah Free.