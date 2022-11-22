Рынок электромобилей в РФ в 2022 году: в лидерах – Tesla, Volkswagen и Audi

О том, в каком состоянии сейчас находится российский рынок электромобилей, поговорили участники форума «IT-Революция в автобизнесе – 2022», который был организован агентством «Автостат». Несмотря на общее падение продаж новых машин в РФ, показатели полностью «зелёных» моделей продолжают расти. Правда, доля электромобилей в структуре продаж по-прежнему весьма скромная.
Согласно статистике «Автостата» (основана на данных о регистрации ТС), за первые десять месяцев текущего года в РФ купили около 2,1 тыс. новых электромобилей. Этот результат на 34% больше по сравнению с показателем января-октября 2021-го. При этом на их долю пришлось всего около 0,4% от общего количества новых проданных машин в РФ за указанный период.
|Место
|Марка
|Продажи новых EV в январе-октябре 2022 года, шт.
|Разница
|1
|Tesla
|814
|+ 105%
|2
|Volkswagen
|256
|в 128 раз
|3
|Audi
|254
|- 19%
|4
|Porsche
|172
|- 66%
|5
|BMW
|74
|+ 90%
|6
|Mazda
|72
|в 18 раз
|7
|BYD
|67
|в 4,8 раза
|8
|Mercedes-Benz
|50
|в 3,8 раза
|9
|Nissan
|42
|- 57%
|10
|Hyundai
|27
|+ 35%
В текущем году многие иностранные производители приостановили поставки автомобилей в РФ; кроме того, в рамках санкционных ограничений (в том числе в Евросоюзе) появился запрет на отправку в Россию дорогих машин. Это сказалось в том числе и на местном рынке новых электрокаров. Из-за пустых складов дилеры начали импортировать то, что могли: многие машины были ввезены не из Европы, а из Китая.
|Место
|Модель
|Продажи новых EV в январе-октябре 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Tesla Model Y
|365
|+ 421
|2
|Tesla Model 3
|349
|+ 34
|3
|Porsche Taycan
|172
|- 66
|4
|Volkswagen ID.4
|141
|-
|5
|Audi E-Tron
|137
|- 52
|6
|Audi E-Tron Sportback
|110
|+ 255
|7
|Mazda MX-30
|72
|+ 1700
|8
|BMW iX
|61
|-
|9
|Tesla Model S
|59
|+ 490
|10
|Nissan Leaf
|42
|- 56
Если сравнить нынешний список с электромобилями, которые были в списке «самых востребованных» в прошлом году, то можно отметить, что лидер – Porsche Taycan – за год потерял пару позиций. Обладатель «серебра» – Audi E-Tron – теперь замыкает первую пятёрку. В свою очередь кроссовер Tesla Model Y поднялся с седьмого места на первое. Ещё в списке числятся новички: Volkswagen ID.4 и BMW iX, кроме того, по сравнению с прошлым годом в ТОП-10 входят ещё Audi E-Tron Sportback, Mazda MX-30 и Tesla Model S. Из первой десятки за год ушли Tesla Model X, Jaguar I-Pace, JAC iEV7S, BMW i3 и Hyundai Kona Electric.
|Место
|Модель
|Продажи EV с пробегом в январе-октябре 2022 года, шт.
|Разница, %
|1
|Nissan Leaf
|4210
|- 27
|2
|Tesla Model 3
|801
|+ 209
|3
|Tesla Model S
|388
|+ 77
|4
|BMW i3
|233
|- 23
|5
|Tesla Model Y
|218
|+ 2625
|6
|Porsche Taycan
|214
|+ 275
|7
|Tesla Model X
|196
|+ 83
|8
|Audi E-Tron
|168
|+ 354
|9
|Hyundai Kona
|143
|+ 472
|10
|Mitsubishi i-MiEV
|134
|- 1
По данным «Автостата», рост (правда, всего на один символический процент) наблюдается и на рынке электромобилей с пробегом: за январь-октябрь 2022-го показатель составил 7,5 тыс. машин. Если посмотреть статистику продаж по субъектам РФ, то становится очевидно, что большим спросом «зелёные» автомобили пользуются в тех регионах, где имеется инфраструктура. Неудивительно, что лидирует здесь Центральный федеральный округ: на его долю приходится 56% новых купленных электрокаров и 29% – с пробегом.
Тем временем в РФ в этом году появились свои электромобили: о создании бренда Evolute стало известно ещё весной. Первым на конвейере Липецкого завода оказался седан Evolute i-Pro (это переделанный Dongfeng Aeolus E70). Второй моделью местного производства стал компактный паркетник i-Joy (он же Fengon E3 EV или Seres 3). В дальнейшем линейку пополнят купеобразный SUV и минивэн. Кроме того, компания привезёт в РФ полноразмерный кроссовер Voyah Free.
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