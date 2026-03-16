Серийный Infiniti QX65, вдохновлённый Infiniti FX: первые официальные кадры и дата премьеры

Не успели мы сегодня поделиться новой инсайдерской информацией о грядущем кроссовере Infiniti QX65, как американское подразделение марки анонсировало премьеру товарной модели. Онлайн-презентацию проведут вечером 26 марта (по местному времени), а публичный показ состоится на автосалоне в Нью-Йорке, который откроется в апреле. В Штатах старт продаж намечен на начало лета.
Судя по тизерам, которые сопровождают анонс, товарный Infiniti QX65 практически дословно повторил своего предвестника – прошлогодний концепт с «фамилией» Monograph. Разве что под основными блоками фар появились другие вставки. Как и в случае с прототипом, серийный паркетник компания сравнивает с культовым Infiniti FX (он же QX70 на излете карьеры), который считается основателем сегмента кросс-купе. На деле же перед нами лишь пятиместная укороченная версия Infiniti QX60.
Как бы то ни было, у «короткого» кроссовера свой дизайн. От трехрядного брата пятиместный паркетник отличается не только наличием двухэтажной головной оптики, но также оригинальными передним бампером и радиаторной решеткой. А задние фонари Infiniti QX65 сделали в виде плашки с «насечками». Ну и разумеется, у него иная багажная дверь.
Салон шоу-кара так и не продемонстрировали, внутреннее убранство серийного QX65 тоже пока не засвечено. Не исключено, что внутри установили более крупный по сравнению с QX60 планшет мультимедийной системы.
Предполагается, что на старте продаж Infiniti QX65 будет доступен с той же техникой, что и Infiniti QX60. Речь идет о 272-сильной бензиновой турбочетверке 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия, которая работает в паре с девятиступенчатым автоматом. А вот в следующем году, согласно данным упомянутых выше инсайдеров, QX65 может получить атмосферный мотор V6 3.5 от другого родственника – актуального Nissan Pathfinder. При этом для кроссовера Infiniti отдачу атмосферника якобы увеличат с 288 до 304 л.с.
Все официальные подробности о серийном Infiniti QX65 узнаем на следующей неделе.
