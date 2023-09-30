Kodiaq первого и единственного пока поколения был впервые представлен осенью 2016 года. Он стал серийной версией продемонстрированного весной того же года на Женевском автосалоне концепта VisionS, а также первым полноценным кроссовером бренда. В апреле 2021 года состоялась премьера рестайлинговой версии паркетника, и уже через несколько дней его сменит полностью новая модель. На этой неделе Skoda распространила официальные скетчи будущей новинки, на которых можно разглядеть все основные особенности её внешнего вида.

Рендер нового Kodiaq

Kodiaq второго поколения получит почти вертикальную решётку радиатора многоугольной формы, при этом сохранится одна из основных особенностей модели первого поколения — «двухэтажная» оптика, элементы которой немного изменят свою форму. На тизерах можно рассмотреть и передний бампер с широким воздухозаборником в нижней части и вертикальными декоративными вставками по краям. Сбоку обращает на себя внимание изогнутая выштамповка в нижней части дверей, а также контрастные накладки на задние стойки, которые, судя по скетчам, могут быть черного или серебристого цвета. Самым заметным изменением на виде сзади станет оригинальная оптика С-образной формы с перемычкой в нижней части, не характерной для других моделей компании.

Рендер нового Kodiaq

Новый Kodiaq будет построен на доработанной платформе MQB Evo, которую также использует недавно представленный Volkswagen Tiguan третьей генерации. Длина модели увеличена на 61 мм до 4758 мм, а вот ширина и высота немного уменьшились: 1864 и 1657 мм соответственно (на 18 и 4 мм меньше по сравнению с предшественником). Колесная база не изменилась и составляет 2791 мм. Кроссовер будет предлагаться с бензиновыми (2.0 TSI мощностью 204 л.с. и мягкогибридный 150-сильный 1.5 TSI) и дизельными моторами (2.0 TDI мощностью 150 или 193 л.с.). Также впервые появится подзаряжаемый гибрид Kodiaq iV с вышеупомянутым 1.5 TSI в паре с электромотором, батареей емкостью 25,7 кВт*ч и 6DSG. Совокупная отдача такого паркетника – 204 л.с., на электротяге он сможет проехать более 100 км. Кстати, салон нового Kodiaq был рассекречен месяц назад.

Официальное фото салона нового Kodaiq

Премьера нового кроссовера состоится 4 октября.

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