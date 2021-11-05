На этой неделе были опубликованы первые официальные рисунки будущей новинки чешского бренда, благодаря которым у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

В прошлом месяце были опубликованы фотографии бюджетного седана в камуфляже, теперь же мы располагаем и скетчами новой Slavia, на которых видны детали внешности. Как и предполагалось, новинка будет представлять из себя перелицованный седан Volkswagen Virtus, являющийся четырёхдверной версией европейского хэтчбека Volkswagen Polo. Передняя часть выполнена в актуальном стиле чешского бренда: крупная угловатая решётка радиатора, расположенная практически вертикально, узкие фары с L-образными светодиодными ходовыми огнями, более рельефный капот. Из новых элементов – бампер с оригинальным дизайном боковых сегментов.

Боковины практически идентичны модели Virtus, за исключением декоративных элементов на передних крыльях с буквенным обозначением бренда, а также хромированной окантовки вокруг окон. Сзади появятся новые фонари с фирменными L-образными элементами, при этом внешний контур фонарей не изменится, но крышка багажника будет новой. В нижней части бампера разместятся дополнительные элементы светотехники.

Slavia будет построена на платформе MQB-A0-IN, разработанной специально для Индии и являющейся упрощённой версией глобальной MQB. Эту платформу также используют кроссоверы Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. С первым из них у нового седана будет унифицирована моторная гамма – бензиновый 3-цилиндровый турбомотор 1.0 TSI (115 л.с.) и 4-цилиндровый 1.5 TSI (150 л.с.). В базе оба двигатели комплектуются 6-ступенчатой механической коробкой, литровый мотор также может идти в паре с 6-ступенчатым «автоматом», а более мощный вариант – с 7-ступенчатым «роботом» DSG. По размерам Slavia будет чуть крупнее Виртуса — 4541 и 1487 мм против 4482 и 1472 мм по длине и высоте, колёсная база у них одинаковы и составляет 2651 мм.

Премьера новинки, предназначенной, прежде всего, для индийского рынка, состоится 18 ноября.

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В России появление этой модели не ожидается, ведь её место сейчас занимает лифтбек Rapid, существенно обновлённый в конце позапрошлого года. Сегодня его минимальная стоимость составляет 1 016 000 рублей (1.6 МТ, 90 л.с.). Более мощный 110-сильный вариант с 6-ступенчатым «автоматом» оценивается минимум в 1 133 000 рублей. Самая дорогая версия комплектуется 125-сильным турбомотором 1.4 TSI в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой DSG – от 1 254 000 руб.

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Между тем, компания Skoda готовит новое поколение флагманского седана Superb.