Смена главы Ford: Джим Хакетт, во время «правления» которого марка ушла из России, покидает пост

В компании Ford Motor рассказали о ближайших кадровых перестановках на самом верху: 1 октября 2020 года кресло президента и генерального директора освободит нынешний руководитель Джим Хакетт. Он присоединился к Форду в мае 2017-го (до этого занимал пост генерального директора компании Steelcase). Ранее он также являлся исполнительным председателем подразделения Ford Smart Mobility.
За время, которое Джим Хакетт провёл у руля, Ford разработал несколько новых продуктов – речь идёт в том числе о полностью электрическом кроссовере Mustang Mach-E и возрождённом внедорожнике Bronco. Кроме того, он следил за разработкой нового поколения так называемого «кормильца компании» – пикапа F-Series. Кроме того, в компании отметили роль управленца во вступлении Ford «в новую эру интеллектуальных автомобилей».
За три года руководства Джима Хакетта модельный ряд марки успел заметно измениться. Так, компания взяла курс на самый массовый и активно развивающийся сегмент – SUV и пикапы – и отказалась от седанов и нескольких других легковых моделей. Кроме того, управленцу в заслугу ставят проведение реструктуризации бизнеса. Напомним, в результате Ford, по сути, покинул российский рынок – у нас остались только коммерческие автомобили Transit, выпуск которых налажен в Татарстане, а вся легковая линейка, в том числе выпускаемая в РФ, канула в Лету.
В начале октября 65-летнего Джима Хакетта на посту заменит нынешний главный операционный директор Джим Фарли (ему 58 лет). Он присоединился к компании Ford 12 лет назад, ранее занимал должность вице-президента по маркетингу в Lexus. Джим Фарли начал карьеру в Форд с аналогичного поста, занимаясь продвижением в Канаде, Мексике и Южной Америке. После этого, в 2012-2014 годах, он получил под свою ответственность бренд Lincoln. С 2015-го по 2017-ый Джим Фарли продолжил обеспечивать продвижение бренда Ford на других рынках (в списке Европа, Ближний Восток и Африка). Затем он занимался новыми технологиями и разработкой стратегии, а с февраля текущего года получил актуальную должность.
Несмотря на то, что Джим Хакетт в октябре покинет пост президента и генерального директора, из компании он ещё в течение какого-то времени не уйдёт. Он займёт должность специального советника Ford и останется на ней до марта 2021 года. Предполагается, что два Джима будут работать вместе, чтобы смена «верхушки» прошла гладко.
Как уже упоминалось, одним из важнейших проектов, реализованных при «правлении» Джима Хакетта, стало возрождение рамного внедорожника Bronco. Его презентация прошла в середине текущего месяца, модель показали как в трёх-, так и в пятидверной модификациях. Базовой в моторной гамме стала 273-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (420 Нм), которая идёт в паре либо с семискоростной «механикой», либо с десятиступенчатым «автоматом». Также в линейку входит бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм), которая предлагается в комплекте только с 10АКП.
Впоследствии семейство Bronco может пополнится ещё и рамным пикапом. Ожидается, что новинка появится в середине 2024 года, хотя, возможно, производитель ускорится, чтобы представить грузовик уже в 2022-ом. Если этому проекту действительно дадут «зелёный свет», то новый пикап на рынке США посоревнуется за внимание покупателей с Jeep Gladiator.
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