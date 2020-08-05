Смена главы Ford: Джим Хакетт, во время «правления» которого марка ушла из России, покидает пост

В компании Ford Motor рассказали о ближайших кадровых перестановках на самом верху: 1 октября 2020 года кресло президента и генерального директора освободит нынешний руководитель Джим Хакетт. Он присоединился к Форду в мае 2017-го (до этого занимал пост генерального директора компании Steelcase). Ранее он также являлся исполнительным председателем подразделения Ford Smart Mobility.



На фото: Ford Mustang Mach-e

За время, которое Джим Хакетт провёл у руля, Ford разработал несколько новых продуктов – речь идёт в том числе о полностью электрическом кроссовере Mustang Mach-E и возрождённом внедорожнике Bronco. Кроме того, он следил за разработкой нового поколения так называемого «кормильца компании» – пикапа F-Series. Кроме того, в компании отметили роль управленца во вступлении Ford «в новую эру интеллектуальных автомобилей».



На фото: Ford Bronco

За три года руководства Джима Хакетта модельный ряд марки успел заметно измениться. Так, компания взяла курс на самый массовый и активно развивающийся сегмент – SUV и пикапы – и отказалась от седанов и нескольких других легковых моделей. Кроме того, управленцу в заслугу ставят проведение реструктуризации бизнеса. Напомним, в результате Ford, по сути, покинул российский рынок – у нас остались только коммерческие автомобили Transit, выпуск которых налажен в Татарстане, а вся легковая линейка, в том числе выпускаемая в РФ, канула в Лету.



На фото: Ford F-150

В начале октября 65-летнего Джима Хакетта на посту заменит нынешний главный операционный директор Джим Фарли (ему 58 лет). Он присоединился к компании Ford 12 лет назад, ранее занимал должность вице-президента по маркетингу в Lexus. Джим Фарли начал карьеру в Форд с аналогичного поста, занимаясь продвижением в Канаде, Мексике и Южной Америке. После этого, в 2012-2014 годах, он получил под свою ответственность бренд Lincoln. С 2015-го по 2017-ый Джим Фарли продолжил обеспечивать продвижение бренда Ford на других рынках (в списке Европа, Ближний Восток и Африка). Затем он занимался новыми технологиями и разработкой стратегии, а с февраля текущего года получил актуальную должность.

Несмотря на то, что Джим Хакетт в октябре покинет пост президента и генерального директора, из компании он ещё в течение какого-то времени не уйдёт. Он займёт должность специального советника Ford и останется на ней до марта 2021 года. Предполагается, что два Джима будут работать вместе, чтобы смена «верхушки» прошла гладко.



На фото: Джим Хакетт и Джим Фарли

Как уже упоминалось, одним из важнейших проектов, реализованных при «правлении» Джима Хакетта, стало возрождение рамного внедорожника Bronco. Его презентация прошла в середине текущего месяца, модель показали как в трёх-, так и в пятидверной модификациях. Базовой в моторной гамме стала 273-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (420 Нм), которая идёт в паре либо с семискоростной «механикой», либо с десятиступенчатым «автоматом». Также в линейку входит бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм), которая предлагается в комплекте только с 10АКП.

Впоследствии семейство Bronco может пополнится ещё и рамным пикапом. Ожидается, что новинка появится в середине 2024 года, хотя, возможно, производитель ускорится, чтобы представить грузовик уже в 2022-ом. Если этому проекту действительно дадут «зелёный свет», то новый пикап на рынке США посоревнуется за внимание покупателей с Jeep Gladiator.

