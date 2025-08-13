Sollers локализовал производство рам для пикапов ST6 и ST8

Как мы сообщали ранее, российская компания «Соллерс» наладила производство пикапов Sollers ST6 и ST8 по технологии полного цикла на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода в конце января 2025 года. Напомним, эти модели выпускаются в рамках партнёрства с китайским концерном JAC: в частности, близнецом ST6 является грузовик JAC T6, а донором для ST8 стал JAC T8 Pro.

На фото: производство рам для пикапов Sollers 1 / 2 На фото: производство рам для пикапов Sollers 2 / 2

Теперь в компании рассказали о том, что группа «Соллерс» локализовала производство рам для пикапов Sollers ST6 и ST8. Выпуск налажен на мощностях дочернего предприятия Ульяновского автозавода – ООО «УАЗ-Штамповочное производство». В рамках соответствующего инвестпроекта была создана новая производственная линия, с конвейера которой уже сошла пилотная партия компонентов. Инвестиции в проект составили порядка 200 млн рублей.

На фото: пикап Sollers ST6

В пресс-службе «Соллерса» отметили, что проектная мощность линии позволит выпускать до 10,5 тыс. рам ежегодно. По словам генерального директора ООО «УАЗ» Алексея Спирина, «запуск собственного производства рам для пикапов Sollers» будет способствовать как повышению гибкости производства, так и ощутимому «сокращению логистических издержек и рисков, связанных с внешними поставками».

На фото: салон пикапа Sollers ST6

«Младший» пикап Sollers ST6 появился на российском рынке ещё в 2023 году, а продажи «старшего» ST8 стартовали в феврале 2025-го. Напомним, в моторную линейку обоих полноприводных пикапов входит 2,0-литровый дизель, максимальная отдача которого составляет 136 л.с., в пару ему предлагается шестиступенчатая механическая коробка передач.

На фото: пикап Sollers ST8

Также в линейку Sollers ST6 входит также 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 176 л.с., а у Sollers ST8 имеется ещё 204-сильный мотор объёмом 2,4 литра. В пару им положены новые версии 6МКП, их производство было налажено на заводе в Заволжье (Нижегородская область) минувшей весной. Отметим, у указанных пикапов российской марки паспортный дорожный просвет составляет 210 мм, а грузоподъёмность – 900 кг.

Стоит напомнить, что в октябре 2024 года группа «Соллерс» локализовала в РФ производство рам для грузовика Argo. Их выпуск тоже налажен на мощностях ООО «УАЗ-Штамповочное производство». Sollers Argo представляет собой бэйдж-инжиниринговые версии китайских лёгких бескапотных грузовичков N25/N35, автомобили сходят с конвейера предприятия «Соллерс Алабуга», которое расположено в особой экономической зоне в Татарстане.

На фото: салон пикапа Sollers ST8

Тем временем, на заводе в Татарстане в прошлом месяце стартовало серийное производство минивэна Sollers SP7. Донором для этой новинки является ещё одна китайская модель – JAC Refine RF8. Минивэн предложат российским клиентам как с семиместным салоном, так и в «бизнес-версии», которая рассчитана на четырёх седоков.