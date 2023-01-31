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  • Стартап Arrival Дениса Свердлова сокращает 50% персонала и переносит производство в США

Стартап Arrival Дениса Свердлова сокращает 50% персонала и переносит производство в США

31.01.2023 295 0 1

Британский электромобильный стартап Arrival, основанный в 2015 году выходцем из России Денисом Свердловым, испытывает финансовые трудности и вынужден прибегнуть к довольно радикальным мерам оптимизации, чтобы спасти бизнес.

44-летний предприниматель Денис Свердлов до 2012 года возглавлял российскую телекоммуникационную компанию Yota, в 2012-2013 годах он работал в должности заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ, а сегодня занимается инновационным бизнесом в Европе и Америке. Свердлов владеет 75-процентной долей британского стартапа Arrival через свой инвестиционный Kinetik.

Arrival долгое время считался одним из самых перспективных электромобильных стартапов: в число его инвесторов вошла компания Hyundai, а американская курьерская служба UPS заказала Arrival сразу 10 000 электрических фургонов.

Электрические фургоны модульной конструкции — основной продукт Arrival, компания утверждает, что их производство можно оперативно наладить на так называемых микрофабриках в любой точке мира. Пилотная фабрика в британском Бистере (графство Оксфордшир) заработала минувшей осенью. Пуск второй фабрики в США в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) намечен на 2024 год при условии, что компания привлечёт достаточный объём инвестиций.

Ради привлечения инвестиций компания Arrival осенью 2020 года анонсировала выход на биржу Nasdaq через механизм SPAC. Капитализация компании после проведения IPO превышала 13 млрд долларов, благодаря чему Денис Свердлов вошёл в топ-20 российского списка Forbes, но затем акции Arrival стали дешеветь, актуальная цена составляет 0,39 доллара за акцию против пиковых 31,54 доллара в конце 2020 года.

Из-за нехватки финансирования Arrival уже проводил точечные сокращения персонала и поставил на паузу неприоритетные проекты — электрический автобус и электрическое такси, разработанное специально для компании Uber. В октябре Arrival объявил о том, что пока не будет развивать завод в Великобритании, а сосредоточит имеющиеся ресурсы на организации производства в США, потому что принятый летом прошлого года в этой стране Закон о снижении инфляции обещает локальным производителям электромобилей щедрые федеральные льготы.

В ноябре Arrival сообщил, что получил предупреждение от биржи Nasdaq о возможном делистинге в случае, если в ближайшие полгода цена акций компании не превысит 1 доллар. В том же месяце Свердлов оставил пост гендиректора Arrival и переместился на место председателя совета директоров, а прежний председатель Питер Кунео стал врио гендиректора. Теперь же сообщается, что новым постоянным гендиректором назначен Игорь Торгов, прежде занимавший должность исполнительного вице-президента компании (любопытно, что в 2012 году Торгов стал преемником Свердлова на посту главы Yota). Увы, пока эта кадровая чехарда не смогла положительно повлиять на стоимость акций Arrival.

Назначение нового гендиректора совпало с объявлением о сокращении персонала Arrival на 50% до 800 человек, оно затронет главным образом британских сотрудников и позволит снизить расходы на ведение бизнеса до 30 млн долларов в квартал, притом что на конец 2022 года на счету компании оставались всего 205 млн долларов.

В общем, пока картина складывается довольно мрачная. В лучшем случае Arrival начнёт приносить прибыль только в 2024 году после успешного запуска своих электрических фургонов в США, однако найти нужные для этого деньги будет непросто, поскольку конкуренция в сегменте электрических фургонов американского рынка за последние пару лет резко выросла, причём тон здесь задают не только стартапы, но и традиционные большие компании, такие как General Motors и её новый коммерческий бренд BrightDrop. Наиболее успешным из стартапов в этой нише пока является Rivian, сумевший летом прошлого года начать в США массовый выпуск электрических фургонов EDV 700, разработанных для службы доставки IT-гиганта Amazon.

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