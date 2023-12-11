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  • Так и не ставший популярным Volkswagen Arteon завершает карьеру в США

Так и не ставший популярным Volkswagen Arteon завершает карьеру в США

11.12.2023 158 0 0

Ожидается, что на смену не добравшейся до 2024 модельного года модели немецкой марки, придёт полностью электрическая пятидверка ID.7.

Марка Volkswagen выпускает лифтбек Arteon с 2017 года, а универсал к нему присоединился в 2020-м, в ходе обновления. Кстати, второй вариант есть не на всех рынках, к примеру, в Штатах такая пятидверка не представлена. Слухи о том, что компания перестанет предлагать Arteon на американском рынке, ходят уже не первый год, теперь эту информацию подтвердили представители VW.

На фото: Volkswagen Arteon

Согласно сообщению, которое было отправлено дилерам Volkswagen в Штатах, лифтбек Arteon покинет местную модельную линейку в 2024 году. В письме, которое было опубликовано в соцсетях, в частности, отмечается, что «2023 модельный год знаменует окончание производства Arteon для рынка США». Ещё в компании отметили, что продолжат предлагать клиентам «неизменно популярные Jetta и Jetta GLI».

Как сообщает Carscoops.com, информацию о том, что Arteon отправляется в отставку на американском рынке, подтвердил глава отдела пиара немецкой марки в Штатах Марк Гиллис. При этом он сослался на заявления генерального директора Volkswagen Томаса Шафера, касающиеся плана по сокращению издержек. Напомним, в конце прошлого месяца в компании признались в неконкурентоспособности и рассказали, что готовятся к увольнениям сотрудников.

Продажи Volkswagen Arteon на американском рынке всегда были довольно скромными. По данным Goodcarbadcar.net, пиковым годом для модели оказался 2021-й: тогда дилеры сумели реализовать 5537 экземпляров, а годом позже показатель сократился на 78,7% до всего лишь 1178 единиц. По итогам текущего года, показатель окажется выше – за первые три квартала клиенты купили 1841 шт. (почти вдвое больше, чем в январе-сентябре 2022-го).

На фото: салон Volkswagen Arteon

Для сравнения, Volkswagen Jetta за первые три квартала 2023-го разошлась в США тиражом 30 556 экземпляров (на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Стоит отметить, что у этих моделей ощутимо отличаются ценники: если стартовая стоимость Jetta составляет 21 435 долларов, то купить Volkswagen Arteon можно не менее чем за 43 010 долларов.

Предполагается, что заменой Arteon с ДВС на американском рынке станет полностью «зелёная» новинка Volkswagen ID.7. Серийная версия модели дебютировала в апреле текущего года. Напомним, в Европе этот лифтбек предложат с 286-сильным электромотором, расположенным на задней оси, а также с двумя тяговыми батареями на выбор – ёмкостью 82 или 91 кВт*ч. В первом случае запас хода на одной зарядке составляет 615 км, во втором – 700 км (при расчёте по циклу WLTP). У модели будет вариант и в кузове универсал.

В дальнейшем у модели появится также «заряженная» версия – Volkswagen ID.7 GTX. Немецкая марка показала предвестника этой модели в сентябре текущего года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, концепт под названием ID.X Performance имеет полный привод и двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси). В состав системы входит синхронный двигатель постоянного тока на задней оси, работающий в тандеме с асинхронным мотором, расположенным на передней оси. Совокупная мощность установки – 558 л.с.

США авторынок бизнес лифтбек Volkswagen Volkswagen Arteon Volkswagen Jetta Volkswagen ID.7

 

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