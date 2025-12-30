Tesla выпустила 9-миллионный электромобиль на фоне спада продаж и странных прогнозов

Вообще-то говоря, ещё два года назад компания Tesla мечтала выйти к 2030 году на уровень продаж в 20 млн машин в год, но в прошлом году эта амбициозная цель была «выпилена» с официального сайта компании (раздел Impact) и заменена на более обтекаемую формулировку «продавать как можно больше продуктов Tesla». Коррекция целей связана не столько со спадом продаж Tesla на всех ключевых рынках, сколько с перефокусировкой компании с электромобилей на искусственный интеллект и человекоподобных роботов. Тем не менее вчера Tesla зачем-то опубликовала в разделе для инвесторов прогноз продаж своих электромобилей от двух десятков независимых экспертов: из этих прогнозов следует, что в 2029 году Tesla продаст в мире 3 019 902 электромобиля.
Прежде Tesla никогда не публиковала такие прогнозы, поэтому вчерашняя публикация вызвала большое удивление у журналистов и аналитиков. Мы, как и многие коллеги, полагаем, что цель такого прогноза — успокоить акционеров и инвесторов в преддверии публикации отчёта о продажах Tesla за четвёртый квартал 2025 года, где будет зафиксировано значительно снижение.
Согласно прогнозу, в четвёртом квартале продажи Tesla составят 422 850 электромобилей против 497 099 шт. в третьем квартале этого года и 495 570 шт. в четвёртом квартале прошлого года. Общий объём продаж по итогам 2025 года, согласно прогнозу, составит 1 640 752 электромобиля против 1 789 226 шт. в 2024 году. Но уже в 2026 году эксперты ожидают, что Tesla продаст 1 750 243 машины и далее рост продолжится до трёх миллионов в 2029 году.
Откуда возьмётся почти двукратный рост продаж в 2029 году, в публикации Tesla не сказано, и вообще компания честно говорит, что она с этим прогнозом от независимых экспертов никак не связана и его не поддерживает. Но, очевидно, свою пользу в деле успокоения существующих и будущих держателей акций Tesla эта публикация принесёт.
Ну а завод Tesla в Шанхае сегодня выпустил 9-миллионный электромобиль Tesla, юбилейным стал кроссовер Model Y. Гигафабрика в Шанхае является крупнейшим заводом Tesla, её мощность составляет порядка миллиона машин в год. Самому Китаю столько не нужно, поэтому часть машин идёт на экспорт. В Китае, по данным CAAM, Tesla с января по ноябрь 2025 года реализовала 531 855 машин (-7,4% по сравнению с АППГ).
Добавим, что компания Tesla не балует своих поклонников новинками: последней полноценной премьерой в 2023 году стал пикап Tesla Cybertruck, который провалился на рынке. В этом году Tesla представила удлинённый кроссовер Model Y L для Китая и вызвавшие всеобщее недоумение бюджетные Model Y Standard и Model 3 Standard. Также были в очередной раз слегка обновлены ветеранские Model S и Model X. В следующем году Tesla обещает представить долгожданный Roadster второго поколения.
