Tesla выпустила 9-миллионный электромобиль на фоне спада продаж и странных прогнозов

Гигафабрика Tesla в Шанхае отчиталась о выпуске 9-миллионного электромобиля — это если считать все машины, произведённые на всех заводах Tesla за всё время работы компании. Между тем Tesla ожидает существенного сокращения продаж по итогам 2025 года, но хочет успокоить своих акционеров положительным прогнозом от независимых экспертов: они ожидают, что к концу 2029 года продажи Tesla удвоятся и превысят 3 млн машин в год.

Вообще-то говоря, ещё два года назад компания Tesla мечтала выйти к 2030 году на уровень продаж в 20 млн машин в год, но в прошлом году эта амбициозная цель была «выпилена» с официального сайта компании (раздел Impact) и заменена на более обтекаемую формулировку «продавать как можно больше продуктов Tesla». Коррекция целей связана не столько со спадом продаж Tesla на всех ключевых рынках, сколько с перефокусировкой компании с электромобилей на искусственный интеллект и человекоподобных роботов. Тем не менее вчера Tesla зачем-то опубликовала в разделе для инвесторов прогноз продаж своих электромобилей от двух десятков независимых экспертов: из этих прогнозов следует, что в 2029 году Tesla продаст в мире 3 019 902 электромобиля.

Tesla Model Y L

Прежде Tesla никогда не публиковала такие прогнозы, поэтому вчерашняя публикация вызвала большое удивление у журналистов и аналитиков. Мы, как и многие коллеги, полагаем, что цель такого прогноза — успокоить акционеров и инвесторов в преддверии публикации отчёта о продажах Tesla за четвёртый квартал 2025 года, где будет зафиксировано значительно снижение.

Согласно прогнозу, в четвёртом квартале продажи Tesla составят 422 850 электромобилей против 497 099 шт. в третьем квартале этого года и 495 570 шт. в четвёртом квартале прошлого года. Общий объём продаж по итогам 2025 года, согласно прогнозу, составит 1 640 752 электромобиля против 1 789 226 шт. в 2024 году. Но уже в 2026 году эксперты ожидают, что Tesla продаст 1 750 243 машины и далее рост продолжится до трёх миллионов в 2029 году.

Откуда возьмётся почти двукратный рост продаж в 2029 году, в публикации Tesla не сказано, и вообще компания честно говорит, что она с этим прогнозом от независимых экспертов никак не связана и его не поддерживает. Но, очевидно, свою пользу в деле успокоения существующих и будущих держателей акций Tesla эта публикация принесёт.

Ну а завод Tesla в Шанхае сегодня выпустил 9-миллионный электромобиль Tesla, юбилейным стал кроссовер Model Y. Гигафабрика в Шанхае является крупнейшим заводом Tesla, её мощность составляет порядка миллиона машин в год. Самому Китаю столько не нужно, поэтому часть машин идёт на экспорт. В Китае, по данным CAAM, Tesla с января по ноябрь 2025 года реализовала 531 855 машин (-7,4% по сравнению с АППГ).

Добавим, что компания Tesla не балует своих поклонников новинками: последней полноценной премьерой в 2023 году стал пикап Tesla Cybertruck, который провалился на рынке. В этом году Tesla представила удлинённый кроссовер Model Y L для Китая и вызвавшие всеобщее недоумение бюджетные Model Y Standard и Model 3 Standard. Также были в очередной раз слегка обновлены ветеранские Model S и Model X. В следующем году Tesla обещает представить долгожданный Roadster второго поколения.