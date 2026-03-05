Трековый суперкар Gordon Murray T.50s Niki Lauda с V12 наконец-то готов к производству

Британская компания Gordon Murray Automotive (GMA) объявила о том, что завершила разработку и испытания представленного в 2021 году трекового суперкара T.50s Niki Lauda, все запланированные к выпуску 25 экземпляров будут готовы для отправки клиентам летом этого года. Gordon Murray T.50s Niki Lauda оснащён высокооборотным атмосферным двигателем V12 мощностью 772 л.с. и большим вентилятором в корме, создающим граунд-эффект.

За компанией GMA, напомним, стоит легендарный британский автомобильный конструктор Гордон Мюррей, имеющий за плечами огромный опыт разработки болидов Формулы-1. Этот опыт Мюррей использует при проектировании своих мелкосерийных дорожных и трековых суперкаров. Трековый суперкар Gordon Murray T.50s Niki Lauda, названный в честь великого австрийского гонщика Ники Лауды, с которым Мюррей работал в формульной команде Brabham, был представлен в феврале 2021 года с обещанием начать производство в 2023 году. Увы, как это часто бывает у небольших компаний с ограниченным финансированием, разработка машины затянулась, только на днях она прошла последние тесты и теперь готова к производству.

Последние тесты на автодроме в Бахрейне провёл известный шотландский гонщик Дарио Франкитти, четырёхкратный чемпион серии IndyCar, он проехал трассу за рулём Gordon Murray T.50s Niki Lauda на семь секунд быстрее, чем любой известный автомобиль класса GT3, подтвердив таким образом выдающиеся динамические качества суперкара. На прямиках скорость приближалась к 300 км/ч, а перегрузки в поворотах достигали 2,7g.

Gordon Murray T.50s Niki Lauda — это производная от дорожного трёхместного суперкара Gordon Murray T.50, трековая версия имеет много уникальных деталей и облегчённых компонентов. Развитое аэродинамическое оперение вкупе с вмонтированным в корму вентилятором, который откачивает воздух из-под днища и создаёт таким образом граунд-эффект, обеспечивает на высоких скоростях до 1200 кг прижимной нагрузки. Сам суперкар при этом весит менее 900 кг благодаря практически полностью углепластиковому кузову.

Сердцем суперкара является разработанный GMA в партнёрстве с Cosworth атмосферный бензиновый двигатель V12, весящий в сборе всего 166,3 кг. Рабочий объём двигателя — 3994 см3, угол развала блока — 65 градусов, степень сжатия — 15:1. Выходные характеристики оказались лучше, чем на момент анонса в 2021 году: максимальная мощность — 772 л.с при 11 500 об/мин, максимальный крутящий момент — 497 Нм при 8000 об/мин, отсечка срабатывает на 12 100 об/мин. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатый «робот» Xtrac IGS (весит 75,6 кг) и самоблокирующийся дифференциал.

Подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу». Рулевой механизм снабжён электроусилителем. Тормоза — карбон-керамические: диаметр передних тормозных дисков — 390 мм (6-поршневые суппорты), задних — 360 мм (4-поршневые суппорты). 18-дюймовые кованые колёса из магниевого сплава обуты в слики Michelin шириной 270 мм спереди и 300 мм сзади. Объём топливного бака — 50 л.

Все 25 запланированных к выпуску клиентских Gordon Murray T.50s Niki Lauda были проданы ещё в 2021 году по цене 3,1 млн фунтов стерлингов каждый. У GMA есть и более дорогие машины: например, один из пяти дорожных суперкаров Gordon Murray S1 LM (это своеобразная реинкарнация легендарного McLaren F1) осенью прошлого года был продан на аукционе RM Sotheby's в Лас-Вегасе за 20 630 000 долларов.