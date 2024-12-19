У «премиального» Nissan Note Aura появилась особая версия Autech Sports Spec

«Фамилию» Aura в Японии носит «премиальная» версия хэтчбека Nissan Note актуального поколения. Причем такая пятидверка считается отдельной моделью – на потребительском сайте марки у нее собственная страница и отдельный прайс-лист. Рестайлинг Nissan Note Aura пережил летом текущего года, попутно получив «оспортивленный» вариант от ниссановского подразделения Autech. Напомним, главное отличие Autech от Nismo заключается в том, что оно делает упор не только на «спорт», но еще и на «роскошь». Так вот теперь гамму Ауры вновь расширили: представлено исполнение Autech Sports Spec.

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В плане дизайна эта модификация ничем не отличается от Note Aura Autech. Разве что новой версии достался более крупный спойлер, плюс на багажной двери красуется эмблема c соответствующим названием. Но если «просто» Aura Autech – это лишь «оспортивленный» облик, то Aura Autech Sports Spec может похвастать техническими доработками.

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Так, спецверсии перенастроили подвеску: в частности, появились более жесткие пружины и амортизаторы. Также добавлен демпфер от Yamaha, гасящий колебания кузова. Еще перенастроен усилитель руля. Наконец, новинка получила шины Michelin e-Primacy. Дорожный просвет Nissan Note Aura Autech Sports Spec – 130 мм против 145 мм у Aura Autech.

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Техника такая же, как у базовой Ауры. Модель доступна с фирменной гибридной установкой e-Power: бензиновый двигатель 1.2 (82 л.с.) не связан с колесами, он работает только как генератор, передние же колеса вращает электромотор мощностью 136 л.с. При этом Note Aura Autech Sports Spec бывает только с передним приводом, тогда как для Note Aura и Note Aura Autech предусмотрены полноприводные версии с отдельным 68-сильным электромотором на задней оси.

В продажу особый хэтчбек поступит в феврале следующего года. Цена уже объявлена – 3 198 800 йен, что эквивалентно примерно 2 138 000 рублей по текущему курсу.

Между тем в семейство Nissan Note помимо стандартного хэтча, «роскошной» Ауры и «оспортивленных» Aura Autech также входят «кроссовер» и более «злая» пятидверка Aura Nismo.