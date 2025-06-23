У хот-хэтча Volkswagen ID.2 GTI будет более мощная версия Clubsport

Актуальное «зелёное» семейство Volkswagen включает в себя пятидверный хэтчбек ID.3, кроссовер ID.4, его купеобразную версию ID.5, вэны ID. Buzz и ID. Buzz Cargo, а также лифтбек ID.7 и универсал ID.7 Tourer. Согласно плану, в 2027-м в продаже должна появиться серийная версия крохи ID.1, а на 2026-й намечен дебют товарного варианта хэтчбека Volkswagen ID.2, через год к нему присоединится кроссовер, которому прочат имя ID.2X.

На фото: концепт Volkswagen ID. GTI и глава VW Томас Шефер

Напомним, предвестника нового «зелёного» хэтчбека – концепт Volkswagen ID. 2all – немецкая марка показала в марте 2023 года. Позже стало известно о том, что у модели будет «подогретая» версия Volkswagen ID.2 GTI. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в её основу ляжет шоу-кар ID. GTI, показанный компанией осенью того же года. Теперь британский Autocar сообщает о том, что в семейство войдёт ещё и более мощная модификация с прибавкой Clubsport к названию.

В основу обоих вариантов ляжет модульная платформа MEB Entry, электромотор будет единственным, его расположат на передней оси. По данным издания, у Volkswagen ID.2 GTI мощность такого двигателя серии APP550 составит около 226 л.с., тогда как исполнение ID.2 GTI Clubsport получит 286-сильный электромотор.

Предполагается, что кроме более мощного двигателя Volkswagen ID.2 GTI Clubsport получит механический самоблокирующийся дифференциал, а также функцию имитации переключения передач с регулируемой подачей крутящего момента: эти системы совместно смогут воспроизвести «ступенчатую реакцию», которая присуща работе механической коробки передач.

Отметим, первый Volkswagen Golf GTI Clubsport появился в 2016 году, его выход приурочили к 40-летию линейки GTI. Актуальная модификация была представлена в конце весны 2024-го. Она оснащается 2,0-литровой бензиновой турбочетвёркой, мощность которой составляет 300 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. Кстати, недавно немцы презентовали юбилейную спецверсию Volkswagen Golf GTI 50, у которой отдачу увеличили до 325 л.с. и 420 Нм.

Салон концепта Volkswagen ID. GTI

Как стало известно ранее, в семейство Volkswagen ID.2, вероятно, войдёт «заряженная» пятидверка ID.2 R. СМИ сообщают, что проект такого хот-хэтча сейчас находится на стадии рассмотрения. Если ему дадут «зелёный свет», такой электрокар, вероятно, сможет составить конкуренцию Renault 5 Turbo 3E.

По предварительным данным, у Volkswagen ID.2 R будет полный привод и трёхмоторная силовая установка. Ожидается, что один электромотор будет установлен на передней оси, ещё два независимо управляемых электродвигателя – на задних колёсах (по одному на каждое). Как ранее сообщал Autocar, совокупная отдача такой силовой установки может превысить 400 л.с. Официальные подробности появятся позднее.