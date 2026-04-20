Удлинённый кроссовер Haval Raptor Plus дебютировал с двумя вариантами начинки

Бренд Haval начал принимать заказы на кроссовер Raptor Plus. Модель доступна в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида в двух вариантах мощности и с двумя батареями на выбор.

Паркетник Raptor Plus (он же Menglong Plus) принадлежащий концерну Great Wall бренд Haval официально анонсировал еще в феврале, в марте показали его интерьер. Теперь в Китае раскрыли все характеристики, объявили комплектации и предварительные цены и начали принимать заявки. Напомним, Плюс является удлиненной версией «просто» Raptor. Причем это уже третья модификация в семействе: на родине такой кроссовер присоединился к «коротким» гибриду и чисто бензиновому варианту. Между собой машины отличаются дизайном.

Haval Raptor получил оригинальную радиаторную решетку, ее сделали сетчатой. Межу фарами еще имеется сплошная черно-серебристая вставка, на которой красуются светящиеся полоски. Пара светодиодных элементов расположена и по бокам от этой вставки. На задних боковых окнах Raptor Plus есть непрозрачные накладки с рисунком в виде гор и надписью Haval.

Длина Плюса равна 4792 мм, с учетом запаски на распашной багажной двери – 4912 мм. Ширина – 1950 мм, высота – 1905 мм, колесная база – 2850 мм. Для сравнения, длина стандартного Раптора составляет 4680/4800 мм (без запаски и с нею), расстояние между осями – 2738 мм. Для новой версии предусмотрены 18- или 19-дюймовые колеса.

Haval Raptor Plus пока доступен исключительно в пятиместном исполнении, при этом местные СМИ считают, что впоследствии у модели появится еще и семиместный вариант. Передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува и полкой перед пассажиром, приборный экран на 12,3 дюйма и центральный тоннель – все это, как у братьев. Но если «короткие» кроссоверы имеют двухспицевый руль, то Haval Raptor Plus достался трехспицевый. У Плюса также иные карты дверей и мультимедиа-система с планшетом диагональю 15,6 дюйма, тогда как короткобазным машинам положен экран на 14,6 дюйма. Другая собственная фишка Haval Raptor Plus – встроенная в правую переднюю дверь площадка для беспроводной зарядки смартфона. Еще одна площадка находится на привычном месте – на тоннеле.

Кроссовер Haval Raptor Plus представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид с силовой установкой Hi4, которая включает бензиновый турбомотор 1.5 (156 л.с.) и два электродвигателя. Сейчас у модели три комплектации. Суммарная отдача системы начальной и «средней» версий составляет 435 л.с. и 750 Нм. Такие машины имеют батарею емкостью 33,7 кВт*ч, только на электротяге они проедут 195 км по циклу CLTC. Совокупная мощность установки топового Raptor Plus – 449 л.с., но максимальный крутящий момент меньше – 660 Нм. Самый дорогой кроссовер укомплектован батареей емкостью 44,7 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 255 км. Младшие версии наберут первую «сотню» за 6 секунд, топовый паркетник – за 5,8 секунды.

В списке стандартного оборудования модели значатся: панорамный люк, электропривод багажной двери, упомянутые выше экраны и две площадки для беспроводной зарядки, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль, спрятанный в тоннеле бокс с функциями подогрева и охлаждения, видеорегистратор, подогрев и вентиляция всех сидений (передние – еще и с массажером, плюс пассажирское кресло имеет откидную подставку для ног), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Начиная со второй по старшинству версии появляется функция дистанционной парковки. Топовый Плюс – это также лидар над лобовым стеклом, динамик в подголовнике водительского кресла и встроенный в спинку переднего сиденья столик.

Haval Raptor Plus предварительно оценили в 189 800 – 215 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,1 млн – 2,4 млн рублей по текущему курсу. После запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся чуть ниже. А впоследствии Плюс вполне могут отправить на экспорт, но под каким именем – пока вопрос. Дело в том, что чисто бензиновый Haval Raptor за пределами Китая представлен как Haval V7, а «короткий» гибрид кое-где продают как Haval H7 (не путать с российским кроссовером H7).