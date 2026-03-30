Удлинённый кроссовер Haval Raptor Plus: показан интерьер

Принадлежащий концерну Great Wall бренд Haval показал салон гибридного кроссовера Raptor Plus (он же Menglong Plus), а также рассказал об его оснащении. Напомним, Плюс является удлиненной версией «просто» Raptor. Причем это уже третья модификация в семействе: такой паркетник присоединится к «коротким» гибриду и чисто бензиновому варианту. Между собой машины отличаются дизайном. Также выяснилось, что Плюс будет не только самым крупным, но и самым богатым SUV в линейке Raptor.

Сам Haval пока пиарит только пятиместный Raptor Plus, однако известно, что за доплату паркетник может быть семиместным. Передняя панель с вертикальными боковыми дефлекторами обдува и полкой перед пассажиром, приборный экран, крупный тачскрин мультимедиа-системы и центральный тоннель – все это, как у братьев. Но если «короткие» кроссоверы имеют двухспицевый руль, то Haval Raptor Plus досталась трехспицевая «баранка». У Плюса также другие карты дверей.

Кроме того, в отличие от остальных модификаций удлиненный кроссовер имеет две площадки для беспроводной зарядки. Одна расположена на тоннеле (как у короткобазных паркетников), а вторая встроена в правую переднюю дверь. К слову, аналогичное решение применяется и в салоне премиального кроссовера Wey V9X (бренд Wey тоже принадлежит Great Wall).

Другие собственные фишки Плюса – интегрированные в подголовник водительского сиденья динамики, переднее пассажирское кресло с откидной подставкой для ног и режимом «нулевой гравитации», спрятанный в тоннеле бокс с функциями подогрева и охлаждения, столик для задних пассажиров. Наконец, у кресел Raptor Plus есть функция массажа.

Что же касается внешности, то Haval Raptor Plus получил оригинальную радиаторную решетку, ее сделали сетчатой. Между фарами вдобавок имеется сплошная черно-серебристая вставка, на которой красуются светящиеся полоски. Пара диодных элементов расположена и по бокам от этой вставки. На задних боковых окнах Raptor Plus есть непрозрачные накладки с рисунком в виде гор и надписью Haval. А еще для новой модификации предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом (у «коротких» машин лидара нет).

Длина Плюса составляет 4792 мм, с учетом запаски на распашной багажной двери – 4912 мм. Ширина – 1950 мм, высота в зависимости от комплектации – 1886 или 1905 мм, колесная база – 2850 мм. Для сравнения, длина стандартного Раптора составляет 4680/4800 мм (без запаски и с нею), расстояние между осями – 2738 мм.

Haval Raptor Plus будет доступен с фирменной силовой установкой Hi4, то есть с полным приводом. Система включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. Про электрическую составляющую марка пока так и не рассказала. Вероятно, электромоторы перешли с «короткого» гибридного паркетника. Последний сегодня представлен в трех версиях с совокупной отдачей в 364 л.с., 370 л.с. или 449 л.с. «Короткий» гибрид можно выбрать с батареей емкостью 23,7 кВт*ч, 33,7 кВт*ч или 44,7 кВт*ч.

На домашний рынок удлиненный Haval Raptor Plus выйдет в ближайшее время.