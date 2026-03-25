Удлинённый кроссовер Haval Raptor Plus скоро поступит в продажу: новые официальные фото

Растянутый паркетник с приставкой Plus в названии будет доступен в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. В продажу новая версия поступит в ближайшее время.

Гибридный кроссовер Haval Raptor Plus (он же Menglong Plus) официально анонсировали в феврале текущего года. Теперь принадлежащий концерну Great Wall бренд выложил в Сеть свежую порцию фирменных изображений, а также проморолик. Напомним, Плюс является удлиненной версией «просто» Raptor – без фамилии. И это уже третья модификация в семействе: такой паркетник присоединится к «коротким» гибриду и чисто бензиновому варианту. Причем все три исполнения имеют разный дизайн экстерьера. Хотя первоначально удлиненный Raptor Plus был сертифицирован с внешностью гибрида со стандартной колесной базой.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Плюсу досталась оригинальная радиаторная решетка, ее сделали сетчатой. Между фарами еще имеется сплошная черно-серебристая вставка, на которой вдобавок красуются светящиеся полоски. Пара диодных элементов расположена и по бокам от этой вставки. На задних боковых окнах Raptor Plus есть непрозрачные накладки с рисунком в виде гор и надписью Haval. Наконец, новинка получила автопилот с лидаром над лобовым стеклом (у «коротких» машин лидара нет – по крайней мере, пока).

Длина Haval Raptor Plus – 4792 мм, с учетом запаски на распашной багажной двери – 4912 мм. Ширина новой модификации равна 1950 мм, высота в зависимости от комплектации – 1886 или 1905 мм, колесная база – 2850 мм. Для сравнения, длина стандартного Раптора составляет 4680/4800 мм (без запаски и с нею), расстояние между осями – 2738 мм.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Интерьер Плюса все еще не показали. При этом известно, что такой кроссовер будет доступен в пяти- или семиместном исполнениях, тогда как короткобазный Raptor строго пятиместный.

Как и стандартный гибрид, Haval Raptor Plus предложат с фирменной силовой установкой Hi4, то есть с полным приводом. Система включает бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. Про электрическую составляющую марка пока не рассказала. Скорее всего, электромоторы перешли с «короткого» паркетника. Последний сегодня доступен в Китае в трех версиях с совокупной отдачей в 364 л.с., 370 л.с. или 449 л.с. «Короткий» гибрид представлен с батареей емкостью 23,7 кВт*ч, 33,7 кВт*ч или 44,7 кВт*ч.

1 / 2 2 / 2

Полноценную презентацию Haval Raptor Plus проведут в ближайшее время. Не исключено, что затем такой кроссовер отправят на экспорт. Пока же за пределами Китая продают только чисто бензиновый вариант – под именем Haval V7.