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Устаревшему кроссоверу Dodge Durango могут оставить двигатель V8 HEMI ещё на год

04.02.2025 197 1 1

Ожидается, что преемник этого SUV американской марки будет представлен в 2027 году. Выпуск новинки будет налажен на предприятии в Детройте (штат Мичиган, США).

Бренд Dodge принадлежит автогиганту Stellantis. Под этой маркой с 1997 года выпускается среднеразмерный кроссовер, который получил название Durango. Актуальный SUV третьей генерации появился в 2011-м, а обновление этот SUV пережил в 2020 году. Предполагалось, что 2024 год станет для кроссовера последним: тогда концерн объявил о прощании с двигателями внутреннего сгорания HEMI, которыми оснащается модель, правда, процесс затянулся, поэтому Durango в отставку так и не отправили.

На фото: Dodge Durango R/T

А теперь планы изменились. Карлос Таварес больше не занимает пост генерального директора Stellantis: результатом этого стал отказ избавляться от двигателей V8 HEMI в ближайшей перспективе. Так, ещё в первой половине декабря прошлого года сообщалось, что на американские модели Stellantis могут вернуться указанные моторы, а ближе к концу того же месяца в компании официально подтвердили, что производство Dodge Durango с этими двигателями было решено продлить на 2025 год.

Тогда производитель намекнул, что это «рождественский подарок», и отметил, что на изменения повлияли в том числе «спрос на рынке и отзывы клиентов». Как стало известно теперь, «праздничную магию» могут продлить: по информации издания Mopar Insiders, Dodge Durango могут оставить двигатель V8 HEMI и в 2026 модельном году. Скорее всего, речь идёт о модификациях R/T и SRT Hellcat, которым было решено продлить жизнь в конце 2024-го.

Так, на 2025 год продлили выпуск Dodge Durango с атмосферным V8 HEMI объёмом 5,7 литра, отдача которого равна 365 л.с., а максимальный крутящий момент – 530 Нм; а также с компрессорным V8 HEMI объёмом 6,2 литра мощностью 720 л.с. (875 Нм). Напомним, в Лету канула версия, оснащаемая атмосферником V8 HEMI объёмом 6,4 литра (482 л.с. и 637 Нм), эта «начинка» была у спецверсии SRT 392 AlcHEMI.

Под капотом Dodge Durango R/T

Стоит отметить, что устаревший кроссовер Dodge Durango уже давно напрашивается на смену генерации. Ожидается, что SUV нового поколения будет представлен в 2027 году. Как стало известно в прошлом месяце, выпуск будущего кроссовера планируется наладить на предприятии в Детройте (штат Мичиган, США), при этом ранее предполагалось, что его производство будет перенесено за пределы Штатов.

На фото: салон Dodge Durango R/T

В Stellantis недавно отметили, что новый бензиновый Dodge Charger появится в продаже к лету текущего года. Под капотом у него располагается 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane в двух вариантах мощности – либо 426 л.с. (максимальный крутящий момент – 637 Нм), либо 558 л.с. (746 Нм). У модели стандартный полный привод, а в пару к мотору идёт восьмиступенчатый гидромеханический автомат. Напомним, полностью электрическая версия Charger дебютировала в марте 2024-го, однако, по данным зарубежных СМИ, фурора не произвела.

Ещё Stellantis готовится к выходу на рынок гибридного пикапа Ram 1500 Ramcharger, выпуску среднеразмерного пикапа этой же марки для американского рынка, а также презентации неких трёх новинок бренда Jeep, одной из которых должен стать брутальный внедорожник Recon, являющийся полностью электрической альтернативой Wrangler.

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1 комментарий
04.02.2025 15:23
Иван Сергеев

Представители Симбирского автомобильного недозавода уссываются со смеху, когда читают статьи про "устаревший" Dodge Durango 2020 модельного года с их жалким базовым V8 на 365 л.с.

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