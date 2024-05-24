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Volkswagen готовит новые гибриды и откладывает выход ID.7 в США

24.05.2024 76 0 0

При этом сообщается, что американское представительство VW сохраняет приверженность электромобилям в долгосрочной перспективе.

Немецкий концерн ранее сделал ставку на электромобили, однако спрос на них по всему миру оказался не таким высоким, как ожидали автопроизводители. Многие компании, в том числе и VW, уже начали пересматривать свои стратегии дальнейшего развития. Теперь стало известно о том, что в американском модельном ряду бренда появятся подключаемые гибриды, которые, вероятно, станут переходным этапом к полностью «зелёным» моделям в дальнейшем.

На фото: Volkswagen Tiguan eHybrid R-Line (версия для европейского рынка)

Как рассказал агентству Automotive News глава американского офиса Volkswagen Пабло Ди Си, в подразделении поддерживают новые правила EPA по ограничению уровня выбросов и сохраняют приверженность электромобилям в долгосрочной перспективе, хотя и признают факт снижения спроса на полностью зелёный «транспорт».

Топ-менеджер рассказал, что он общался с дилерами: по их словам, в последнее время растёт позитивное отношение клиентов к подключаемым гибридам, при этом потребители стали чаще отказываться от электромобилей. Он отметил, что «обеспокоенность» пользователей вызывает инфраструктура зарядки «зелёных» машин. Он отметил, что это не повлияет на долгосрочную перспективу развития модельного ряда бренда.

На фото: Volkswagen ID.7 (глобальная версия)

Пабло Ди Си пока что держит планы Volkswagen по выпуску гибридных моделей в США в секрете. Он отметил, что пока вопрос находится в работе, и добавил, что теоретически на рынок США могут быть «перенесены технологии», используемые в Tiguan нового поколения, который оснащается подзаряжаемой гибридной установкой.

Напомним, новый кроссовер дебютировал в Европе в сентябре прошлого года, в основе его системы лежит 1,5-литровый двигатель TSI, работающий по экономичному циклу Миллера, а в шестиступенчатую коробку eDSG интегрирован электромотор, совокупная отдача равна либо 204, либо 272 л.с. В состав установки ещё входит новая батарея ёмкостью 19,7 кВт*ч, при движении только на электротяге этот SUV может проехать 100 км, а суммарная дальнобойность равна примерно 1000 км.

На фото: Volkswagen ID. Buzz (версия для американского рынка)

Несмотря на выраженную приверженность электромобилям, в компании всё же решили отложить выход полностью «зелёного» лифтбека Volkswagen ID.7 на североамериканский рынок. Ожидалось, что эта пятидверка в 2024 году придёт на смену отправленному в отставку Passat. Пока что новый срок появления ID.7 в модельных линейках в США и Канаде не называется.

При этом в компании не отказываются от планов по запуску в Штатах минивэна ID. Buzz, по плану, он должен пополнить местную линейку в четвёртом квартале текущего года. Напомним, полностью электрические однообъёмники Volkswagen ID. Buzz и ID. Buzz Cargo дебютировали в марте 2022-года, в июне 2023-го к ним присоединился пассажирский вариант с удлинённой колёсной базой, а в марте текущего года семейство пополнилось за счёт полноприводного исполнения Volkswagen ID. Buzz GTX.

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