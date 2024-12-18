Немецкая компания в настоящее время тестирует достаточно много новинок, и одной из них является второй рестайлинг кроссовера GLE Coupe, первые шпионские фотографии которого на днях были опубликованы в Сети.

Нынешний GLE Coupe дебютировал летом 2019 года — спустя год после обычного GLE. В начале 2023 года оба кроссовера получили первый рестайлинг, который носил весьма лёгкий характер. А сейчас на дорогах общего пользования проходят испытания прототипы второго рестайлинга, который должен стать более существенным.

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Самой яркой деталью внешности новинки, как и в случае с большинством других будущих обновлённых моделей компании (например, рестайлинговым C-классом, рендеры которого мы сделали буквально несколько дней назад), станут трёхлучевые звёзды, выполняющие роль габаритных огней. Спереди, как уже видно на шпионских фотографиях, появится по две звезды в каждой фаре, сама же оптика может получить изменённую форму. Решётка радиатора, как ожидается, станет более крупной, и она может быть сделана в стилистике нового Е-класса с контрастными чёрными вставками. Задняя оптика также получит звёзды, аналогичное решение уже применено на том же Е-классе последнего поколения, премьера которого состоялась в прошлом году. Кроме того, косметические изменения может получить задний бампер.

Рендер второго рестайлинга Mercedes-Benz GLE Coupe

Нынешний Mercedes-Benz GLE Coupe сделан на платформе MHA (Modular High Architecture). Обновлённый кроссовер должен сохранить силовые установки, которые в ходе первого рестайлинга стали исключительно гибридными: все бензиновые и дизельные двигатели семейства в составе установки MHEV работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором нового поколения, интегрированным в коробку передач. Что же касается изменений, то пока известно только о версии GLE 53, которая вместо мягкогибридной 429-сильной установки получит подзаряжаемую гибридную мощностью 536 л.с.

Рендер второго рестайлинга Mercedes-Benz GLE Coupe

Премьера новинки ожидается в следующем году. Между тем ранее стало известно, что Mercedes-Benz может избавиться от кроссоверов GLC Coupe и GLE Coupe.