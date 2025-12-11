Гибридные авто ×
11.12.2025 29 0 0
Хот-хэтч Renault Clio R.S. может вернуться на рынок в виде мощного гибрида

Компания Renault находится в шаге от того, чтобы возродить спортивное подразделение Renault Sport для создания топовых версий своих дорожных моделей, причём не только электрических, но и с ДВС. Одной из потенциальных новинок является новый Renault Clio R.S. с гибридной силовой установкой.

Подразделение Renault Sport было ликвидировано в 2021 году с подачи тогдашнего гендиректора Renault Group Луки де Мео (сейчас компанией руководит Франсуа Прово). Тогда предполагалось, что всю спортивную деятельность Renault Group будет курировать Alpine, поэтому специалисты Renault Sport просто перешли на работу в Alpine. Последней на текущей момент серийной моделью Renault Sport является лимитированный хот-хэтч Megane R.S. Ultime, его производство завершилось в 2023 году.

Renault Megane R.S. Ultime

В том же 2023 году, как известно, началось глобальное замедление спроса на электромобили, в результате которого прежние стратегии автопроизводителей, рассчитанный главным образом на постоянный рост спроса на батарейные машины, оказались несостоятельными, их пришлось перекраивать. Сегодня ясно, что Alpine как сугубо электромобильный бренд не имеет будущего, поэтому Alpine придётся вернуться к моделям с ДВС.

Вместе с тем постоянные клиенты Renault скучают по спортивным моделям именно под эмблемой Renault, а не Alpine, и терзают соответствующими запросами дилеров, а те передают сигналы руководству Renault Group. Дебютировавший весной этого года электрический хот-хэтч Renault 5 Turbo 3E показывает, что французская компания готова пойти навстречу клиентам, но тем вынь да положь новые «углеводородные» спорткары, потому что «электрички» уже всем надоели.

На днях Бруно Ванель, отвечающий за развитие и глобальные операции бренда Renault, в беседе с британским журналом Auto Express заявил, что компания, возможно, пересмотрит свой отказ от линейки спортивных моделей R.S. под брендом Renault и, возможно, примет решение об их возрождении в течение ближайших месяцев с учётом динамики спроса на новый Renault Clio шестого поколения и отзывы клиентов.

Renault Clio шестого поколения

Таким образом новый Clio R.S. вполне возможен, но поскольку на компанию по-прежнему давят ограничения ЕС по выбросам СО2, а «электрички» клиентам малоинтересны, то новый Clio R.S. придётся сделать гибридным. За основу может быть взята текущая гибридная версия мощностью 160 л.с. с 1,8-литровым бензиновым «атмосферником», двумя электромоторами и многорежимной трёхвальной 4-ступенчатой АКП с кулачковыми муфтами вместо традиционных дисковых синхронизаторов. Поднять мощность этой силовой установки до канонических для спортивного хэчтбека B-класса 200 л.с. будет несложно, а при желании можно и выше — благо в распоряжении Renault есть обширный спектр силовых установок на любой вкус от Horse Powertrain (это совместное предприятие Renault Group и Geely).

Renault Clio R.S. четвёртого поколения с фирменным комплектом доработок R.S. Performance

Последний раз версия R.S. была у Renault Clio в позапрошлом, четвёртом поколении, её производство завершилось в 2018 году. Любопытно, что эта машина даже официально продавалась в России, пусть и в небольших количествах. Самый мощный Clio R.S. Trophy (показан на заглавной фотографии) оснащался 1,6-литровой бензиновой «турбочетвёркой» мощностью 220 л.с. в паре с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Первую «сотню» такой хот-хэтч набирает за 6,6 с, максимальная скорость — 235 км/ч.

хэтчбек спортивные авто новинки гибридные авто Renault Renault Clio

 

Новые комментарии
