Xpeng «переваривает» ажиотажный спрос на GX и расширяет производство в Европе

Спрос на новый флагманский кроссовер Xpeng GX превзошёл ожидания, компании-производителю пришлось экстренно увеличивать его производство в Китае, чтобы сократить дефицит. Вместе с тем Xpeng наращивает своё присутствие в Европе: в ближайшие месяцы на заводе Magna Steyr в австрийском Граце будет локализована уже четвёртая модель Xpeng.

Премьера Xpeng GX состоялась 15 апреля, но тогда, как выяснилось, были представлен лишь топовые версии кроссовера (электрическая и plug-in гибридная) в самой богатой комплектации. 20 мая в Китае начались розничные продажи Xpeng GX, цены на новый флагманский кроссовер оказались гораздо ниже, чем ожидалось. За 12 часов после старта продаж было собрано без малого 25 тысяч оплаченных заказов на Xpeng GX, причём более 80% клиентов выбрали богатую комплектацию Ultra, а не начальную Max (тоже, впрочем, весьма богатую).

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Компания Xpeng и её поставщики оказались не готовы к такому ажиотажному спросу и его перекосу в сторону богатых комплектаций, в связи с чем срок ожидания клиентами своего GX вырос примерно до 8 месяцев — это очень много по меркам китайского авторынка. Сейчас Xpeng в пожарном порядке перестраивает производственные процессы и цепочку поставок для модели GX, чтобы сократить срок ожидания. Эффект от корректировки технологических процессов станет заметен через две-четыре недели.

Напомним, что в основе Xpeng GX лежит платформа SEPA 3.0 (Smart Electric Platform Architecture) с 800-вольтовой электрической архитектурой. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси и адаптивная пневмоподвеская (передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — независимая многорычажная). Работа различных электронных ассистентов водителя, в том числе автопилота, завязана на собственный процессор Turing AI компании Xpeng, производительность которого варьируется от 750 до 2250 топс в зависимости от комплектации. Габаритная длина Xpeng GX — 5265 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3115 мм. Штатные колёса — 21-дюймовые, за доплату доступны 22-дюймовые. Глубина преодолеваемого брода — 700 мм.

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Салон у Xpeng GX трёхрядный с посадочной формулой 2+2+2. Кресла первых двух рядов имеют огромное количество регулировок и встроенные массажёры. Комплектация по умолчанию очень богатая, в неё входят, например, отделка натуральной кожей и бортовой холодильник. Топовая аудиосистема мощностью 2032 Ватт насчитывает 33 динамика. Для пассажиров второго ряда предусмотрен встроенный в крышу откидной 21,4-дюймовый развлекательный монитор. Передняя панель довольно скромная по части экранов: приборный имеет диагональ всего 8,8 дюйма, но он дополнен 88-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле, центральный мультимедийный экран — 17,3-дюймовый. Объём основного багажника при всех задействованных местах — 673 л, у электрических версий есть дополнительный передний багажник объёмом 109 л.

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Базовый электрический Xpeng GX имеет единственный электромотор на задней оси с максимальной отдачей в 270 кВт (367 л.с.) и 465 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 6,97 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 200 км/ч. Ёмкость батареи 91,9 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 665 км (здесь и далее по циклу CLTC).

Топовый электрический Xpeng GX Ultra Flagship имеет два электромотора: передний выдаёт 160 кВт и 230 Нм, задний — 270 кВт и 465 Нм, максимальная совокупная отдача — 430 кВт (585 л.с.) и 695 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с. Ёмкость батареи увеличена до 110 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 750 км.

Plug-in гибридная версия одна на все комплектации, электромоторов здесь два: передний выдаёт 160 кВт и 230 Нм, задний — 210 кВт и 465 Нм, максимальная совокупная отдача — 370 кВт (503 л.с.) и 695 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,98 с. Установленный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 63,3 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 430 км по циклу CLTC, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1585 км.

В Китае Xpeng GX стоит в диапазоне от 279 800 до 359 800 юаней (от 3,06 млн до 3,94 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что поступивший в продажу в мае Li L9 второго поколения стоит от 459 800 юаней (5,04 млн рублей), а вышедший на рынок в апреле Leapmotor D19 стоит от 219 800 юаней (2,41 млн рублей).

Производство кроссоверов Xpeng G6 и Xpeng G9 на заводе Magna Steyr в австрийском Граце

Также на этой неделе стало известно о том, что Xpeng собирается локализовать в Европе свою четвёртую модель. Контрактная сборка кроссоверов Xpeng G6 и Xpeng G9 на заводе Magna Steyr в Австрии началась в сентябре 2025 года, а в начале этого года к ним присоединился лифтбек Xpeng P7+. Какой будет четвёртая модель, пока секрет, но, скорее всего, ей окажется недорогой кроссовер Xpeng Mona L03, официальная премьера которого ещё впереди.