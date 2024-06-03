Белый, синий, желтый, красный: какие бывают проблесковые маячки и кому из них уступать дорогу

Какие бывают проблесковые маячки? Синие знают все. Красные приходят на ум вместе с синими. Если подумать, можно вспомнить желтые и оранжевые. И только самые опытные водители вспомнят, что есть еще и белые. Где все они применяются и какие из них могут означать приоритет? Если вы хоть на секунду задумались – время вспомнить теорию, а заодно и уточнить недавние поправки в ПДД, которые с этим связаны.

Какие бывают мигалки и куда они устанавливаются?

В ПДД указаны четыре типа проблесковых маячков:

синего цвета;

красного цвета;

желтого или оранжевого цвета;

бело-лунного цвета.

Устанавливаются маячки на легковых автомобилях обычно на крышу – либо непосредственно на нее, либо на специальные балки или кронштейны, которые соответствуют требованиям пункта 20 Приложения №2 ПДД об обеспечении видимости спецсигнала со всех сторон. Кроме того, для автомобилей ФСО в пункте 8 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации ПДД предусмотрена возможность установки двух синих маячков, расположенных не выше фар ближнего света в передней части транспортного средства.

Ну а теперь давайте вспомним, кем применяются все четыре типа маячков и что они означают.

Что означает синий маячок?

Синий маячок – самый понятный и известный. Им оснащаются автомобили экстренных служб со специальными цветографическими схемами: пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, МЧС, ВАИ. Кроме того, синей мигалкой могут оснащаться и автомобили без специальных цветографических схем: например, машины ФСО, ФСБ, правительства и других государственных ведомств. Их оснащение мигалкой даже регламентируется отдельным Указом. Ну а водителям на возможность увидеть «гражданскую» машину с мигалкой указывает пункт 19 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации.

Какие преимущества дает синий маячок?

Первое, что нужно помнить водителям, это то, что синий проблесковый маячок, включенный вместе со специальным звуковым сигналом, дает автомобилю преимущество в движении. Пункт 3.2 ПДД указывает, что водители обязаны уступить дорогу автомобилю с включенными синим проблесковым маячком и звуковым сигналом. Кроме того, водителям запрещается обгонять такие автомобили. Пункт 3.3 добавляет, что при приближении к автомобилю с включенной синей мигалкой водитель обязан снизить скорость, чтобы остановиться в случае необходимости.

Второе, что нужно учитывать водителям, это то, что синий проблесковый маячок дает право не следовать требованиям ПДД – то есть, нарушать правила. Пункт 3.1 ПДД указывает, что автомобиль с включенной синей мигалкой может:

Проще говоря, автомобиль с одновременно включенными синей мигалкой и звуковым сигналом может нарушать практически все правила. Однако нужно помнить, что это актуально только при одновременном включении и мигалки, и звукового сигнала: один только включенный проблесковый маячок всех вышеперечисленных преимуществ не дает. А еще пункт 3.1 указывает, что воспользоваться приоритетом автомобили с мигалкой и сиреной могут «только убедившись, что им уступают дорогу».

Что означает красный маячок?

Красный проблесковый маячок может применяться только в дополнение к синему. Пункт 3.1 ПДД указывает, что он может быть установлен на автомобилях ГИБДД (точнее, теперь уже ГАИ), ФСБ, ФСО и ВАИ.

Красный проблесковый маячок должен применяться вместе с синим в случае сопровождения служебным автомобилем организованной транспортной колонны. На это указывает даже само определение организованной транспортной колонны, данное в ПДД: это «группа из трех и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов».

Какие преимущества дает красный маячок?

Учитывая, что красный проблесковый маячок применяется только в дополнение к синему, он предоставляет все те же приоритеты в движении, что и синий. Однако есть одно важное отличие: поскольку красный проблесковый маячок применяется для сопровождения колонны, те же приоритеты получают и сопровождаемые автомобили, входящие в организованную транспортную колонну. Это прямо указано в пункте 3.1 ПДД с пометкой, что на сопровождаемых транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар.

Пункт 3.2 указывает, что водители обязаны уступать дорогу автомобилю с включенными синим и красным проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемому им автомобилю или автомобилям. То есть, из этого пункта помимо прочего можно сделать вывод, что сопровождаться может не только транспортная колонна, но и единичная машина. Здесь же, в пункте 3.2, указано, что водителям запрещено выполнять обгон автомобилей с включенными синей и красной мигалками и звуковым сигналом, а также сопровождаемые ими автомобили.

Что будет, если не уступить дорогу машине с синей или красно-синей мигалкой?

Обо всех вариантах наказания за непредоставление приоритета мы рассказывали в отдельном материале. Вкратце напомним о том, что касается конкретно автомобилей с мигалками. Если водитель не уступит дорогу автомобилю экстренной службы с мигалкой и сиреной, то он будет наказан по части 2 статьи 12.17 КоАП: она предусматривает «наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 3 месяцев до 1 года».

Если же на автомобиле не будет специальной цветографической схемы, а будет только мигалка и сирена, то и штраф совсем другой: предупреждение или 500 рублей по части 1 статьи 12.17 КоАП.

Ну а третий вариант нарушения – это ситуация, когда водитель не уступает дорогу участнику организованной колонны. В таком случае он будет наказан по части 1 статьи 12.15 КоАП: она указывает, что «пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей».

Что означает оранжевый или желтый маячок?

Автомобили, на которых могут быть установлены желтые или оранжевые мигалки, указаны в пункте 16 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации. Согласно ему, проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета устанавливаются:

на транспортных средствах, выполняющих работы по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств;

на крупногабаритных транспортных средствах и транспортных средствах, осуществляющих перевозки грузов повышенной опасности;

на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов;

на транспортных средствах, осуществляющих сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования;

на автобусах, используемых для организованной перевозки группы детей.

Ну а пункт 3.4 ПДД устанавливает правила применения такой мигалки. Согласно ему, проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на транспортных средствах в следующих случаях:

выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств;

движение крупногабаритных транспортных средств, а также перевозка грузов повышенной опасности;

сопровождение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов;

сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования;

организованная перевозка группы детей.

Какие преимущества дает желтый или оранжевый маячок?

Пункт 3.4 ПДД однозначно указывает, что «включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об опасности». Однако отсутствие обязанности уступать дорогу автомобилю с оранжевой мигалкой не означает, что их можно полностью игнорировать. Нужно помнить и учитывать, что такие автомобили во время работы тоже наделены особенными правами, хоть и без приоритета над другими.

Пункт 3.5 указывает, что водители автомобилей с включенным желтым или оранжевым проблесковым маячком при выполнении работ могут:

отступать от требований дорожных знаков – кроме знаков приоритета, запрета обгона, ограничения массы и опасности;

отступать от требований дорожной разметки;

не соблюдать правила движения по полосам;

не соблюдать рядность движения;

двигаться по трамвайным путям;

поворачивать не в крайнюю правую полосу на дорогу с реверсивным движением;

не соблюдать правила движения по автомагистралям.

Однако все перечисленное выше разрешено только при выполнении работ и при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, пункт 3.5 указывает, что «водители крупногабаритных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих сопровождение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, с включенным проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета могут отступать от требований дорожной разметки при условии обеспечения безопасности дорожного движения».

Что означает белый маячок?

Пункт 17 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации указывает, что проблесковые маячки бело-лунного цвета и специальные звуковые сигналы могут устанавливаться:

на транспортных средствах организаций федеральной почтовой связи, имеющих на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, эмблему организаций федеральной почтовой связи, надпись «Почта России» или белую продольную полосу на синем фоне, эмблему организации специальной почтовой связи, надпись «Спецсвязь»;

на транспортных средствах, перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы и имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности в соответствии с государственным стандартом Российской Федерации, за исключением транспортных средств оперативных служб.

Отметим, что автомобили спецсвязи получили право на установку белого маячка совсем недавно, с 28 апреля 2024 года отдельным постановлением.

Какие преимущества дает белый маячок?

Пункт 3.6 однозначно указывает, что «проблесковый маячок бело-лунного цвета не дает преимущества в движении и служит для привлечения внимания сотрудников полиции и иных лиц». Привлечение сотрудников полиции обосновано правилами применения бело-лунного маячка. То же пункт 3.6 гласит, что «водители транспортных средств организаций федеральной почтовой связи и транспортных средств, перевозящих денежную выручку и (или) ценные грузы, могут включать проблесковый маячок бело-лунного цвета и специальный звуковой сигнал только при нападениях на указанные транспортные средства». То есть, если вы видите автомобиль с включенной белой мигалкой и сиреной, держитесь от него подальше.

Но, несмотря на отсутствие приоритета, машины с белой мигалкой, как и машины с оранжевой, тоже наделены особенными правами, которые стоит учитывать при движении. Так, автомобили с белой мигалкой и цветовой схемой Почты России или спецсвязи могут: