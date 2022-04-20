Двери как у Rolls-Royce и хорошие моторы: стоит ли покупать Opel Meriva II за 700 тысяч

Второе поколение Meriva показалось миру в 2009 году, а товарные машины появились уже в 2010. С точки зрения дизайна смена поколений стала большим шагом вперед, а вот технически автомобиль был довольно консервативным. В основу легла известная по Opel Astra и Chevrolet Cruze платформа Delta с нехитрыми схемами подвесок. Зато колесную базу Meriva получила от более крупной Zafira, так что компактвэн вышел крупнее и просторнее конкурентов вроде Kia Venga и Nissan Note. В России товарные машины появились в 2011 году, и тогда же была налажена крупноузловая сборка модели на калининградском Автоторе: окрашенные кузова и силовые агрегаты приезжали туда из Испании.
Цены на Meriva были вполне гуманными: на старте продаж базовое исполнение можно было купить менее чем за 600 тысяч рублей, а топовая комплектация укладывалась в 750 тысяч. В конце 2013 года компактвэн перенес рестайлинг, который, впрочем, был весьма скромным. Салон не тронули вовсе, а снаружи главным изменением стала чуть освеженная оптика. Цены тоже выросли незначительно: стартовая версия стоила менее 650 тысяч. Ну а всерьез подорожать автомобиль не успел: к 2015 году, когда цены поползли вверх, Opel уже принял решение уйти из России. Тем не менее купить машин успели достаточно: в год продавалось по 2,5-3,5 тысячи штук, и лишь к 2014 году популярность упала вдвое. Вторичный рынок по модели сформирован ожидаемо неплохо, хотя видно, что рестайлинговых машин, которые добрались до России в 2014 году, купили мало. На момент написания материала в продаже на Авито было более 180 дорестайлинговых и всего 19 рестайлинговых автомобилей, причем часть свежих машин – «серые». Давайте вкратце разберемся с техникой, чтобы понять, на какие варианты стоит обратить внимание при выборе.
Состояние кузовов машин, не бывавших в серьезных ДТП, пока остается весьма неплохим. Внешние дефекты встречаются, но мелкие: сколы на крыльях в зоне стыка с бамперами, вспучивания краски на арках, сколы на капоте и передней кромке крыши, а также в нише номерного знака. Пороги стоит осмотреть особенно внимательно. В их нижней части, в зоне шва, краска страдает от пескоструя, а шов скрывает в себе коррозию. В видимой верхней части краска в проеме дверей на порогах иногда протирается уплотнителями двери до рыжих пятен, а кроме того, ржавчина может появиться из-под уплотнительной резинки дверного проема. Сами двери тоже требуют внимания, здесь ржавчина проявляется в зоне завальцовок в углах и на нижней кромке – виноват либо забитый дренаж, либо повреждения. А вот механизм работы задних дверей никаких практических нареканий не вызывает – разве что водителю стоит быть внимательным, выпуская пассажиров, поскольку для них приоткрыть заднюю дверь и посмотреть назад фактически невозможно.
Кузовной ремонт для Meriva оказывается делом довольно доступным: даже некоторые оригинальные запчасти стоят умеренных денег, а ассортимент неоригинала помогает закрыть сложные позиции. Например, переднее крыло даже оригинальным стоит около 20 тысяч, что сравнительно недорого, а аналоги начинаются примерно с 15 тысяч. На капоте можно сэкономить уже вдвое: неоригинальные детали начинаются с 20 тысяч при цене оригинала в 40-45. У некоторых машин сложной задачей становится поиск недорогого переднего бампера, но у Meriva и тут проблем нет: вместо «фирмы» за 50-60 можно купить заменители за 10-25 тысяч. Ассортимент лобовых стекол тоже неплох: есть варианты от разных производителей по цене от 8 до 20 тысяч, а за оригинал просят 30-40 в зависимости от исполнения. Фары здесь галогенные, и цены на них тоже вполне гуманные: даже оригинальную можно найти от 17-20 тысяч, притом что аналоги тоже стоит 10-20 тысяч, а вариант от Hella – под 30 тысяч. В общем, восстановление Meriva после легкого ДТП может стать не таким уж сложным делом, а если добавить к ассортименту новых запчастей еще и разборки, становится еще проще. Все это делает ремонт битой машины выгодным для перекупщика, так что проверять автомобиль при покупке стоит внимательно.
Платформу Delta, как мы помним, Meriva разделила с Astra, так что впереди здесь МакФерсон, а сзади скручиваемая балка, причем, в отличие от Astra, даже без механизма Уатта. Сочетание простоты конструкции и высокой ремонтопригодности, помноженное на широкий выбор запчастей, делает содержание ходовой части делом недорогим. Например, передний L-образный рычаг в сборе с шаровой опорой можно купить от 3 тысяч рублей при цене оригинала в 15. Но шаровая опора штатно приклепана и допускает замену: на это намекает наличие оригинальной опоры в продаже. Правда, стоит она под 7 тысяч, зато аналоги доступны от 500 рублей. Сайлентблоки тоже предлагаются в ассортименте – оригинальные и нет. Мелочи вроде стоек стабилизатора тоже есть на любой вкус: 2,5 тысячи с маркировкой GM, 5 тысяч в коробке Opel и от 500 рублей за неоригинал. Передний ступичный подшипник меняется отдельно от ступицы, и купить его можно от 1,5 тысяч рублей. Амортизаторы – как передние, так и задние – стоят около 10 тысяч за штуку в оригинальном исполнении, а неоригинал стоит от 3 до 12 тысяч, так что за 6-7 можно купить детали от известного производителя. Задняя ступица, правда, меняется уже в сборе и стоит от 3 до 25 тысяч в зависимости от производителя. Зато в обслуживании задней подвески больше ничего не остается – разве что сайлентблоки балки, за которые в коробке GM просят по 4 тысячи, в упаковке Opel – под 10 тысяч, а в неоригинальном исполнении – от тысячи рублей. В общем, абсолютно ничего сложного и дорогого здесь нет.
Тормоза у Meriva тоже нехитрые, но всегда дисковые по кругу, с однопоршневыми механизмами с плавающей скобой. На машинах с начальными бензиновыми моторами и 1,3-литровыми дизелями передние вентилируемые диски имеют диаметр 280 мм, а на более мощных версиях – 308 мм, сзади же всегда будут невентилируемые диски на 264 мм. Тормозная система тоже простая, хотя здесь, в отличие от подвески, все же есть небольшой подвох: электромеханический стояночный тормоз, а именно его блок управления. Он расположен над задней осью, и сочетание неблагоприятных условий и износа внутренних деталей со временем приводит к отказам. В продаже есть пластиковые шестерни для переборки (по соответствующим ценам – несколько тысяч за маленькую шестеренку), и ремонт будет предпочтительным вариантом: новый блок обойдется в 50-80 тысяч рублей. В остальном дорогих сюрпризов можно не ждать. Расходники вполне обычны по цене: передний тормозной диск можно купить от 2 тысяч, а задний – от 1,5 при цене оригинала в 10-12. Комплект колодок обойдется еще в пару тысяч. Так что если электромеханический ручник исправен, денег тормозная система не потребует.
В рулевом управлении тоже не обошлось без подвоха. Здесь применен электрогидравлический усилитель руля, и его насос, объединенный с бачком для залива жидкости, имеет не рекордный ресурс и вполне рекордную цену. Если пренебрегать заменой масла, то уже к 120-150 тысячам черная жижа почти гарантированно добьет насос. При этом восстановленный насос в сборе стоит под 150 тысяч рублей, а новый от TRW – под 180 тысяч, что неприлично много. Исходя из этого, масло в гидросистеме стоит менять хотя бы каждые 50-60 тысяч километров, а при покупке проверять работу усилителя и послушать работу насоса на предмет шумов. В остальном рулевое управление вполне обычное: ресурс рейки типичный, а восстановленную можно купить за 30-40 тысяч рублей вместо 100 тысяч за оригинал.
Выбор коробки передач здесь таит тот же неожиданный фокус, что и у Astra: дело в том, что ручные коробки нельзя назвать простым вариантом для экономных. Пятиступенчатые агрегаты с индексами F13 и F17 можно считать одними из самых хрупких вообще. Они неважно держат нагрузки, и самая распространенная проблема здесь – разрушение подшипников валов. При покупке обязательно стоит послушать коробку на подъемнике на предмет посторонних шумов и не прощать ничего: лишний звук может обойтись в 50-60 тысяч рублей на покупку «контрактной» МКП с непрогнозируемым ресурсом. Кроме того, стоит проверить работу коробки на ходу, оценив работу синхронизаторов. На самых мощных и моментных версиях Meriva можно встретить шестиступенчатую МКП с индексом M32. Она надежнее – подшипники и дифференциал здесь крепче и не осыпаются в поддон к 150 тысячам километров. Но проверять ее стоит примерно так же, как и пятиступенчатые варианты.
Альтернативой ручным коробкам был шестиступенчатый автомат AF40, он же «в оригинале» Aisin TF-80SC. И это, надо сказать, вариант очень неплохой, особенно на фоне опелевских роботов EasyTronic и некоторых АКП от GM. Коробка, конечно, довольно горячая и активно использующая блокировку гидротрансформатора, загрязняя масло – все это означает необходимость хорошего обслуживания с заменой масла раз в 50-60 тысяч километров. Но в целом автомат вполне надежен, и если не экономить на сервисе и озадачиться дополнительным охлаждением, он способен пройти 250 тысяч километров. К тому же моторы здесь далеко не самые мощные, а машина – не самая тяжелая из тех, на которые ставилась эта АКП, так что шансы на хороший ресурс высоки.
Список моторов, которые предлагали для Meriva, не очень велик. Все бензиновые агрегаты – это вариации 1,4-литрового объема: атмосферный A14XER на 100 лошадиных сил, а также наддувные A14NEL и A14NET на 120-140 сил. По сути, турбированные моторы технически мало отличаются от атмосферного предка: чугунный блок, цепной ГРМ и распределенный впрыск обещают неплохой ресурс. На практике обычно так и получается, хотя без нюансов не обошлось. Ресурс ГРМ не рекордный, и уже к 150 тысячам стоит озаботиться его заменой. Фазорегуляторы тоже могут потребовать замены на схожем пробеге. Стоит следить за чистотой системы охлаждения и герметичностью спуска, особенно у турбированных моторов, которые сами по себе даже менее горячие, чем атмосферник. Ну а еще примерно к 200 тысячам можно готовиться к замене или переборке турбины – она освоена в ремонте, так что обычно можно обойтись заменой картриджа.
Дизельные моторы представлены агрегатами на 1,3 литра, которые у нас не предлагались, и версиями более крупного 1,7-литрового A17DT. В продаже они встречаются нечасто – на вторичном рынке их около 15%, но это не значит, что они плохи. В целом двигатели весьма удачные – тяговитые, экономичные и довольно надежные. Но сейчас, когда пробеги машин колеблются около 200 тысяч километров, потенциальные вложения в топливную аппаратуру и наддув уже могут оказаться солидными, так что при поиске дизельной версии стоит закладывать больше времени и денег на диагностику.
Из краткого анализа техники Opel Meriva можно сделать вывод о том, что выбор здесь сводится не столько к мотору, как это бывает обычно, сколько к коробке передач. Механику не назвать экономным вариантом из-за ненадежности, а автомат хорош, но все же потребует как минимум регулярного сервиса. Кроме того, к нюансам выбора машины стоит добавить некоторые особенности вроде электромеханического ручника и электрогидравлического усилителя руля. С учетом всего этого логичным выбором будет автомобиль от первого-второго владельца с пробегом до 150 тысяч километров, с АКП и в хорошей комплектации – примерно вот такой.
Ну а тем, кто хочет получить от мотора максимальный ресурс и минимальные затраты, можно обратить внимание на атмосферный вариант. Правда, с ним сочетается только механическая коробка передач, а комплектация обычно близка к базовой, но все необходимое в ней уже есть. Так что ухоженные экземпляры с честным пробегом тоже вполне заслуживают внимания. Тем более что оригинальные задние двери от комплектации не зависят.
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А там точно нормальный автомат, а не ломучая коробка от Astra J/Chevrolet Cruze?