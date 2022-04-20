Двери как у Rolls-Royce и хорошие моторы: стоит ли покупать Opel Meriva II за 700 тысяч

Поиск практичного семейного автомобиля обычно приводит к результатам нужным, но довольно скучным. Например, Nissan Note – вариант очень неплохой, но интересным его не назвать. Kia Venga тоже ничем не выделяется, и разве что Kia Soul и Skoda Roomster могут порадовать дизайном. Впрочем, есть и еще один вариант: Opel Meriva. Во втором поколении модель перестала выглядеть серой мышью, а вдобавок получила оригинальное техническое решение в виде задних дверей, открывающихся против хода, на манер Rolls-Royce. Зато купить Opel можно за гораздо меньшие деньги: самые дешевые варианты начинаются примерно с полумиллиона, а за ухоженные экземпляры просят 750-800 тысяч, а то и больше. Но не станет ли покупка такой же сложной, а содержание таким же дорогим, как для Rolls-Royce?

Второе поколение Meriva показалось миру в 2009 году, а товарные машины появились уже в 2010. С точки зрения дизайна смена поколений стала большим шагом вперед, а вот технически автомобиль был довольно консервативным. В основу легла известная по Opel Astra и Chevrolet Cruze платформа Delta с нехитрыми схемами подвесок. Зато колесную базу Meriva получила от более крупной Zafira, так что компактвэн вышел крупнее и просторнее конкурентов вроде Kia Venga и Nissan Note. В России товарные машины появились в 2011 году, и тогда же была налажена крупноузловая сборка модели на калининградском Автоторе: окрашенные кузова и силовые агрегаты приезжали туда из Испании.​

Opel Meriva 2010–17



Цены на Meriva были вполне гуманными: на старте продаж базовое исполнение можно было купить менее чем за 600 тысяч рублей, а топовая комплектация укладывалась в 750 тысяч. В конце 2013 года компактвэн перенес рестайлинг, который, впрочем, был весьма скромным. Салон не тронули вовсе, а снаружи главным изменением стала чуть освеженная оптика. Цены тоже выросли незначительно: стартовая версия стоила менее 650 тысяч. Ну а всерьез подорожать автомобиль не успел: к 2015 году, когда цены поползли вверх, Opel уже принял решение уйти из России. Тем не менее купить машин успели достаточно: в год продавалось по 2,5-3,5 тысячи штук, и лишь к 2014 году популярность упала вдвое. Вторичный рынок по модели сформирован ожидаемо неплохо, хотя видно, что рестайлинговых машин, которые добрались до России в 2014 году, купили мало. На момент написания материала в продаже на Авито было более 180 дорестайлинговых и всего 19 рестайлинговых автомобилей, причем часть свежих машин – «серые». Давайте вкратце разберемся с техникой, чтобы понять, на какие варианты стоит обратить внимание при выборе.

Состояние кузовов машин, не бывавших в серьезных ДТП, пока остается весьма неплохим. Внешние дефекты встречаются, но мелкие: сколы на крыльях в зоне стыка с бамперами, вспучивания краски на арках, сколы на капоте и передней кромке крыши, а также в нише номерного знака. Пороги стоит осмотреть особенно внимательно. В их нижней части, в зоне шва, краска страдает от пескоструя, а шов скрывает в себе коррозию. В видимой верхней части краска в проеме дверей на порогах иногда протирается уплотнителями двери до рыжих пятен, а кроме того, ржавчина может появиться из-под уплотнительной резинки дверного проема. Сами двери тоже требуют внимания, здесь ржавчина проявляется в зоне завальцовок в углах и на нижней кромке – виноват либо забитый дренаж, либо повреждения. А вот механизм работы задних дверей никаких практических нареканий не вызывает – разве что водителю стоит быть внимательным, выпуская пассажиров, поскольку для них приоткрыть заднюю дверь и посмотреть назад фактически невозможно.



Opel Meriva 2010–17



Кузовной ремонт для Meriva оказывается делом довольно доступным: даже некоторые оригинальные запчасти стоят умеренных денег, а ассортимент неоригинала помогает закрыть сложные позиции. Например, переднее крыло даже оригинальным стоит около 20 тысяч, что сравнительно недорого, а аналоги начинаются примерно с 15 тысяч. На капоте можно сэкономить уже вдвое: неоригинальные детали начинаются с 20 тысяч при цене оригинала в 40-45. У некоторых машин сложной задачей становится поиск недорогого переднего бампера, но у Meriva и тут проблем нет: вместо «фирмы» за 50-60 можно купить заменители за 10-25 тысяч. Ассортимент лобовых стекол тоже неплох: есть варианты от разных производителей по цене от 8 до 20 тысяч, а за оригинал просят 30-40 в зависимости от исполнения. Фары здесь галогенные, и цены на них тоже вполне гуманные: даже оригинальную можно найти от 17-20 тысяч, притом что аналоги тоже стоит 10-20 тысяч, а вариант от Hella – под 30 тысяч. В общем, восстановление Meriva после легкого ДТП может стать не таким уж сложным делом, а если добавить к ассортименту новых запчастей еще и разборки, становится еще проще. Все это делает ремонт битой машины выгодным для перекупщика, так что проверять автомобиль при покупке стоит внимательно.

Платформу Delta, как мы помним, Meriva разделила с Astra, так что впереди здесь МакФерсон, а сзади скручиваемая балка, причем, в отличие от Astra, даже без механизма Уатта. Сочетание простоты конструкции и высокой ремонтопригодности, помноженное на широкий выбор запчастей, делает содержание ходовой части делом недорогим. Например, передний L-образный рычаг в сборе с шаровой опорой можно купить от 3 тысяч рублей при цене оригинала в 15. Но шаровая опора штатно приклепана и допускает замену: на это намекает наличие оригинальной опоры в продаже. Правда, стоит она под 7 тысяч, зато аналоги доступны от 500 рублей. Сайлентблоки тоже предлагаются в ассортименте – оригинальные и нет. Мелочи вроде стоек стабилизатора тоже есть на любой вкус: 2,5 тысячи с маркировкой GM, 5 тысяч в коробке Opel и от 500 рублей за неоригинал. Передний ступичный подшипник меняется отдельно от ступицы, и купить его можно от 1,5 тысяч рублей. Амортизаторы – как передние, так и задние – стоят около 10 тысяч за штуку в оригинальном исполнении, а неоригинал стоит от 3 до 12 тысяч, так что за 6-7 можно купить детали от известного производителя. Задняя ступица, правда, меняется уже в сборе и стоит от 3 до 25 тысяч в зависимости от производителя. Зато в обслуживании задней подвески больше ничего не остается – разве что сайлентблоки балки, за которые в коробке GM просят по 4 тысячи, в упаковке Opel – под 10 тысяч, а в неоригинальном исполнении – от тысячи рублей. В общем, абсолютно ничего сложного и дорогого здесь нет.

Opel Meriva 2010–17



Тормоза у Meriva тоже нехитрые, но всегда дисковые по кругу, с однопоршневыми механизмами с плавающей скобой. На машинах с начальными бензиновыми моторами и 1,3-литровыми дизелями передние вентилируемые диски имеют диаметр 280 мм, а на более мощных версиях – 308 мм, сзади же всегда будут невентилируемые диски на 264 мм. Тормозная система тоже простая, хотя здесь, в отличие от подвески, все же есть небольшой подвох: электромеханический стояночный тормоз, а именно его блок управления. Он расположен над задней осью, и сочетание неблагоприятных условий и износа внутренних деталей со временем приводит к отказам. В продаже есть пластиковые шестерни для переборки (по соответствующим ценам – несколько тысяч за маленькую шестеренку), и ремонт будет предпочтительным вариантом: новый блок обойдется в 50-80 тысяч рублей. В остальном дорогих сюрпризов можно не ждать. Расходники вполне обычны по цене: передний тормозной диск можно купить от 2 тысяч, а задний – от 1,5 при цене оригинала в 10-12. Комплект колодок обойдется еще в пару тысяч. Так что если электромеханический ручник исправен, денег тормозная система не потребует.

В рулевом управлении тоже не обошлось без подвоха. Здесь применен электрогидравлический усилитель руля, и его насос, объединенный с бачком для залива жидкости, имеет не рекордный ресурс и вполне рекордную цену. Если пренебрегать заменой масла, то уже к 120-150 тысячам черная жижа почти гарантированно добьет насос. При этом восстановленный насос в сборе стоит под 150 тысяч рублей, а новый от TRW – под 180 тысяч, что неприлично много. Исходя из этого, масло в гидросистеме стоит менять хотя бы каждые 50-60 тысяч километров, а при покупке проверять работу усилителя и послушать работу насоса на предмет шумов. В остальном рулевое управление вполне обычное: ресурс рейки типичный, а восстановленную можно купить за 30-40 тысяч рублей вместо 100 тысяч за оригинал.

Opel Meriva 2010–17



Выбор коробки передач здесь таит тот же неожиданный фокус, что и у Astra: дело в том, что ручные коробки нельзя назвать простым вариантом для экономных. Пятиступенчатые агрегаты с индексами F13 и F17 можно считать одними из самых хрупких вообще. Они неважно держат нагрузки, и самая распространенная проблема здесь – разрушение подшипников валов. При покупке обязательно стоит послушать коробку на подъемнике на предмет посторонних шумов и не прощать ничего: лишний звук может обойтись в 50-60 тысяч рублей на покупку «контрактной» МКП с непрогнозируемым ресурсом. Кроме того, стоит проверить работу коробки на ходу, оценив работу синхронизаторов. На самых мощных и моментных версиях Meriva можно встретить шестиступенчатую МКП с индексом M32. Она надежнее – подшипники и дифференциал здесь крепче и не осыпаются в поддон к 150 тысячам километров. Но проверять ее стоит примерно так же, как и пятиступенчатые варианты.

Альтернативой ручным коробкам был шестиступенчатый автомат AF40, он же «в оригинале» Aisin TF-80SC. И это, надо сказать, вариант очень неплохой, особенно на фоне опелевских роботов EasyTronic и некоторых АКП от GM. Коробка, конечно, довольно горячая и активно использующая блокировку гидротрансформатора, загрязняя масло – все это означает необходимость хорошего обслуживания с заменой масла раз в 50-60 тысяч километров. Но в целом автомат вполне надежен, и если не экономить на сервисе и озадачиться дополнительным охлаждением, он способен пройти 250 тысяч километров. К тому же моторы здесь далеко не самые мощные, а машина – не самая тяжелая из тех, на которые ставилась эта АКП, так что шансы на хороший ресурс высоки.

Opel Meriva 2010–17



Список моторов, которые предлагали для Meriva, не очень велик. Все бензиновые агрегаты – это вариации 1,4-литрового объема: атмосферный A14XER на 100 лошадиных сил, а также наддувные A14NEL и A14NET на 120-140 сил. По сути, турбированные моторы технически мало отличаются от атмосферного предка: чугунный блок, цепной ГРМ и распределенный впрыск обещают неплохой ресурс. На практике обычно так и получается, хотя без нюансов не обошлось. Ресурс ГРМ не рекордный, и уже к 150 тысячам стоит озаботиться его заменой. Фазорегуляторы тоже могут потребовать замены на схожем пробеге. Стоит следить за чистотой системы охлаждения и герметичностью спуска, особенно у турбированных моторов, которые сами по себе даже менее горячие, чем атмосферник. Ну а еще примерно к 200 тысячам можно готовиться к замене или переборке турбины – она освоена в ремонте, так что обычно можно обойтись заменой картриджа.

Opel Meriva 2010–17



Дизельные моторы представлены агрегатами на 1,3 литра, которые у нас не предлагались, и версиями более крупного 1,7-литрового A17DT. В продаже они встречаются нечасто – на вторичном рынке их около 15%, но это не значит, что они плохи. В целом двигатели весьма удачные – тяговитые, экономичные и довольно надежные. Но сейчас, когда пробеги машин колеблются около 200 тысяч километров, потенциальные вложения в топливную аппаратуру и наддув уже могут оказаться солидными, так что при поиске дизельной версии стоит закладывать больше времени и денег на диагностику.

Opel Meriva 2010–17



Из краткого анализа техники Opel Meriva можно сделать вывод о том, что выбор здесь сводится не столько к мотору, как это бывает обычно, сколько к коробке передач. Механику не назвать экономным вариантом из-за ненадежности, а автомат хорош, но все же потребует как минимум регулярного сервиса. Кроме того, к нюансам выбора машины стоит добавить некоторые особенности вроде электромеханического ручника и электрогидравлического усилителя руля. С учетом всего этого логичным выбором будет автомобиль от первого-второго владельца с пробегом до 150 тысяч километров, с АКП и в хорошей комплектации – примерно вот такой.

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Ну а тем, кто хочет получить от мотора максимальный ресурс и минимальные затраты, можно обратить внимание на атмосферный вариант. Правда, с ним сочетается только механическая коробка передач, а комплектация обычно близка к базовой, но все необходимое в ней уже есть. Так что ухоженные экземпляры с честным пробегом тоже вполне заслуживают внимания. Тем более что оригинальные задние двери от комплектации не зависят.

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