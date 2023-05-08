По каким причинам в ГИБДД могут отказать в перерегистрации автомобиля или постановке на учет

Мы уже разбирались в том, как оформить куплю-продажу автомобиля и поставить его на учет , а также с тем, можно ли сделать это не в своем регионе и что будет, если не зарегистрировать машину в установленный законом срок. Сегодня же мы разберемся в том, по каким причинам новый владелец может получить отказ в том, чтобы переоформить автомобиль на себя в ГИБДД.

Почему могут отказать в перерегистрации автомобиля?

Правила регистрации регламентируются двумя нормативными актами: Постановлением правительства РФ № 1764 от 21.12.2019 и Федеральным законом № 283 от 3.08.2018. Ну а основания для отказа в совершении регистрационных действий перечислены в одноименной статье 20 ФЗ №283. Давайте перечислим их все и разберем детали.

Вот все возможные основания для отказа в совершении регистрационных действий:

1. Невозможность идентификации транспортного средства вследствие подделки, сокрытия, изменения и (или) уничтожения маркировки транспортного средства и (или) маркировки основного компонента транспортного средства.

Проще говоря, машину откажутся переоформлять, если у нее поврежден VIN или номер кузова, рамы или кабины. Стоит помнить, что двигатель к основным компонентам транспортного средства не относится. Что делать в такой ситуации, мы тоже рассказывали: если инспектор обнаружит, что VIN поврежден, перебит или уничтожен, он запретит регистрацию и отправит автомобиль на экспертизу, при успешном прохождении которой на автомобиль будет нанесена дополнительная маркировка, с которой его уже можно будет перерегистрировать в ГИБДД.

2. Замена имеющего маркировку основного компонента транспортного средства на аналогичный компонент, не имеющий маркировки, если это препятствует идентификации транспортного средства, или на аналогичный компонент, имеющий идентификационный номер другого транспортного средства.

Это значит, что в регистрационных действий откажут, если у автомобиля был заменен кузов, рама или кабина, и эта замена не была надлежащим образом оформлена документально. Тут все логично: если в документах указан один номер кузова, а на самом кузове выбит другой или нет вообще никакого, то переоформить машину нельзя. По сути, такой вариант означает «вечный учет» для автомобиля, и продать его можно только по генеральной доверенности.

3. Снятие транспортного средства с государственного учета после утилизации.

Здесь все просто: если машину документально утилизировали, то переоформить ее нельзя, поскольку у нее больше нет действующих документов, и она не стоит на учете.

4. Несоответствие регистрационных данных или конструкции транспортного средства сведениям, указанным в документах, идентифицирующих транспортное средство...

...за исключением регистрационных и иных данных транспортного средства, подлежащих изменению (внесению в документ, идентифицирующий транспортное средство) на основании представленных документов. Иными словами, если фактические номерной знак, год выпуска, марка, модель, VIN, цвет, данные о собственнике или мощность двигателя не совпадают с тем, что указано в ПТС и свидетельстве о регистрации автомобиля, в переоформлении откажут. Также в нем откажут, если в конструкцию автомобиля были внесены изменения, не соответствующие данным, указанным в документах: например, установлен двигатель, отличный от заводского.

5. Транспортное средство либо его основной компонент находится в розыске. ﻿

Здесь все тоже просто: если автомобиль находится в розыске, его нельзя законно переоформить. Кстати, владельцам угнанных машин стоит помнить, что на время розыска стоит прекратить регистрацию автомобиля, чтобы не платить за это время транспортный налог на угнанную машину.

6. Неуплата государственной пошлины за осуществление юридически значимых действий, связанных с государственной регистрацией транспортных средств.

Здесь все также элементарно: чтобы переоформить автомобиль, нужно уплатить госпошлины за внесение изменений в ПТС и выдачу нового свидетельства о регистрации. Без квитанции об оплате пошлин инспектор не примет документы.

7. Обращение в регистрационное подразделение лица, не являющегося владельцем транспортного средства и (или) не имеющего полномочий его представлять.

Логично, что переоформить автомобиль на себя может только его новый владелец (покупатель по ДКП) или его доверенное лицо, обладающее соответствующей доверенностью. Помочь переоформить автомобиль на друга или родственника без его личного участия или доверенности в ГИБДД не получится.

8. Непредставление документов, необходимых для совершения регистрационных действий в соответствии с порядком государственной регистрации транспортных средств, либо представление документов, исполненных карандашом либо имеющих подчистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Длинная формулировка подразумевает лишь то, что если нужных для регистрации документов нет либо они повреждены, порваны, размокли или как-либо еще повреждены, то машину не переоформят. А еще тут недвусмысленно указано, что ДКП нельзя писать карандашом или вносить в него исправления, зачеркивая данные. Так что если вы ошиблись при заполнении договора купли-продажи, не поленитесь и начните писать его заново – исправления в нем недопустимы.

9. Отсутствие электронного паспорта транспортного средства (электронного паспорта шасси транспортного средства) со статусом «действующий» в системе электронных паспортов в отношении транспортного средства (шасси транспортного средства), на которое оформлен электронный паспорт.

О том, как переоформить автомобиль с электронным ПТС, мы рассказывали подробно, а здесь важно то, что для переоформления ЭПТС должен иметь статус «Действующий», иначе перерегистрировать автомобиль на себя у покупателя не получится.

10. Непредставление транспортного средства для осмотра.

По закону осмотр транспортного средства проводится при постановке его на учет, при внесении изменений в конструкцию или замене основного компонента, при нанесении дополнительной маркировки, при замене цвета и при смене владельца. Последнее как раз относится к нашему случаю: без осмотра машины переоформить ее у покупателя не получится, так что приезжать в ГИБДД без купленной машины бесполезно.

11. Наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Это пункт, который предполагает самый широкий спектр причин для отказа в регистрации, суть которых сводится к одному: запрету или ограничению на регистрационные действия. Запрет может быть спровоцирован, например, неуплаченными штрафами, невыплаченными алиментами, залоговыми обременениями из-за кредита или лизинга и даже задолженностью за коммунальные услуги. И пока запрет не будет снят, переоформить машину не получится.

12. Наличие сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в отношении физического лица.

Это новый пункт, который вступил в силу с 14 апреля 2023 года. Его суть – в ограничении прав для уклонистов, не явившихся в военкомат после получения повестки. Согласно новому закону, повестка может считаться врученной даже без личного участия гражданина – в частности, при вручении в электронном виде. И при неявке в оговоренный законом срок к таким гражданам могут применяться ограничительные меры – в том числе запрет на куплю-продажу транспортных средств.