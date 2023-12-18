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  • Alfa Romeo не перейдёт полностью на SUV, в планах – спорткары, а Giulia останется седаном

Alfa Romeo не перейдёт полностью на SUV, в планах – спорткары, а Giulia останется седаном

18.12.2023 130 0 0

Ожидается, что итальянская марка выпустит четырёхдверку с полностью «зелёной» техникой в 2026 году.

Alfa Romeo принадлежит автогиганту Stellantis, который ранее поставил перед руководством марки задачу – добиться прибыльности. В итоге премиальному бренду пришлось отчасти поменять вектор развития – на первый план вышли разработка электромобилей, а также усиление позиций в сегменте кроссоверов. Однако на днях стало известно о том, что Alfa Romeo не собирается полностью переходить на SUV.

На фото: актуальный седан Alfa Romeo Giulia Competizione

О дальнейших планах в интервью Autocar рассказал генеральный директор итальянской марки Жан-Филипп Импарато. Он сказал, что Alfa Romeo «не хочет становиться брендом SUV, даже если мир переходит на SUV». Он напомнил, что компания сейчас занимается разработкой Giulia следующего поколения с полностью электрической «начинкой» и пояснил, что у новинки будет «классический силуэт».

Жан-Филипп Импарато отметил, что Alfa Romeo Giulia останется традиционным седаном, несмотря на то, что этот сегмент сейчас переживает не лучшие времена. По его мнению, седаны в дальнейшем станут более востребованными, так как их силуэт более обтекаем, чем у кроссоверов, а «аэродинамика и электрификация идут рука об руку». Ожидается, что «зелёная» Giulia дебютирует в 2026 году.

Ещё глава марки намекнул, что компания думает о возвращении спорткаров GTV и Duetto; конечно же, им прочат полностью электрическую технику. Он не стал раскрывать никаких подробностей, так как этим проектам пока что официально не был дан «зелёный свет». Неизвестны в том числе ориентировочные сроки появления «горячих» новинок с историческими именами.

На фото: салон Alfa Romeo Giulia Competizione

При этом компания придерживается планов по расширению линейки SUV. Так, в начале 2022 года у бренда появился кроссовер Alfa Romeo Tonale (у него есть близнец – Dodge Hornet, американская марка тоже принадлежит Stellantis). Вместе со следующей Giulia на рынок выйдет и Stelvio нового поколения, его «начинка», конечно, будет полностью «электрической».

На фото: Alfa Romeo GTV (916C)
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На фото: Alfa Romeo GTV (916C)
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На 2027 год намечена премьера большого кроссовера в E-сегменте. Предполагается, что на он поборется за покупателей с кроссоверами Porsche Cayenne, Lotus Eletre и BMW iX. Ожидается, что в основу этой пока безымянной новинки ляжет модульная платформа STLA Large. Напомним, он будет продаваться и в Европе, однако приоритетными рынками для этого SUV станут США и Китай.

Ещё одной новинкой бренда в сегменте SUV станет Alfa Romeo Milano. Этот паркетник в иерархии бренда окажется на ступеньку ниже Tonale: по факту он станет идейным наследником хэтчбеков MiTo и Giulietta. Его ближайшие родственники – Jeep Avenger, Fiat 600 и Peugeot 2008.

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